从欧美国家对罢工处理方式看未来的选举

来源：台湾《工商时报》

工商社论

能源危机、通货膨胀、游行示威、罢工抗争，在冠病疫情和俄乌战争之后，在世界各国，形成一场完美的政治经济风暴。反映在政治的意识型态，面对政经的重大挑战，各国政府乏善可陈的政党竞争，以及公民参与逐渐成为政治难题、而不是解决方案，政治和经济逻辑的不同态样，令人费解。此其中，近来最值得我们关切的当是美国总统拜登，处理工会罢工的强势作为，以及其对于美国政治发展的重大影响。

在政治逻辑上，景气不好，就不利于执政党，并不是放诸四海而皆准。在欧洲，瑞典和意大利则演变成为政党轮替，并“向右走”；但政治立场亲俄的匈牙利和塞尔维亚的现任总统，都获得大胜；积极斡旋于北约国家和俄罗斯之间的法国总统马克宏，也有惊无险的顺利连任。在韩国，亲美、保守派的尹锡悦，于总统大选中胜出；而在美国，执政的民主党在11月8日的期中选举，参议院51：49虽然险胜，但却失去了原本在众议院的过半数优势。对于12月9日可能的全国性罢工，参议院在12月1日以80：15通过，拜登总统签署要求12个铁路工会必须与资方进行协商的法案；政府以法令禁止工会“带薪病假”的罢工，在资本主义的美国，是非常独特的政治现实。

在经济逻辑上，景气不好，罢工愈多，进一步影响疫情后经济复苏，恶性循环成为难解的政府梦魇。2022年的岁末寒冬，面临严冬的能源通膨与物价上涨，进入冬季的欧洲各国街头，愈来愈多的示威游行和罢工抗争。而由于英国10月的消费者物价指数年增率超过11%，是40年新高，迫使10万名护理师在12月15日进行史无前例、具有象征意义的“一日罢工”。远在亚洲的韩国，公共运输工会所属的“货运连带本部”所发动的强悍罢工，从11月24日（西方）的感恩节开始，重创对外经贸港埠运输的货柜车，影响国内经建的建筑工地水泥车、以及运送石油到加油站的油槽车，引发韩国总统尹锡悦的强力抨击。而更值得重视的还有，上半年，全美最大、位于加州的两大港埠，码头和仓储货运相关工会的谈判，以及美国联邦政府介入劳资双方的罢工协商；令人意外的是，雷同的情境，也见诸于12月来自铁路运输工会的提前预告罢工，以取得与资方和政府进行谈判的筹码。

从春季以来，到圣诞节之前，今年是国际政治的选举大年。有韩国总统大选，有法国总统大选，也有美国的期中选举。在民生物价高涨，人民口袋缩水的今时，最值得观察的是美国。向来以支持工会权益著称于世的拜登总统，今年全年面对海运和陆运相关工会陆陆续续的罢工，凸显出他从政以来的最大困境。

在2020年总统大选险胜的拜登总统，尽管今年11月期中选举在众议院失去的席次，低于政学各界的预测，但工会问题，却也成为除了年龄与精神状态因素以外，拜登总统“工会乔”（Union Joe）连任的最大障碍。拜登总统与民主党也逐渐和基层劳工的需求脱节，将劳工、特别是蓝领劳工的传统票仓，视之为“经营的标的群体”，而不是“效忠的自我群体”。也因此，对于资方和劳方而言，民主党和共和党与两大政党的政治人物，其实已经没有什么差别，都只是为了自己手上的选票。

有鉴于疫后重建的国际社会，适逢战争与通膨的完美风暴，欧美先进国家对于工会罢工的处理方式，大相径庭。就短期而言，在欧洲人民透过罢工权利、表达不满意见的同时，美国政府则是直接介入，而且是由向来支持工会的总统，签署法案再经国会通过，以解决圣诞节之前对于民生经济的负面影响。就中期而言，明年春天过后，民主党和共和党都要启动2024年总统选举的党内初选，对于劳工选票的争取，继2016年和2020年后，民主党的传统优势将愈来愈小。就长期而言，对于一向标榜“自由－民主－人权”的民主党来说，如果无法提出改善普罗大众和基层劳工的困顿生活，“价值至上”的政治口号，一次又一次的不再获得蓝领劳工的信任，势必影响民主党未来总统大选的版图。