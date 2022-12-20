一位很特别的女外长来中国了

来源：微信公号“牛弹琴”

按照公布的外交行程，12月20日，一位很特别的女外长会来到中国。

确实很特别，至少有三点。

第一是她的女性身份。这个世界，女外长毕竟不多吧。第二是她的华裔身份。虽然来自西方国家，但她父亲是客家人，她长相也很华裔。第三是她来自一个很特别的国家。说起来，这还是2019年以来，该国第一位部长来华访问，也是两国外长2018年来首次在北京举行正式会谈。

这个国家，就是离我们不太远的澳大利亚；来访的，就是澳大利亚女外长黄英贤。

为什么会这样？

相信你懂的。

外交无小事，细节很重要。

一个很有意思的细节，则是这次访华的日期。

今年12月21日，是中澳两国建交50周年纪念日。黄英贤应该是特意提前一天到达。按照中国外交部公布的行程，12月21日她会与王毅会见，两人共同主持第六次中澳外交与战略对话。

我有一种强烈的感觉，中澳关系正在发生微妙而重大的变化。

阿尔巴尼斯当上澳大利亚总理后，出现了一系列较为积极的现象。就最近来说，完全个人观点，至少三波。

第一波，巴厘岛G20峰会期间，中澳领导人会晤。说起来，这还是6年来（请注意还不是疫情3年），澳大利亚总理与中国最高领导人的第一次正式会晤。

这次谈得很好。

中国领导人指出：中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，值得双方珍惜。过去几年，中澳关系遇到困难，这是我们不愿看到的。中澳之间从来没有根本利害冲突……

请注意：曾长期走在中国同发达国家前列，中澳之间从来没有根本利害冲突。

以前确实关系很不一般，但发展到这个地步，让人痛心。

阿尔巴尼斯也当即表态：澳中两国很快将迎来建交50周年。澳中全面战略伙伴关系符合双方共同利益。澳方愿意秉持当年澳中建交初心，本着相互尊重、平等合作精神，同中方共同努力，通过建设性、坦诚对话沟通缩小分歧……

态度也很明确，马上迎来建交50周年，要“秉持建交初心”，要缩小分歧。

我记得当时很多外媒就评论，6年来的第一次正式会晤，有助于中澳关系的解冻和恢复发展。

这是第一波，随后第二波，在泰国曼谷，阿尔巴尼斯的一个很积极表态。

当时，有记者询问阿尔巴尼斯：如何看待台湾加入CPTPP，是否会支持台湾加入？

阿尔巴尼斯当即回答：CPTPP是被公认的国家之间签署的合作协议。台湾不属于此类，它现在是以一个经济体的身份参加APEC。（澳大利亚）两党均支持一个中国政策。我们支持在台湾问题上维持现状，不希望在台海看到任何改变现状的单边举措。

什么意思？

按照澳大利亚媒体的解读，阿尔巴尼斯的意思很明确，澳大利亚不会支持台湾加入CPTTP，相对于澳大利亚上届政府，“这是一个立场转变”。

这就对了。

显然，这是澳大利亚政府发出的一个积极信号。

第三波，就是澳大利亚女外长访华了。

对于这次访问，阿尔巴尼斯和黄英贤还特意发了一个联合声明，说：中国已经是世界最大经济体之一和澳大利亚的最大贸易伙伴，两国的贸易和人文交流，给两国带来巨大的利益，“澳大利亚寻求与中国建立稳定的关系；我们将在力所能及的地方合作，在无法同意的地方不同意，以推进国家利益。”

果然是政治家，很会讲话，滴水不漏。

这也充分说明澳大利亚对这次访问的重视。必须看到，这次特别的访问，不是为了访问而访问，也不是夹带在其他会议中的会议，来就是庆祝两国建交50周年，大大方方举行外交和战略对话。

中澳关系，真的很有意思的。中国一直是澳大利亚最大的市场，没有之一。没有中国，澳大利亚经济早就陷入了衰退。

但万万没想到，前面几个澳大利亚政客当总理，特别喜欢在一些问题上强出头，记得当时中澳关系恶化的一个起因，就是澳方以所谓的国家安全理由，对华为各种妖魔化，成为首个公开禁止华为参与5G网络建设的国家。

一个中国认为很友好的国家，这样背后一刀，确实让人匪夷所思。更让人无奈的是，澳方随后更是主动给美国递投名状，各种抹黑攻击中国，最后导致中澳关系急剧恶化，让人实在看不懂。

现在，转了一个大圈，又回到了最初。理性的政治家，终于开始面对现实。

最后，怎么看？

两点吧。

第一，黄英贤这个人不简单。

说她不简单，倒不是与中澳关系直接有关，也不是她独特的性取向，而是她是澳大利亚历史上第一位华裔女外长。

她也不回避自己的华裔身份。看一些材料，她曾说，“我很珍惜家庭和文化根基，我对我的华裔血统感到十分自豪和骄傲。”她还说，她从祖母身上学到了坚韧和不屈不挠的精神。

用黄英贤的话说：“我的祖母是身材矮小的女性，但充满不屈不挠的精神。她是客家人，是我祖父的第二个妻子。当战争（二战）蔓延至马来西亚时……家里大部分人死于战争，她只能凭借超乎常人的毅力和生存欲望，独自一人面对无法形容的困苦境地，抚养我的父亲和其他孩子。”

这种坚强，是很多海外华裔共同的品质。

当然，我们更要看到，她出任澳大利亚外长，是澳大利亚的内政。

我总觉得，我们要辩证地看华裔（或中国通）出任外国政要。好的地方，他们对中国更熟悉，知己知彼，双方有时更好打交道；坏的地方，他们有时太熟悉中国，如果戴上偏见的眼镜，政策太损，双方关系反而更糟糕。

希望黄英贤是前者。当然，黄英贤背后是阿尔巴尼斯，这才是关键。

第二，我们也别对澳大利亚期望太高。

期望太高，往往失望会更大。我们别忘了，澳大利亚是五眼联盟之一，是所谓的四国机制成员，还是臭名昭著的AUKUS（绰号“澳哭死”）的关键角色。

澳大利亚与美国同气连枝，对法国都可以背后一刀，更别提对中国了。我们还是多保持一点警惕性吧。

当然，我们也不怕。

必须看到，澳大利亚最近积极调整对华政策，有国内政治因素，终于实现政党轮替，更意识到错误政策带来的巨大代价；但也与我们坚决斗争有关。

这个世界，没办法，人善被人欺，马善被人骑。没有一点斗争精神，那就只能被欺负被抹黑被侮辱。

但辱骂与恐吓绝不是战斗。敢于斗争，善于斗争，有时是针锋相对，以牙还牙，但更多时候，还是要博弈，要自信，要从容，要有谋略，也要给对方转圜的空间。

中澳之间的坚冰，终于正在融化。黄英贤来访，也总是一件好事。但夫妻分歧都不可能一晚上全解决，更别提两个重要国家之间，还是要有一点耐心。

只是回顾这几年的折腾，不知道澳大利亚政治家，感觉累不累啊？

这个世界，很多事情，解铃还须系铃人，千万别真成了“一失足成千古恨，再回首已百年身”。对澳大利亚，我们还是听其言、观其行吧。