台湾晶片工程师为何“降薪”去美国

来源：英国广播公司（BBC）中文网

作者：李澄欣

被奉为台湾“护国神山”的台积电在美国亚利桑那州首府凤凰城设厂，外派数百高阶工程师到当地支持，合约为期三年，有台媒形容为“台湾半导体史上最大人才迁移”。 这些台湾的科技顶尖人才为何愿意举家迁移？ 他们离开台湾后还会回流吗？ BBC中文访问三位年轻工程师，了解他们各自的盘算。

“我目标很清晰啊，去美国就是为了生小孩。”31岁工程师李先生对BBC中文说。

他在台积电工作了7年，一直在台南18厂负责5纳米芯片（晶片）的研发和生产，明年1月初将带同新婚妻子乘坐公司安排的包机，从桃园国际机场直飞到美国亚利桑那州凤凰城。 他说：“一开始是我老婆想去，我不想去。 在台湾好好的，干嘛要跑去美国？ 但我很快就被她说服了。”

台湾经济部长王美花向立法院透露，台积电赴美工程师人数约在500左右，该公司在台湾的工程师总数则是5万。虽然赴美者占台积电员工总数比例并不高，但11月初开始，他们拖家带口乘坐包机离台赴美的画面以及细节，已经成为台湾社会热议的话题。

为下一代避险

李先生被说服的主因是政治，他和太太2020年初结婚，此前隔岸见证了2019年香港反修例抗议示威运动，曾在香港读研究生的太太对局势尤其忧心，恐怕“今日香港，明日台湾”，李先生于是在2020年底答应赴美。

李先生说：“我们的想法是，台湾也总有一天会被大陆吃下，不管是用武力还是不用武力，所以要在这件事情发生之前做好准备。”

台积电外派美国工厂三年，不会有绿卡或国籍，但美国法律规定任何人在美国领土出生就是美国公民，李先生夫妇计划在外派的三年间生育，让下一代拥有美国籍的“保险”。 “小孩以后可以选择在台湾或者美国接受教育。如果大陆打过来，他也可以回美国，会有选择权。”

李先生说，原来从事企划营销的太太到美国后会在当地找工作。他说，以往无论是台湾还是中国大陆，很多人千山万水、冒着非法的风险都要闯关去美国生小孩，现在跟台积电去美国，让他们正当合法地在当地生育，他形容是蛮诱人的工作邀请。

事实上，两人婚前共识是不生小孩，这次赴美的机会改变了家庭计划，“趁着这个工作机会生小孩，蛮值得考虑的。”家人也非常赞成他们的决定，“他们想抱孙子，而且长辈比我更早就有‘要有美国籍’的观念。”

赴美结婚、计划三年生两个

两个月前才刚订婚的工程师情侣、不愿具名的J先生与C小姐已经抵达美国，他们同样计划在美国生小孩。 “最好是可以三年内生两个啦，”C小姐对BBC中文记者打趣道，“假设我们住在台湾想去美国生，也是要花一笔钱，因为生一个起码要在当地住两三个月，现在我们住在美国直接在这边生，就省了生小孩的费用啦。”

未婚夫J先生说：“当然不是说生就有，但会有这个想法。 如果有小孩，这边的环境跟教育都比台湾好吧。”

“大部分没小孩的夫妻都计划去生小孩，非常普遍。”J先生和C小姐说。

两人目前在凤凰城住在旅馆，明年1月将正式搬进公司与当地建商合作发展、有“台积村”之称的小区，入住两室两卫的公寓住宅，展开同居的新生活。房租是2000美金左右，大部分由公司补贴。

倒带至两年前，这对90后情侣答应赴美的初衷并不是家庭考量，那时候他们还没开始交往，但都向往海外工作的体验。

J先生在台积电年资有6年多，恰好掌握美国新厂所需技术，属于最符合资格、获优先挑选的工程师。他说主管询问大家意愿时，他是极少数二话不说就答应的人，“因为我本身就很憧憬去国外，主管应该很开心不用花时间说服我吧，你要说服本来没有意愿的人是很难的。 ”

C小姐原本在台中科技园区的厂区工作。 她说求学时期曾到欧洲交换，喜欢国外的生活，主管两年前询问她意愿时她很积极考虑，惟当时还是单身的她遭到家人反对。“父母觉得我一个女生去美国不安全，也觉得我年纪差不多了，希望我结婚。”

她没有理会家人反对，还是默默申请了调派海外，经过两关面试后获取录，继而转到台南母厂受训一年，在那里与同厂的J先生相识相恋，二人赶在赴美前订婚。 她笑道：“现在家人就很放心，因为有未婚夫陪我去，也不用担心我结婚的事情了，我们会在美国登记。”

“降薪去美国”

他们即将入住的“台积村”与新厂距离约15分钟车程，公司为他们配备一人一台车方便通勤，同时也提供医疗保险、教育津贴等福利。 但他们说“从经济角度考虑，来美国不是很理想”，外派薪水多一倍，跟台湾一样有分红，惟当地消费水平约是台湾的三倍，还有额外的税务成本，“如果按两地物价来比较，是降薪去美国。”

C小姐透露，当初公司在招募说明会“讲得很模糊”，“以为补助是足够的，但原来有些钱还是要自己缴，例如房租不是完全补贴，税也是要两地一起缴，公司只补贴一部分。” J先生坦言现在要降低生活品质，“以前想到什么就买，常常去餐厅吃饭，现在都要省着吃、自己煮。”

升迁机会方面，J先生说“升官一定是台湾更好”，台湾的工厂不停扩张，像高雄会有新厂，职缺很多，相反美国厂区的工作机长远来看会优先考虑在地人。

尽管如此，两人都表示不太介意，认为“人生体验才是最重要”，相信跨文化工作经验有助拓宽视野和训练新思维，“有挑战才有成长，对自己发展一定有好处，事业上会有加分。”

为跳槽做准备？

台积电工程师向来以刻苦耐劳、“卖肝”著称，由于研发和生产时间压力紧迫，加班是常态，不少人每天工时长达13、14小时，甚至轮班、夜班必须随时待命。

J先生与C小姐估计，这种过劳的工作文化初期会移植到美国新厂，毕竟六成员工都是台湾来的，都有卖肝的DNA。 但随着厂区在地化，J先生相信公司会慢慢调整工作节奏，越来越融合美国的企业文化，他希望三年外派合约结束后，申请做本地员工（local hire），到时候公司可协助申请绿卡，让他落地生根。

C小姐则说，过去数年在台积电工作压力太大，健康已响起警号，加上若计划生儿育女，就必须平衡工作与家庭，“准时下班很重要，现在这种工时，对自己、对小孩都很不好。”

她长远计划离开台资企业，视外派这三年为跳板，累积到足够的美国经验，三年后可跳槽到超微（AMD）、苹果、英特尔（Intel）、三星等科技公司，“待遇更好，也应该更能够兼顾生活。”

不过，并非所有工程师都想扎根美国。 为了生小孩而赴美的李先生表示，台湾生活舒适，父母、家人都在台湾，不愿意离家太久，这是和太太的共识。 他斩钉截铁称三年后会回流：“我不想当美国人，不想申请绿卡。”

但如果小孩有了美国籍，他们一家都会有保障，他半开玩笑道：“万一20年后大陆来，我到时候搞不好可以依亲入籍美国。”