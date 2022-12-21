和CNN打个赌 中国不会出现冠病死亡百万人的情况

来源：香港01

作者：郑真

中国12月7日宣布大幅放宽防疫政策以来， Omicron变异毒株在北京、广州等大城市迅速蔓延，一度出现发热门诊排队，退烧药、抗原试剂短缺等问题。除了轻症的救治，目前各方普遍关心的是Omicron到底会带来多少人死亡。

路透社引述美国健康指标与评估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）的最新预测称，2023年内，中国突然取消对冠病病毒疫情的严格限制可能导致病例激增，将有超过100万人死亡。

另据CNN报道，根据上周三（12月14日）在Medrxiv预印本服务器上发布的一篇论文，香港大学的疾病建模人员预测，按照中国14.1亿人口计算，如果不大规模提倡施打疫苗加强针等措施，死亡人数将达到96.44万人。

鉴于中国有庞大的人口基数，从这些外媒公布的预测看，百万人死亡难以避免。但中国真的会因为放宽疫情防控措施死亡百万人吗？未必！

首先，上述预测有假设前提，即放开管控，不大规模提倡打疫苗加强针等措施。现实是疫情三年来中国的疫苗接种率维持在较高的水平，中国人完成两针疫苗接种的比例超过了90%。中国国家疾控局的数据显示，截至11月28日，中国60岁以上老人全程接种人数占老年人口的86.42%，而80岁以上的全程接种人数仅占80岁以上人口的65.8%。

和放宽疫情防控同步推进的还有加快推进老年人冠病病毒疫苗接种。目前中国不少地方已经明确到今年年底或明年1月，80岁以上人群冠病病毒疫苗第一剂接种率达到90%；60至79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率均达到95%。比如中国河南叶县在放宽疫情防控两天后的12月9日即通知要求各单位要充分利用大数据手段，结合“敲门行动”上门核实，精准摸清60岁以上目标人群底数，建立目标人群台账，逐人动员，逐人销号。

从上述措施看，中国的情况远未达到最坏的Omicron毒株自然传播的地步，疫苗已经建立起了基础的保护屏障，可以有效降低致死率，未必会出现百万人死亡的情况。

其次，从疫情防控的过往经验看，致死率很大程度上和医疗资源供给是否充足有关。在过去三年的疫情防控中，中国医疗资源已经得到了有效的扩充。

早在今年7月，中国大陆的媒体报道就显示，仅一个月内，就有数百家方舱医院诞生。7月中国国家卫健委发布的通知还明确方舱医院装备配置标准，医疗装备共53种，包括中心监护系统、心电图机、全自动血液分析仪、特定蛋白分析仪、方舱CT/车载CT等。

12月7日放宽疫情防控措施后，中国官方12月11日再次印发特别通知，着重强调农村地区冠病肺炎医疗服务工作，并要求在12月底实现做好重症医疗资源准备、做好重症医学专业相关医护人员准备、加强缓冲病房建设、做好传染科建设的目标。

在中国官方的通知中，上述四大目标的都有具体的数字要求，比如要求加快完成综重症加护医学（ICU）监护单元建设和升级改造，确保用于治疗冠病重症患者的综合ICU牀位数量不少于本院实际开放牀位总数的4%。要求1张ICU床位配备1名医生和2.5-3名护士，每班次8至12小时，并增加20至30%医护人员做为后备力量。要求对县级医院重症监护单元建设和改造情况进行指导和验收。

中国正在加紧为疫情向广大农村蔓延做准备。在短短的半个多月时间内扩充重症抢救的医疗资源，这项任务相当艰钜，能否完成将直接关系死亡人数的多少。

中国疫情防控和美国等其他国家最大的不同在于医院等救治资源掌握在官方手中，私营医院在中国医疗体系中的占比相当低。中国政府的动员能力、协调能力已经在过去三年多的疫情防控中得到了有效的检验。这为中国能够快速优化重症抢救资源、有效降低致死率奠定了基础。因此，不考虑中国的特殊国情就推测中国将有百万人死亡是武断的。

第三，靠数学模型和他国经验来预测中国疫情并不科学。目前全球各地关于Omicron的共识是致死率相较于原始毒株和Delta本就已经大大降低。并且，不同国家，不同时期，致死率都不相同。不同的国家对于死于冠病和伴随冠病而死的统计也是有区别的。

中国公布的2020年武汉疫情死亡人数为3869人，而美国依据自身的情况推测武汉疫情死亡人数为四万多人，相差十几倍。根据世界卫生组织今年5月公布的数据，非洲死亡率高达2%，新加坡则低至0.1%，相差20倍，即使同样是发达地区，新加坡和香港的数据也有很大差别，香港第五波疫情的死亡率为0.75%。

根据中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友的说法，目前美国、香港等地的数据参数普遍推断今冬中国疫情病死率估计在0.09%至0.16%之间。从数字看病死率相差不大，但是中国人口基数十分庞大，病死率0.09%和0.16%计算出来的死亡人数相差几十万。

因此，靠数学模型来预测14亿人口国家的疫情是否适用尚未可知。疫情三年来美国累计死亡人数超过110万，但在中国刚刚放开疫情防控之初外媒就引个别研究言之凿凿推测中国可能出现百万人死亡，显然为时尚早。但愿各方围绕死亡人数的讨论仅仅是一场基于数学模型的探讨，而不是一场有预谋的舆论战。