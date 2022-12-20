从台积电美国工厂看半导体主导权

来源：日经中文网

作者：佐藤浩实

世界最大半导体代工厂商台积电（TSMC）的美国布局正在迎来新局面。建在西部亚利桑那州的生产基地的投资额增至当初逾3倍的400亿美元。在有关半导体的中美主导权之争日趋激化的背景下，日本经济新闻走访正在当地推进建设的台积电新工厂的建设现场。

在亚利桑那州首府菲尼克斯，从行政机构聚集的市中心出发，沿着高速公路驱车行驶约30分钟，在荒野之中会出现大量起重机。这是台积电计划制造尖端半导体的新基地。面积达到4.5平方公里，相当于95个东京巨蛋体育场。在已形成轮廓的工厂厂房周围，运输资材的卡车忙碌地来来往往。

为了吸引力争2024年启动量产的该工厂，美国政府自特朗普前总统时代就倾注心血。在完工后，能够制造成为智能手机和服务器大脑的“4纳米（纳米为10亿分之1米）”芯片。

美国英特尔和韩国三星电子的美国工厂仍未涉足相同水平的产品。在台积电的工厂建成后，对美国来说，有助于重要技术的本国采购的强化。

台积电12月6日还透露了在相邻地点建设更尖端的“3纳米”芯片工厂的计划。观察同一天举行的设备迁入仪式，可以看出美国非常期待。不仅是州长和当地的议员，连总统拜登也亲自赶赴当地。

“哪里写着美国不能在制造业再次引领全世界?我们正在证明美国可以做到”。在写着“美国制造”的竖幅标语之前，拜登如此发出豪言壮语。

美国在半导体相关领域加强对华管制。10月决定严格限制美国企业向中国企业出口尖端制造设备，美国国民和绿卡持有者在中国半导体企业任职也纳入审查对象。在削弱力争提升本国技术的中国势头的同时，巩固本国供应链这一战略在政权更迭后仍未改变。

在对新工厂的期待方面，民营企业也如出一辙。苹果首席执行官（CEO）蒂姆·库克和英伟达CEO黄仁勋(Jensen Huang)等公务繁忙的美国客户的首脑也联袂出席仪式。

库克针对交由台积电代工的自主开发的芯片夸耀称，“将刻上美国产的印记”。美国超微半导体公司（AMD）CEO苏姿丰(Lisa Su)也显示出从新工厂采购半导体的想法。

美国基地还出现了未等2024年投产就显露出来的变化。“我刚搬过来”。记者从台积电的新基地驱车10分钟，来到尚有区域在施工的集体住宅，在这里的一角遇到了台积电的一名男员工。据其称，为了进行生产准备，他被公司从台湾派到这里工作。考虑到派驻人员和新录用的技术人员的流入，周边住宅正在加快建设进度。

据台积电预测，生产4纳米和3纳米产品的两座工厂加起来，员工人数将达到4500人。构件和装置等供应商的雇用人数预计将达到1.3万人。当地媒体的一名记者兴奋地说：“主要是吸引了台积电出资新建第2座工厂。也对建筑和房地产等（当地经济）带来连锁效应”。

不过，在当地进行大规模投资的并非只有台积电一家企业。从菲尼克斯市中心驱车向南行驶，会看到另一个有多台起重机在施工的地块。这里是从40多年前就开始进军该地区的英特尔的基地。

英特尔已于2021年3月宣布建设两座新工厂，目前正以2024年投产（与台积电相同）为目标进行施工。该公司首席执行官（CEO）帕特·盖尔辛格（Pat Gelsinger）在台积电举行设备迁入仪式之际在推特上留言祝贺，但两家企业势必会展开半导体人才的争夺。

由于这里的的税金和生活费比硅谷等地区低，不断有IT（信息技术）企业进驻，有可能会被卷入更大范围的人才争夺战。

可能会面临的另一个课题是，台积电的企业文化能否在这里扎根。为了提高员工的技能，为开始量产做准备，台积电把在美国录用的600名员工派到了台湾。据称，在台湾的基地进行培训之后，将把这些人分配到菲尼克斯的新基地。包括召集到美国的台湾工程师在内，已有超过1000人接受了与新基地运营相关的培训。

台积电一直指出，考虑到供应链和人才，美国的生产“成本较高”。但台积电对中美对立和台湾发生紧急事态的警惕性提高，创始人张忠谋开始认为自由贸易几乎已死。也有美国政府决定提供大规模补助金的原因，台积电开始对基地进行一定的分散。

美国基地的成败，不仅关系到中美主导权的走向，可能还会影响到台积电的未来战略。“硅沙漠（Silicon Desert）”的景色也将同时发生变化。