中国暗示明年更加亲商 着力促进经济增长

来源：彭博社

中国高层领导人表示，明年将专注于提振经济，暗示实施亲商政策，进一步支持房地产市场，不过可能会缩减财政刺激。

在经历了三年严格的“动态清零”疫情防控，遏制房地产市场金融风险，并整顿互联网平台公司过度增长之后，中国领导人看来即将放松控制。

为期两天的中央经济工作会议上周五结束，习近平和其他高级官员承诺重振消费并支持民营部门，相较于过去几年这是个重大转变。

经济学家表示，信号明确表明来年的重点是提高国内生产总值(GDP)，决策者可能将增长目标定在5%或更高水平。

不过这将是一任务具有挑战性的任务，因为在仓促放松冠病疫情防控之后，未来几个月感染者势必蹿升，而消费者和企业信心仍维持在接近纪录低点的水平。

以下是这次中央经济工作会议的要点，以及分析师认为这对明年政策前景的意义。

更亲商的政策，包括对科技公司

官员们表示，要支持民营经济和民营企业发展壮大，要扩大外资市场准入。对于平台企业单独指出，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

关于平台公司的措辞比去年会议要积极得多，当时强调要加强监管，防止“野蛮生产”。

“今年最大的变化似乎是加大关注改善外资和民营公司的营商环境，尤其是互联网平台企业，”Absolute Strategy Research经济学家Adam Wolfe说道。“这可能有助于恢复信心，促进对轻工业和服务业的投资。”

GDP增长目标可能在5%左右

官员们在这次会议上促增长的立场比近几年更为强烈，强调经济量的合理增长。明年把扩大内需放在首要位置。

会议指出，要把消费支出和就业增长放在更加重要的位置。要多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。

在大流病行期间，消费者支出一直是经济的弱点，经济学家预计随着防疫放松和感染消退，明年消费将反弹。这可能会推动明年经济增速从今年估计的3%，上升到5%或更高。

彭博新闻社本月早些时候报道，高层正在讨论明年GDP增长5%左右的目标。几位官员称，未来几年中国经济需要至少达到这一水平，才能实现长期目标。

财政刺激可能缩减

虽然承诺继续实施积极的财政政策，但没有出现诸如基建投资靠前发力或新的减税措施等表述，而去年都曾提到。

就明年而言，财政政策的重点仍将是支持增长，承诺保持必要的财政支出强度，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

瑞银经济学家汪涛在报告中写道，这意味着继续实施积极财政政策，但额外财政刺激要小于2022年。

中国的预算赤字今年飙升至历史最高水平，而随着税收和土地收入下滑，以及防疫支出上升，地方政府债务负担已难以为继。中央政府加大了对地方政府的转移支付，并转向诸如央行利润等非常规收入来源以增加收入。

瑞银经济学家预计，基础设施投资明年将增长5%-6%，低于2022年估计超过12%的增速。广义财政赤字可能增长不到GDP的0.5%，远低于今年的超过3.5%。

货币政策可能会保持宽松

财政领域的制约意味着，货币政策可能保持相对宽松，毕竟政府致力于扩大内需，而经济复苏仍然脆弱。

这可能意味着进一步的货币宽松政策，例如降息，以及促使银行增加贷款，特别是小企业贷款。会议指出，要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

中国央行副行长刘国强周末的评论，似乎证实了这种宽松立场。当地媒体报道称，他说2023年货币政策的力度不能小于今年，需要的话还要进一步加力，除非经济增长和通胀超出预期。

进一步支持房地产市场

会议重申“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”。这个官方口号几年来一直强调，暗示要降低经济增长对房地产市场的依赖。

不过有明显迹象显示调门放软，官员们承诺支持刚性和改善性住房需求；要确保房地产市场平稳发展，满足行业合理融资需求。

中信证券表示，围绕房地产市场的措辞表明，立场已完全转为支持和呵护。

中信证券明明等分析师在报告中写道，认为政府托底地产的决心不容置疑，在看到市场企稳回升之前，地产政策或将处于持续加力状态。

高级官员最近改变了对房地产市场的表述。国务院副总理刘鹤上周对外国企业代表团表示，房地产业是中国经济的支柱，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。