世代交替 国民党必须面对

来源：中国时报社论

刚以高票当选连任、有蓝营“空战女神”之称的国民党台北市议员徐巧芯，日前表态将参选2024立委，并倡言党内应加速“世代交替”的脚步，立即引来多位同党青壮世代北市议员的跟进与呼应；相对地，首先将面临直接挑战的几位同党资深立委，则给了意在言外的“软钉子”回应。一时之间，国民党内彷彿掀起了一阵不大不小，目前看似戛然而止，但很快就会面临考验的权力风潮。

国民党几位已连霸选区多任的资深立委，在面临来自党内年轻新锐希望交替、接棒的呼声时，他们的直接反应其实不难理解；其中最有意思的是，国民党立院党团总召、现年63岁的曾铭宗被问到此事，先表示谁能选得赢，就由谁选，接着立即反问“拜登几岁你知道吗？他还想连任”以此来力挺其资深同僚。

拜登今年刚好80足岁，作为当今世界第一强国的总统，这似乎是一个老骥奔腾、志在千里的显例，但用在国民党理应世代交替，让整个党年轻活化的当下，实在是一个不合时宜、违逆民意潮流的反讽。且不说美国人最称道的总统是40岁出头的甘乃迪，两百多年来，美国也是50岁上下的总统人数超过60岁以上者；更何况美国现在的社会和媒体是如何嫌弃拜登的“类老人痴呆症”的？拿拜登用于现在求新求变的国民党身上，根本就是一个反面教材。

这绝对不是歧视老年人，因为人都会从年轻逐渐变老，而且资深的老年政治人物能提供后进者成熟的看法与经验，也应该心存敬重。反过来看，为什么一定要拿美国来比？真要比现任政治领袖谁更老，前马来西亚首相马哈迪在93岁时回锅此职，岂不更神？但这终究不是正常的现象，而且年轻化本就是趋势，法国总统马克宏、加拿大总理杜鲁道，世界上年轻的领导人越来越多，不都是活生生的例子？

事实上，“世代交替”如新陈代谢一般，本就是现在进行式，新陈代谢不良反而会百病丛生。但当不是问题的问题却成为要被呼吁、被要求时，无论是速度上或方式上出了差错，当然就成了必须被解决的问题。姑且不论国民党现在的党员结构严重老化，已经与社会结构脱节，而且政党形象低迷不佳，无法吸引年轻与中间选民；再加上，比起民进党有计划、有步骤地从各级议会循序渐进、培养新血交棒接班的情况，讲究伦理、论资排辈的国民党，其老化、僵化、酱缸化早已注定今日的窘状。

国民党应该庆幸现在党内新生代的“夺权”之举，因为除了胆识与见识，更要有能力与能量，才能真正改变国民党的形象，扩充中间和年轻族群选票、一新国民党的政党形象。唯有跳脱既有酱缸框架，让国民党持续保持竞争力，才有可能重返执政，带领台湾回到正轨，为台湾的长治久安、幸福未来注入创新的活力。

不妨反思国民党内有多久已没有这样的蓬勃之气？过去国民党当然也有过世代交替的计划，但在网络新时代，权力交棒与运作的成败，已经不是由上而下的栽培赐予，而是由下而上拼出来的实绩所决定的。如果蓝营新生代的这些角色扶不起来，自然很快会自曝其短，相对地，若是他们有足够的能量与创新力，党内当然没有理由、更无法挡得住这股力量。

说白了，国民党内这次兴起的世代交替呼声，不应该被矮化成夺权或内讧，而应该视为一种理性且良性的反馈，资深者有责任建立公平的游戏规则，并有雅量提携后进，让公平竞争成为党内的政治文化，使党内的新生代能合理出头；新生代也应该尊重资深前辈建立的基础与经验，如此老干新枝各得其所，才能使世代交替不致沦成权斗，而能相辅相成。值此国民党气势振起时刻，何不顺势进行世代交替的工程，也能让人民对政党轮替有所期待。

如今双北两个直辖市，侯友宜、蒋万安的小内阁均可看到更多年轻世代的人才，加上民意战场的选将辈出，新的政党形象与战斗力、敏锐的民意掌握度，这绝对是蓝营重返执政值得珍惜的希望。