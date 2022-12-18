中央促消费撑民企 助明年经济脱困

来源：星岛日报

星岛日报社论

中央经济工作会议周五结束，由于外围经济面临庞大衰退压力，中国难寄望出口带动经济复苏，经济要达到稳中求进的目的，关键在于内需，须改善社会心理预期、提振发展信心。为此中央调整政策重点，明年首务提振消费，其次催谷国内投资，目标是壮大民企。为此，中央过去一个多月已抢先行动，为疫情松绑、挽救房地产民企，明年还会增加财政和货币政策力度，为经济打翻身仗。

中央每年年底召开中经会，由总书记习近平主持，为来年中国经济把脉，并制订具体经济政策。中经会上周四及五召开，会议坚持明年经济“稳字当头、稳中求进”，并认为中国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，且外部环境动荡不安。

“稳字当头、稳中求进”

中央要提振中国经济，不外乎内外两方面。明年欧美等发达国可能陷入衰退，西方需求疲弱已令中、日、韩、越南等经济领先指标、制造业采购经理指数近月都先后陷入萎缩，中国难以期望出口拉动复苏，振兴经济唯靠内需。中央要提振居民消费和企业投资，需要调整过去两年政策，以改善社会心理预期、提振发展信心。

过去两年最打击中国消费的莫过于冠病疫情，对投资影响最大的则是房地产民企资金链断裂，导致楼市和相关的数十个行业亦陷不景。危中藏机的是，疫情和楼市过去两年压抑中国消费和投资，若能解决此两大困扰，则可成明年经济新动力。中央在十月完成中共二十大的最高领导层换班后，十一月就火速针对防疫和楼市出手。

在疫情方面，中央上月推出二十条优化防疫措施，本月再加推十条，要小步走、不停步地快步防松管控，改善民众心理预期，重振明年消费动力；楼市方面则推出金融十六条，解决优质民营房企的资金链问题，提振发展信心。

松疫情防控、救房企楼市，是中央扩大内需新战略的先头部队，中经会更全面落实此战略，为此中央提出明年五大工作，即一、着力扩大国内需求，二、加快建设现代化产业体系，三、切实落实“两个毫不动摇”，四、更大力度吸引和利用外资，五、有效防范化解重大经济金融风险。

最值得关注的是，扩大内需是五大工作的首务，中央亦明确提出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，要多渠道增加城乡居民收入，支持住房改革、新能源汽车和养老服务等，加上中央上周印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》，将全面消费﹑城乡居民人均收入推上新的大台阶，并要显著扩大中等收入群体等，反映中央在短期和中长期，都把消费作为经改的重中之重。

还须有短期政策刺激

此外，中经会亦特别强调“两个毫不动摇”，即毫不动摇地巩固和发展公有制经济，和毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，外界不会怀疑中央对国企的支持，而是担心其对民企的态度，尤其过去两年，中央对民企云集的房地产、科网、教培等行业加强监管，打击资本操控和剥削消费者行为，引发外界担心国企进、民企退。中央这次特意澄清，并表明要在政策和舆论上鼓励支持民企经营和壮大，依法保护民企产权和企业家利益，将有助刺激科网等行业的投资和创新。

中央谷消费、撑民企的新战略，方向明显，但提振民众消费信心和民企投资信心，还必须有短期政策刺激。中央提出明年积极财政政策要加力提效、稳健货币政策要精准有力，用词较过往“灵活”、“适度”等有力，但如何加力提效、精准有力地针对消费、民企、房地产，还须看具体措施能否更多、更快地出台，明年首季将是中央政策推出的关键期。

为扶持明年经济，中央调整政策，新重点放在消费和民企，以提兴内需，港人投资中国大陆或陆企股时，不可忽视这新焦点。