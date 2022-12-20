中国房地产债券突然成为大赢家

来源：华尔街日报

作者：Serena Ng

在中国政府的疫情防控政策和房地产业政策发生逆转后，亚洲的美元垃圾债券市场迎来历史上少有的大幅反弹。在此之前，该市场一年多来一直深陷困境，且违约事件频现。

至于市场何时以及是否能够恢复到大多数垃圾级公司能够再次融资的程度，目前还难有定论。

按总回报率计算，亚洲高收益债券11月份累计上涨18%；总回报率包括债券价格涨幅和票息支付。据ICE Data Services，这是该市场十多年来表现最好的一个月。最大的催化剂是中国政府最近决定，通过减少对房地产开发商的借贷限制来支持低迷的房地产市场，并放弃拖累中国经济的新冠疫情动态清零策略。、

德意志银行亚太非自营盘交易部门信贷分析主管Owen Gallimore，看到中国房地产行业最急剧的政策转向。

10月底时，开发商碧桂园2024年1月到期的一只10亿美元债券的买盘价格仅为面值的14%，通常只有违约的证券才会有这种价格。

根据FactSet慧甚的数据，该债券最新价约相当于面值的74%，意味着投资者现在要乐观得多，相信债券到期时能得到偿付。

碧桂园是中国最大的住宅销售商之一，今年大部分时间都难以让投资者相信，该公司能挺过房地产低迷期，碧桂园在香港上市的股票早些时候曾跌至历史低点。

自10月31日以来，该公司股价已上涨至原来的三倍，其中大部分涨幅发生在中国有关部门采取行动以缓解开发商流动性压力，以及国内银行表示将为该公司提供支持之后。过去一个月，该公司通过售股筹集了约11亿美元，以帮助偿还债务。

Gallimore说，在上个月之前，许多新兴市场债券的投资者纷纷规避亚洲债券，因其表现不佳，但最新这轮反弹十分强劲，迫使他们重新作出调整。在中国恒大及许多同行违约之后，投资者对中国的看法极度悲观，如今这种悲观气氛已经被谨慎乐观所取代，人们认为垃圾债券市场已终于触底。

不到两个月之前，规模较小的中国开发商新城发展的美元债券曾跌至极低水平。其中一批明年到期的债券价格最近飙升至相当于面值的约92%。

澳门博彩运营商的债券在早些时候曾大跌，但由于预期中国的重新开放计划将令澳门重焕活力，这些债券的价格又转为跳涨。

ICE与美国银行编制的亚洲高收益美元债券指数中的债券平均价格已从10月底触及的低点反弹，从约为面值的57%攀升至面值的74%。违约的债券被从该指数中剔除，因此这个价格水平反映的是那些表现较好的债券。

该基准指数的风险溢价（即相较于同期限的美国国债的收益率，投资者要求得到的额外收益率）在上周触及一年多来的最低水平。

距离真正的复苏仍有一段路要走。在10.2个百分点的收益率水平，亚洲高收益债券相较美国高收益债券的利差约为6个百分点。而在疫情爆发前，亚洲垃圾债券的收益率比美国同类债券高出不到2个百分点。

最近的这波债券价格反弹证明了一些投资者的判断，他们很早就押注中国政府机构不会袖手旁观并任由中国的房地产市场崩溃，因为房地产行业对中国经济非常重要。

英杰华投资专注于新兴市场债券的高级基金经理Amy Kam说，该公司自房地产市场此番下行前以来一直持有一些较强大开发商的债券。Kam称，她对于这些债券不会违约的信心在10月份受到了严峻考验，当时，在中共结束为期一周的二十大之后，这些债券的价格下挫至非常低的水平。她说，许多国际投资者那时候已经放弃了该板块。

Kam表示，她10月底与同事开会时曾重申，她认为自己所看好能在此次下行中幸存下来的中国房地产公司的债券值得投资。

Kam称，保持坚定的同时也需要有理性，她还表示很高兴看到事实证明她的预测是正确的。11月11日，中国金融监管机构发布了十六条措施，旨在支持房地产市场，帮助民营和国有房地产开发商从银行获得充足的信贷以维持运营。

那之后，中国银行机构已向开发商提供贷款和其他信贷，这些公司也已获得在中国大陆发行人民币计价债券的大量配额。它们在香港上市股票的价格已飙升，使民营开发商能够通过在香港发售股票来筹集资金，以帮助偿付其国际债券。

亚洲高收益债券的价格平均仍远低于面值水平，这意味着早些时候买入债券的投资者正蒙受损失。根据巴克莱集团汇编的数据，自2021年年初以来，该资产类别的累计总回报率为-28%。

巴克莱负责亚洲信用策略的董事总经理Avanti Save说，有一个巨大的缺口需要填补。她称，她预计债券价格将继续回升。

新加坡Principal Asset Management的亚洲固定收益主管Howe Chung Wan说，中国最近转向了与冠病病毒共存，这是一个重大的转变，一些国内投资者开始悄悄地重回美元债券市场。

亚洲垃圾债的平均收益率最近为14%，对大多数公司来说，发行新美元债券的成本仍然太高。如果无法为债务进行再融资或找到其他资金来源，一些企业最终可能会发生违约或不得不进行重组。但投资者表示，债券不太可能出现又一波大跌。

Wan说，市场不再把所有债券价格都推向违约时才会有的水平，目前价格正处于一个比之前健康得多的区域。