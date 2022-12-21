最新预测：中美GDP不会逆转

来源：日经中文网

作者：川手伊织

日本经济研究中心12月14日发布估算称，中国的名义国内生产总值（GDP）不会超过美国。去年该中心预测认为中美GDP在2033年逆转。但由于防控疫情的余波以及美国对华出口管制强化，中国经济增长率将下行。从长期来看，人口减少导致的劳动力短缺也将成为绊脚石。

日前发布了亚洲及太平洋18个国家和地区的截至2035年的经济增长预期。日本经济研究中心在每年12月公布考虑到最近政策和经济局势的最新推算值。

在冠病蔓延开始的2020年的预测中，推算称中国通过疫情的较早防控而最先启动经济正常化，到2028年将发生中美逆转。在2021年的预测中认为，中国政府对IT（信息化技术）公司的监管强化将阻碍技术创新，逆转时间推迟至2033年。

2022年的最新预测称，中国经济增长率将进一步下行。2030年代的实际增长率将跌破3％，2035年放缓至2.2％。与美国（1.8％）基本持平，比2021年预测的数值低0.8个百分点。从名义GDP来看的经济规模将逐渐接近美国，但到2035年仅为美国的87％。

中国经济下行的原因主要有两个。其一是采取严格出行限制等的冠病清零政策。中国7日发布了优化措施，但北京市等地的感染人数正在增加。日本经济研究中心预测认为，包括与海外往来在内，限制在事实上解除要等到2025年。

还存在疫情防控政策的后遗症。中国国家统计局发布的消费者信心指数在上海市封城导致经济恶化的4月创出历史最低。最近的10月也仅为相同水平。家庭的节约意识正在常态化，消除对未来的担忧并非易事。

另一个原因则是美国的对华出口管制的强化。美国拜登政府10月将有关尖端半导体等的与中国企业交易改为商务部的许可制。在2023年1月开幕的新一届国会上，夺回众议院多数派的共和党也将推动对中国强硬的政策。

日本经济研究中心分析称，这两个因素将导致中国生产效率提高的速度放慢。在台湾问题风险加剧的情境之下，海外企业的“去中国化”加速，对华投资的减少将进一步拉低增长。

从长期来看，人口减少将成为中国经济的绊脚石。联合国的最新推算显示，中国的总人口已经在2022年7月1日转为减少。由于生产效率上升的势头减弱叠加劳动力短缺，“2036年以后也不会发生中美逆转”。

中国共产党在10月修改的党章中提出了到2035年和本世纪中叶的两个长期目标。2035年目标的核心是将人均名义GDP提高至中等发达国家水平。

虽然并未提出具体数值，但据称考虑到在3万美元左右的意大利和西班牙。日本经济研究中心预测认为，截至2035年将达到2万5745美元（按目前的汇率约为349万日元）。比2年前的预测减少8.6％。

共产党章程提出到本世纪中叶建成从经济到军事“社会主义现代化强国”，但在关键的经济领域，与美国的差距有可能难以缩小。美国的出口管制、防疫政策、加强对IT企业等监管和房地产市场调整等自己造成的问题或将长期产生负面影响。