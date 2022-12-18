经济会议聚焦提振信心 中国多项政策大调整

来源：明报

明报社评

备受瞩目的中央经济工作会议（中经会）前日落幕，这次会议对当前经济形势的判断较为严峻，将稳增长定为明年主线，特别强调要“从改善社会心理预期、提振发展信心入手”，加大宏观政策调控力度，重点是扩大内需，促进消费，虽然未必会有激进的刺激经济举措，会议一些新的提法，如为民营企业撑腰、支持数字平台经济发展、推动房地产业向新发展模式平稳过渡等表述，都标志政策有重大调整。今年会期较往年缩短一天，亦被认为有时不我待，马上要推动落实之意。一般预料，2023年中央将全力以赴，催谷经济，增长目标很大可能设定为5%以上。

每年12月的中经会，是中央定调来年经济方针的最高层次会议。今年会议又恰逢五年一度的中央财金团队新旧交替、内地防疫政策正经历由“清零”向复常阶段过渡转换的关键时刻，更为人关注。根据国家统计局公布的11月内地经济数据，工业增加值按年仅增2.2%，社会消费零售总额按年跌5.9%，增幅之微与跌幅之大均超市场预期；全国城镇调查失业率5.7%，较10月上升0.2个百分点，其中31个大城市城镇更升至6.7%，较10月上升0.7个百分点，是5月以来最高水平。今年前三季中国经济按年仅增长3%，全年增幅预料只有3%左右，与当局设定的目标5.5%相差甚远。中经会坦承，去年出现的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力“仍然较大”，“经济恢复的基础尚不牢固”。

经济形势严峻

明年催谷增长

中经会提出，明年经济工作要“从改善社会心理预期、提振发展信心入手”，证明“信心比黄金和货币更重要”。在宏观政策方面，会议提出，财政政策要“加力提效”，保持必要支出强度；货币政策要“精准有力”，保持流动性合理充裕。两个“力”字，突显明年提振经济会加大力度。不过，会议仍强调“保障财政可持续和地方政府债务风险可控”，预料不会有“强刺激”、“大放水”。

促消费、扩内需被摆在稳增长的首要位置，就在中经会开幕前夕，中共中央、国务院上周三公布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，指出去年内地社会消费品零售总额44.1万亿元人民币，消费“马车”对中国经济增长贡献率达65.4%，已成为经济第一推动力。另一方面，出口这一“马车”疲态已现，以美元计价的内地出口11月按年跌8.7%，进口跌10.6%，对美国出口跌25.43%，对东盟出口仅增5.18%，较10月的逾20%大幅滑落，标志着长达27个月的出口景气期终结。全球需求转弱固是主要原因，美国在科技、供应链上对中国强力打压，亦是面对的挑战。而扩大内需，短期可提振经济，长期亦可对冲外部压力。

如何刺激内需？除提出“多渠道增加城乡居民收入”外，中经会在供给侧方面点出了汽车、养老和房子三大商机。中国的新能源汽车的生产和消费，已居世界前列；面对人口老龄化和少子化，养老服务亦需求甚殷；至于房子，中经会重申“房住不炒”之余，明确提出“满足行业合理融资需求”，“支持刚性和改善性住房需求”，更首度提出“有效防范化解优质头部房企风险”，“推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。将房地产政策放在防范重大经济金融风险的框架下论述，令内地楼市有望“软着陆”，亦令人期待明年会有“新发展模式”的房地产新政出炉。

12月初为中经会定调的中央政治局会议，强调大力提振市场信心、激发全社会干事创业活力，已经定下“亲商”的基调。果然，中经会特别针对“国进民退”的疑虑，强调对坚持“两个毫不动摇”（即毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展）“亮明态度，毫不含糊”，重点放在后者，提出“从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来”，鼓励支持民企发展壮大，依法保护民企产权和企业家权益，各级干部要为民企解难题、办实事。在内地，民营经济占九成以上市场主体数量，贡献了逾50%的税收，逾60%的GDP，逾七成的技术创新，逾八成的城镇就业。不过，中经会这一积极信号，关键还要看各地如何落实。

强调善待民企

监管风暴结束

与去年中经会“防止资本野蛮生长”大异其趣，今年中经会提出，“要大力发展数字经济，提升常态化监管水平。支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。这似乎意味着平台经济的监管风暴已经结束，对互联网平台企业是重大利好。

随着内地防疫政策的调整，中经会强调，“要为外商来华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利”。近期，随着内地防疫措施的优化调整，愈来愈多的内地省市派团，包机出境参展招商，抢客户、抢订单，其中亦包括来香港，这当中对香港的启示是：外商可获的便利，港商亦可获得；招商团来了，旅游团还会远吗？