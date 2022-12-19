北京快递包裹积压如山 凸显退出动态清零的压力

来源：华尔街日报

作者：Austin Ramzy

中国电商巨头京东集团股份有限公司表示，已调集1000名员工驰援北京，以清理快递积压件。这进一步证明中国退出动态清零防疫政策之路坎坷且充满不确定性。

在中国取消大范围核酸检测之后，由于缺乏数据，很难衡量专家所说的必将随之而来的感染潮规模及其对国内经济的影响。

社交媒体上的图片显示，由于快递骑手患病，北京一些街道上的包裹堆积如山。北京和其他一些城市的居民也描述了他们私人圈子中普遍存在的感染。医生们表示，一些医院的医务工作者染病数激增。

上周四公布的新数据显示，11月份防疫限制措施重创了中国经济，凸显出政府部门上周减少许多检测和隔离要求时所面临的一定压力。但经济学家说，中国必须克服目前这波冠病感染潮，情况才能全面好转。

“结束动态清零政策只是开始，要到达幸福的彼岸，还会经历低谷，我们还不确定这个低谷有多深，”野村亚洲首席经济学家Rob Subbaraman表示。“换言之，在情况好转之前，可能会变得更糟。”

他还表示，由于缺乏可靠的冠病病例数字，很难确定经济影响到底有多大。

随着疫情蔓延到全国各地，11月下旬单日新增病例数达到了接近4万例的峰值。中国报告12月14日仅新增1944例本土冠病病例。此前，由于核酸检测规模大幅缩减，中国认为已不再可能追踪无症状感染者。

“我们不再有关于这波感染潮规模的数据，所以有点在黑暗中摸索的感觉，”Subbaraman说。“从其他国家的情况来看，风险是，由于中国人口的群体免疫水平低下，这可能是一波非常大的疫情。”

在政府改变了对全民战疫的措辞后，接种疫苗的需求激增。全面战疫时期，民众将受政府的动态清零政策保护。现在，人们应当好自己健康的责任人，以应对正在传播的不那么致命的冠病病毒株。官方卫生健康数据显示，过去五天日均疫苗接种量达到110万剂次，几乎是11月底日接种量的10倍。

中国尚未批准使用外国疫苗，包括那些使用mRNA技术制成的疫苗；mRNA疫苗是应对冠病病毒最有效的疫苗。但中国最近已开始允许一些外国居民接种德国BioNTech SE的疫苗。

最近几天，人们对冠病治疗药物的兴趣也有所增加。中国医药在上海上市的股票价格攀升了逾10%；该公司上周四表示，已经与辉瑞公司达成协议，将在中国内地市场经销辉瑞的冠病口服抗病毒药Paxlovid。在纳斯达克上市的中国医疗健康平台111集团上周也表示已开始销售Paxlovid。

鉴于中国严格的防控措施显然无法应对驱动当前这波疫情的、传播性强得多的奥密克戎毒株，除了囤积药品外，越来越多的人选择待在家里。

上周三，世界卫生组织一位官员称，中国的冠病疫情在政府决定取消严格防疫措施之前就已经在蔓延了。

据路透道，世界卫生组织健康紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，在一周前中国政府放松核酸检测和隔离要求之前，冠病病毒就已在中国密集传播了。

瑞安博士说，他认为中国政府在意识到动态清零政策无效后彻底转向。

“目前有一种说法是，中国取消限制措施使疫情瞬间失控，”他说。“这种疾病已经在密集扩散，因为我认为这些封控措施本身并没有阻止这种疾病的发生，而且我相信中国从战略上认定了封控不再是最佳选择。”

