放开突然老人院成灾区 守住农村防疫成败关键

来源：《明报》社评

中国大陆突然宣布几乎全面放开防疫措施，基层的官与民都措手不及，感染人数虽多但确实危害不大，而老人院则成为重灾区，北京有老人院派四人连续四小时打电话召唤救护车都打不通，足见当局宣布开放前，是缺乏部署和协调的。疫情还在不断蔓延，最令人担心的情况即将出现，就是病毒随大量人员返乡大面积向偏远地区及农村扑去，国务院已经发出防范指令，成效如何，将成为这波最后一搏的疫情的成败关键。

放开防疫措施后，多个大城市都出现大面积感染，但确实数字则无从估计，因为卫健委已经停止每天公布无症状感染者的数据，绝大多数的感染者只是无症状或者轻症，一般都居家服药等待自愈。这种处置办法，对大部分人都是有效的，然而，那些家里没有备药，或者不能退烧的患者，还是要去医院就诊，各地政府已经加开了发热门诊的医院，但还是“人满为患”，排队几个小时获得诊治，医院也只会开几片退烧药，因为医院的供应也短缺。

政府呼吁去医院就诊的患者，不要乘坐公共交通工具，要自行开车或者召唤救护车，但救护车即使24小时不停穿梭接送，疲于奔命也难以满足需求。老人院的处境最突出，院友都是高风险群体，一旦有人感染，老人院缺乏隔离空间，容易出现大规模感染，但召唤救护车则没有特殊照顾，退烧药供应也十分紧张。当局一直以来宣称要照顾一老一少，但到了危急状态，他们却成为无助的一群。

中小城市的情况也不容乐观，接诊发烧病人的医院已经应开尽开，排队的时间动辄要几个小时。说明疫情已经从大城市向中小城市纵深散播，按照这个走势，第一波大规模感染的省份在本周或下周到达高峰，如果处置得宜，两周后疫情将会减退。而二线省份的高位则要在月底才来临。

疫情从大省份向二线省份及农村散播，是人员流动造成。现在所有大学都提前放寒假，一些失业工人或者生意欠佳的小商贩也开始陆续离开大城市，出现返乡小高潮。他们带着病毒从大城市向全国四面八方散发，到了农历年底，春运如期而至，则会出现另一个返乡高潮，农村和小城镇能否应付疫情，才是3年抗疫成败的真正考验。

流行病学专家，按照世界其他地方采用躺平政策后，以及上海、广州和香港等大规模爆发疫情的死亡率，估算这波疫情在大陆将会导致几十万人死亡，大城市的医疗条件较好，市民接种率较高，一定程度能够减少死亡率，但农村和偏远地区又如何呢？

国务院对于这个危机有充分估计，本月16日发出一个通知，要求农村与小城镇政府严阵以待。这些地方最大的问题是缺医少药，医护人员在平常状态都不能招满员，医疗设备只能应付轻症病患，遇到大规模传染病，以及因感染而出现重症，是无条件也无能力应付的。国务院提出的办法是，各地紧急招聘在5年内退休的医护人员，充实队伍，但相信也是杯水车薪，一旦真的遇到疫情暴发，也会捉襟见肘。

国务院提出的第二招是尽快构建梯队人员，因为疫情并不一定会在同一时间在同一地区集中爆发，合理利用人力资源才能发挥最大效率，但这需要各级政府及时调配与协调医护人员到最需要的地方，必要时出动军队的医护兵，如何遣兵调将，是考验政府的关键一刻。

农村与小城镇另一个大难题是疫苗接种率低，目前大陆60岁以上老人接种两针的比率是86.6%，80岁以上的只有66.4%，而在农村的比率应该远低于全国平均水平。全国60岁以上老人达到2.67亿人，疫苗接种率每提升一个百分点，就可以为200多万人筑起抵抗重症和死亡的屏障。面对农村老人的疫苗接种，知识推广过去没做好，现在临急抱佛脚也为时未晚，即使农村老人意识到需要接种，还要有足够的人员“送疫苗下乡”，这是刻不容缓的工作。

疫情对农村的另一个“炸弹”是独居老人，儿孙进城，老人缺乏照料，遇到疫情，更形危险。前阵子政府要求全国排查，为独居老人做登记，在有需要的时候，送医送药上门。登记已经做到，一些地方还利用社交媒体建立群组，互通消息以及为及时求救做后备，希望在疫情杀到来的时候，政府不会在手忙脚乱的情况下，将已经被遗忘于一角的独居老人彻底遗忘。

大城市抗疫战最后一击的号角已经吹响，政府事前准备不足，最高指挥缺乏部署，部门之间缺乏协调，特别是告知民众如何应对，让他们对处置病情有充分的认识，及时备好足够的药品作为居家等自愈的准备，令到感染者仅能以个体跟病毒对抗，政府难辞其咎。现在面对农村和小城镇的最后一战，严峻程度跟打一场热战，有过之而不及。打好这场大战，是对政府是否真正做到人民至上、生命至上的最大考验。