延续战略竞争路线 拜登扩大对华团队

来源：明报

美国总统拜登去年1月上台后，继承上届政府对华战略竞争与推动印太战略的路线，具体执行上则重视加强对华和印太事务的团队，在国务院建立规模和工作范围更大的“中国组”来取代原有的“中国科”，只是最新例子。

国安会优先处理中国议题

拜登政府上任之初，即在白宫国家安全委员会重新按地区设立事务协调官，并大幅扩充中国和印太事务官员的比例，关键人物为出任印太事务协调官的坎贝尔（Kurt Campbell），其主管部门结合原先的亚洲事务局（涵盖中国、日本、韩国、朝鲜、东南亚和澳洲等）和南亚事务局（涵盖印度等），当时估计团队成员人数为约15至20人。《日经亚洲》去年2月曾引述国安会发言人指，坎贝尔的印太团队会是国安会内部规模最大的事务局，显示国安会优先处理中国以至更广泛的印太政策议题。

联同坎贝尔上任的还有出掌新设职位中国事务高级主任的罗森伯格（Laura Rosenberger），她辖下还有至少三名的中国事务主任，包括就任前曾与坎贝尔在《外交事务》网站合撰文章阐述未来印太秩序布局的杜如松（Rush Doshi）。

CIA整合资源设中国任务中心

美国国防部去年初也增设“中国事务工作小组”（China Task Force），据报由军方、情报部门、国防部和参谋长联席会议的十几位官员组成，领军人物是后来成为印太安全事务助理防长的拉特纳（Ely Ratner）。中情局去年10月也宣布整合内部人力和资源，成立对华工作的“中国任务中心”。

另外，在明年1月就职的新一届国会，共和党控制的众议院将新设“中国问题特别委员会”（China Select Committee），专门处理涉及中国的经济和安全竞争议题，首任主席会是知名对华鹰派众议员加拉格尔（Mike Gallagher）。