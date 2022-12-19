华为着手重构中国半导体供应链

来源：日经中文网

作者：多部田俊辅、郑婷方

中国最大的通信设备制造商华为已开始着手重构中国的半导体供应链。日本经济新闻经过采访多位业界人士及实地采访调查发现，华为结合许多地方政府出资成立的企业，提供技术方面的支持，希望打造自主制造供应链，在中国国内实现稳定采购。美国10月初再度加强了对中国的芯片制裁，中国要开发最尖端产品，并达到自给率目标70％，前方依然艰险。

当日本经济新闻记者来到福建省晋华集成电路有限公司（JHICC）的工厂时，一名向工厂提供设备的相关人士说，这个几年前被美国以窃取美光商业机密为由，被制裁几近停摆的工厂，已经悄悄复工复产。

晋华集成电路有限公司是在中央政府的支持下，由福建省政府等出资成立的企业。2018年成为美国制裁的对象，量产计划受挫。但据多名相关人士透露，近期一个神秘大客户出现，那就是也被美方制裁的华为，在技术和采购等方面为晋华重新投产提供了支持。晋华近期更向供货商表达了以2024年为目标使产能翻倍的意向。

在晋华工厂的对面，从事半导体封装等业务的渠梁电子有限公司正在推进工厂二期工程的建设工作。厂区内的招聘等相关负责人称，大多数产品面向华为。

华为大力支持半导体企业的背景原因是在中国国内扩大采购。

华为的智能手机供货量曾在巅峰时期超过美国苹果，位居世界第二位。旗下的半导体设计公司海思半导体的销售额也有一段时期增加到了可与苹果半导体设计部门匹敌的水平。

但由于受到美国的制裁，除了难以从国外采购半导体之外，华为自己设计的半导体也很难委托给台湾等地的企业生产。因高性能智能手机配备的尖端半导体短缺，华为的智能手机份额大幅下降。

因此，华为将目光转向了在国内重构供应链上。据称，包括合作的半导体企业在内，华为近几年加上地方政府支持的投资额预计将达到4000亿元人民币。

其实，除了福建之外，还能在北京、山东、湖北、广东隐约看到华为提供的支持。在华为总部附近的深圳市，2021年才成立的半导体企业“深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司”正在建设新工厂。相关人士指出，这家企业将成为面向华为的重要生产基地。

在深圳，除了鹏芯微，还有深圳市鹏新旭技术及深圳市升维旭技术两家企业也计划建设半导体工厂。所有企业都是深圳市政府下属的投资公司全额出资。相关人员表示，华为有可能成为大客户。

这些措施能否奏效还不得而知。因为目前美国政府10月公布的强化对华限制产生了越来越严重的影响。

美国企业被严格限制向中国企业出口尖端半导体制造设备。美国国民和美国绿卡持有者在中国半导体企业工作也会受到审查。

大部分美国企业从中国撤掉了几百人规模的支援团队。其中包括大型制造设备企业美国应用材料公司及科磊KLA等。

据说科磊等一直向中芯国际（SMIC）和长江存储科技（YMTC）等中国半导体企业提供技术支持。但是美方发动制裁后，这些美国企业跟中国客户关系，一夕变调。科磊的员工说：“虽然没有发射子弹和导弹，但就像真正的战争。必须立刻打包行李离开”。

中方也被迫应对美国制裁。9月底，持有美国护照的长江存储科技首席执行官（CEO）杨士宁辞职。根据日本经济新闻采访其他美国籍高管也相继辞职，长江存储正在扩建的使用新技术的产能扩大计划，只能暂时暂停。

中芯国际在北京建立了不使用美国制造设备的“Non-A生产线”。即便如此，现在只能制造电路线宽为40纳米的落后几代的半导体。

对中国而言，建立不受美国制裁影响的自主供应链是最重要的课题。2015年，中国提出了将当时在10％左右的自给率到2025年提高到70％的目标。

但据美国调查公司International business strategy（IBS)统计，中国半导体自给率在2021年为24％。今年6月预测2030年将超过50％，但由于美国强化限制，该公司CEO Handel Jones指出可能只能达到3成。

华为过去一直是中国半导体领域的领跑者，也是最早开始应对美国制裁的。这些经验能否传授给其他企业？这将是预测中国半导体产业未来的试金石。

华为和长江存储科技针对采访拒绝评论，中芯国际、晋华集成电路、渠梁、鹏芯微、鹏新旭及升维旭没有回应采访。