追打高虹安 剑指郭台铭？

来源：联合报

作者：王玉佩

台湾检调大动作搜索、约谈、交保新竹市准市长高虹安，有谓是为断了柯文哲的总统梦，其实所谓“项庄舞剑，意在沛公”，民进党此举主要目标应是剑指郭台铭，“警告”郭董2024勿要妄动的意味较浓。

高虹安所涉之案，是60万元有疑义的助理费，较诸其他巨额贪污、舞弊案件，根本是小案一件，甚至是“微罪”，检调大军出动，甚至在民进党籍国会议长游锡堃“配合”下，于立法院开议期间进入立院搜索。若说这不是政治追杀或政治办案，恐怕即连三岁小孩都不会相信，难怪绿营大老施明德都看不下去，发声呼吁该案要“照步来”，别让人民觉得民进党输不起。

民代所涉助理费案，大都是以人头冒领致构成贪污罪行，而高虹安的助理费案显与人头无关，其有争议的乃在所谓公积金部分，这部分乃为助理与高虹安私人之间的契约问题，即使有争议亦属民法的契约纠纷，检调以贪污、伪造文书查办，非仅是小题大作，更落人无限上纲之议。无怪有指若是一体适用，恐是血流成河，因众多民代大都踩了这个灰色地带。

检调如此大阵仗地侦办，或谓是为了阻止民众党主席柯文哲进军总统大选，但如以高虹安系出鸿海集团并曾受郭台铭器重来看，高虹安与郭董的关係无疑更为密切，若说民进党追打高虹安是针对郭台铭应该更为贴近事实。

审视2024非绿政党的可能人选，包括国民党的朱立伦、侯友宜或民众党的柯文哲都各有罩门，唯有郭台铭长期为台湾慈善、公益的付出，累积可观的能量，特别是郭董为了替台湾人取得BNT疫苗，千里迢迢飞至欧洲洽谈，广大的台湾人都看在眼裡，很多年轻人更觉得“欠郭董一次”，如果郭董竞选总统会投他一票。这对民进党的政权保卫战必是极大威胁。

个人认为，郭董是否参选2024大位应由民意决定，民进党如若意图利用高虹安案“敲山震虎”，那是欺人太甚，以郭董的个性很可能反成“逼虎出山”，届时就有好戏可看了！