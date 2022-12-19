默克尔玩弄了普京吗？

来源：香港01

作者：刘燕婷

12月7日，德国前总理默克尔接受德国《时代周报》（Die Zeit）采访时称，德国之所以促成俄乌签订明斯克协议（Minsk Agreement），是为了“给乌克兰时间”，让该国变得更强大。

对此，俄罗斯总统普京表示，事实证明，没有人打算执行明斯克协议。“乌克兰领导层，正如前总统波罗申科（Petro Poroshenko）所说，也承认他们不打算对已经签署的内容采取行动。但我仍然期望其他参与者会对我们有诚意。但事实证明，他们也欺骗了我们，他们的目的是建立乌克兰的军事力量，为敌对行动做准备。显然，说实话，我们太晚找到自己的方向。也许，我们应该更早地开始一切（特别军事行动），但（过去）我们只是希望能够在明斯克协议的框架内（透过外交）实现解决。”

普京承认，默克尔的声明完全出乎意料、令人失望。“坦率地说，我没有想到会从一位前联邦总理那裡听到这个消息，因为我一直从德国领导人对我们是真诚的假设出发。当然德国站在乌克兰一边并支持它，但在我看来，联邦德国领导层始终真诚地争取在我们商定的原则基础上实现解决，这些原则是在明斯克协议的框架内实现的。”

普京指出，在默克尔发表了这样的声明后，谈判议程出现了信任问题。普京强调，“我已经说过很多次，我们已经准备好达成协议，我们是开放的，但这（默克尔的言论）让我们停下来思考我们在与谁打交道。”

简言之，默克尔的发言透露出自己“玩弄”了普京的信任，普京的回应则显示自己确实被“玩弄”了。然从现实发展来看，双方刻意的“事后诸葛”，更多是出自政治宣传考量，而非真实的自我剖白。

首先，默克尔所谓“明斯克协议是为给乌克兰时间”，明显是在经历数月舆论围剿，同时发现战争出现长期化趋势后，为挽救个人政治声望与名誉，而进行的论述重点调整。

今年2月下旬俄乌战争爆发后，默克尔便深陷舆论漩涡至今。西方普遍指责其“绥靖失败”，认为2014年克里米亚危机、顿巴斯内战爆发后，默克尔主政的德国并没有展现强悍的姿态、惩罚俄罗斯，反是力主各方停火和谈，无形之中默许了俄罗斯裂解主权国家的既成事实，宛如1938年英法义不顾捷克抗拒，强力主导慕尼黑协议（Munich Agreement）、默许纳粹并吞捷克领土般，结局也同样是招致纳粹更肆无忌惮的侵犯。

其次有不少欧陆国家指责默克尔规划“北溪”管线，认为默克尔的初始动机虽是要借助欧俄能源合作，对冲美国影响力、实现欧洲自主，结果却是让欧洲的能源安全日渐受制莫斯科，间接导致了眼下哀鸿遍野的能源与通胀危机。简言之，在批评者看来，当今乌克兰与欧洲民众之所以水深火热，默克尔的“错误决策”责无旁贷。

然而面对上述指责，默克尔选择了自我辩护。4月3日，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）批评德法曾于2008年反对乌克兰加入北约，默克尔遂于4日透过发言人回应，“支持自己在2008年的决定”；6月7日默克尔在受访时表示，俄乌冲突是巨大悲剧，“我已尝试努力避免灾难，倘若外交手腕不成功，那也没有错。我不认为我现在应说那是错误，我不会道歉”；9月27日，默克尔再度呼吁，不要认为普京的核威胁是虚张声势，严肃对待不是软弱的表现，而是政治智慧的象征，有助保留行动或制定新策略的空间。

由上述发言可见，默克尔的过往辩护围绕一大核心叙事开展：自己的最高目的是避免战争爆发、维护欧俄整体和平，即便其过程可能牺牲乌克兰的部分利益。平心而论，这一主张是否能被大众接受，取决于现实发展，纵使俄乌战争爆发，默克尔仍有机会证明自身决策的正当性，若俄乌战争月余即止、甚至更早结束，战争的伤害与成本得以受控，舆论都有可能视冲突为短期失控，则默克尔的“顾全大局”不会过于突兀。

然而现实发展逐步掏空此一叙事的市场基础，眼下俄乌谈判难产，战火绵延难止，战争的外溢成本更是冲击全世界，舆论当然转而检讨导致战争的“罪魁祸首”，而在以反俄为政治正确的西方舆论场内，发动攻势的俄罗斯自是难以卸责，默克尔的“绥靖失败”同样难辞其咎，其任内的能源政策亦受波及。

其实就默克尔的处境来说，不论其对明斯克协议的真实盘算为何，冻结冲突也好、让乌克兰趁势壮大也罢，只要全面战争不爆发，其都能最大程度避免舆论围剿；然一旦冲突爆发，其就会面临视情况实质劝和，或挽救自身历史地位的两难。

回顾默克尔前几个月的表态，可谓是在抢救名誉之馀，竭尽所能要维稳欧俄关系。然而面对战事久持，其也不得不向政治正确靠拢，将论述重点由“为了欧俄和平不得不牺牲乌克兰的部分利益”，转向“面对战争我们早有准备”的事后诸葛，以抵销“绥靖失败”的外界批评。

简言之，对当今的默克尔来说，2014年的自己是否玩弄普京已非重点，关键是其为了缓和舆论砲火，必须让外界相信，多年来是自己耍了普京，而非普京耍了自己。

另一方面，普京虽对默克尔的发言表示震惊，却同样是政治姿态高过了实情表述。

第一，从国际舆论博弈的视角来看，不论反西方舆论场再怎么替俄罗斯辩护，在全球视野内，俄罗斯兴战一事始终位处舆论下风。故自特别军事行动以来，莫斯科持续主张北约东扩威胁俄罗斯国家安全、乌东发生种族灭绝、乌克兰有意发展核武、美国在乌克兰设立生化实验室等，便是希望强化自己出兵的正当性。

而今默克尔如此表态，等于又替俄罗斯送上宣传素材，让后者可以抓住“连德国都玩弄俄罗斯”的话柄，塑造战争本就无可避免、且西方也有意促成的舆论氛围，对外可以淡化俄罗斯的侵略色彩，对内可以强化“新卫国战争”的情境纵深。简言之，便是要巩固“俄罗斯是被迫动手”的核心叙事。

第二，不论明斯克协议是否意在秣马厉兵、默克尔又是否玩弄了普京，如若俄罗斯当真信任德国、宁可吃亏也要遵守明斯克进程，结局便不会是其主动发起特别军事行动，反较可能是乌克兰与北约先下手为强、俄罗斯被迫回应。

事实上从现实境况来看，自明斯克协议签订以来，俄乌便皆未全然遵守条款，并且各自有了枕戈待旦的准备，乌克兰用8年时间打造了顿巴斯地区的重重防线，俄罗斯也规划了作战计划，并且多次陈兵俄乌边境进行演练、更在2021年向欧美发出了谈判的最后通牒。

从这一结果来说，明斯克协议与其说是失败的和平进程，不如说是注定会被撕毁的“互不侵犯条约”，虽呼吁双方降低冲突烈度，却没能彻底消解俄乌之间的结构性摩擦：北约无法承诺不在乌克兰部署导弹、不让乌克兰加入北约，乌克兰内部的亲俄势力也日渐衰弱，俄罗斯则无法坐视斯拉夫文明的龙兴之地加入北约、彻底倒向西方阵营。

上述矛盾伴随时间递进而激化，结果便是俄乌双方皆利用协议赋予的时间，各自进行军事准备，希望累积更多战场优势，如此一来即便未来要撕毁协议，也能由自己主动撕毁。故与其说是默克尔玩弄了普京，不如说各方在战前早就互有盘算。

如今俄乌战事难止，被斥为侵略者的普京、被讽为当代张伯伦（Neville Chamberlain）的默克尔，皆有意利用明斯克协议的陈年话题，为舆论的伤口止血，却无助战争尘埃落定。正如明斯克协议要能真正劝和，须直面俄乌的结构性摩擦，否则便是沦为整军经武的烟雾弹般；俄乌战争要能谈判解决，若非西方或俄罗斯任何一方有所退让，便是难于上青天。