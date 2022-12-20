来源：中时新闻网时评

台湾准新竹市长高虹安出奇招，延揽现任高检署检察官蔡丽清出任副市长，剑指弊案了然于心。这下不只前市长林智坚得紧张了，立法院民进党团总召柯建铭恐怕也会坐立难安了。因新竹市政府近年发包的重大公共工程，经费常三级跳，其中台湾人最关注的新竹棒球场，更是高虹安允诺当选就彻查的主要政见。

顶着“小英男孩”光环且朝中有前老板老柯撑腰，林智坚自豪暴增的工程预算都是他“开源节流、以小搏大”向中央争取而来。但不论地方财政或中央预算都是人民纳税钱。选举时国民党新竹市长候选人林耕仁就公开质疑新竹市政府利用追加经费、改契约、拖延工期等方式，进行工程炼金术。

林耕仁列举的经费三级跳工程，包括新竹市立棒球场、新竹大车站、香山综合休闲运动馆、关埔国小及文化局图书馆总馆，其中棒球场预算从3.5亿元（新台币，下同）追加到12亿元，不只暴涨3.4倍，开箱赛还导致数位职棒好手受伤，赛季提前报销，引发台湾人高度关注。

对比台北天母棒球场整修只花1.2亿，新竹棒球场多花10倍费用，高虹安承诺只要当选绝对彻查。竞选期间，高虹安被绿营以总统选举规格炮轰得体无完肤，结果9万多选民仍挺她入主市府，如今高找来办案干练、曾获颁“法眼明察奖”的蔡丽清出任副手，给外界无限的期待空间。

选举时绿营攻击高虹安火力最猛的柯建铭，曾惹恼民众党主席柯文哲质问“到底你在新竹有何不可告人的事？”如今官司缠身的高虹安展现查弊魄力，不论是想搞恐怖平衡，还是真心想“抓虫子”落实公共工程，对支持她的选民都有所交代，唯独林智坚与柯建铭，皮可得绷紧了！