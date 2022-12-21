美中贸易和金融关系略有解冻 但芯片业例外

来源：华尔街日报

作者：Jacky Wong

美中贸易和金融关系在较长一段时间陷于深度冻结状态之后，在过去一周里明显出现些许解冻迹象。

中国股票、特别是在美上市中概股和某些科技板块的投资者现在可以庆祝一下了。但芯片行业的情况另当别论：美中在这一领域毫不留情的竞争将持续下去。

尽管中国经济仍然深陷困境，但最近几天也确实传出了一些好消息。围绕在美上市中国公司审计问题的长期监管僵局已经有了一个令人满意的结局，至少暂时如此。

中国有史以来第一次允许美国审计官员全面检查一些设在中国的审计公司，相当于重置了许多在美国证券交易所上市的中国公司可能面临的退市时间表。

中国政府突然转向务实主义的举动也延伸到了中国科技行业的部分领域：中国已允许美国监管机构对在获取美国技术方面面临潜在限制的中国公司进行现场检查。上周，在调查谁是一些中国公司产品的最终用户之后，美国商务部将25家中国公司从“未经核实名单”中移除，这个过程获得了中国政府的配合。

美国公司还可以继续与未核实名单上的公司做生意，该名单用于标记出哪些公司不能证明它们没有向已遭美国出口限制的实体（比如中国军方）提供敏感技术。如果不允许美国对最终用户进行检查，美国商务部就有理由将此类公司列入上述美国贸易黑名单。

限制被解除的公司包括为全球制药公司提供研究和制造服务的药明生物技术有限公司。今年2月份，美国政府将该公司的两家子公司列入“未经核实名单”。其中一家子公司在10月份被从该名单中移除。另一家子公司上周也被从该名单中移除。拜登政府已暗示，希望至少将部分药品供应链迁回美国，但这将提高美国制药公司的成本。

不过，利好中国科技行业的消息并没有延伸到半导体领域。上周，美国商务部还将中国顶级内存芯片制造商长江存储科技有限责任公司列入其“实体清单”，这意味着没有美国政府的许可，美国企业不能与该公司做生意。美国政府表示，长江存储有可能将产品转移给已经被列入该实体清单的其他中国公司，比如华为。

此举并不令人意外，但对中国芯片行业的发展雄心仍是一记重击。长江存储是少数几家能够真正与美光科技公司和韩国三星电子等市场领头羊竞争的中国半导体公司之一。

中国正在重新开放，而且有新的迹象表明中国在中美关系问题上正在采取务实的态度，此外中国政府正在将工作重心转回促进经济增长上来，这些都缓解了中国投资者的担忧。

但有关中国半导体行业的消息大多仍很糟糕。半导体仍将是北京和华盛顿方面激烈竞争的领域，而大部分重要的牌仍然掌握在美国手中。