台湾民意基金会最新民调 十大发现

来源：中评社

作者：黄筱筠

财团法人台湾民意基金会20日举行12月民调发表会，主题是“2022选后台湾政局与两岸关系”，由基金会董事长游盈隆主讲，民调主要有十大发现。

本次调查访问期间是12月12－13二天；以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1070人；抽样误差在 95%信心水准下约正负3个百分点。依“内政部”最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。

主要研究发现如下：

一、关于2022选后内阁总辞问题，最新民意显示，20岁以上台湾人中，53.2%同意内阁应该总辞，不能拖到明年，21%不同意。值得注意的是，当二成五强烈同意内阁应总辞，不能拖到明年时，只有5.2%表达强烈不同意。

二、关于蔡英文声望，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，37.5%基本上赞同蔡英文处理大事的方式，46.4%不赞同；不赞同者比赞同者多8.9个百分点。这次蔡英文声望滑落到37.5%，创下过去44月以来的新低记录。

三、关于苏内阁施政表现的民意反应，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，三成六基本上满意苏贞昌内阁的整体施政表现，五成三不满意。不满意比满意者多16.6个百分点；值得注意的是，对苏内阁非常满意的祗有7%，但非常不满意的高达28.5%。

四、关于2024大选，如果未来由赖清德、侯友宜、柯文哲三人竞逐2024大位，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，三成九支持侯友宜，二成九支持赖清德，一成八支持柯文哲。

五、关于2024大选，如果未来由郑文灿、侯友宜、柯文哲三人竞逐大位，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，四成四支持侯友宜，二成支持柯文哲，一成八支持郑文灿。

六、对中国大陆禁止台湾农渔产品及酒类进口的态度，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，有三成一会因为大陆禁止台湾产品进口而怪罪台湾政府，六成不会。

七、对役男“服四个月军事训练役”的态度，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，六成九认为面对大陆武力威胁，台湾当前役男只须服四个月军事训练役的制度是不合理的，二成一觉得合理。

八、关于对延长役男役期为一年的态度，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，七成三同意台湾役男服役至少要一年才合理，一成八不同意。

九、关于台湾人的政党认同，最新民意显示，在二十岁以上台湾人中，约三成一是绿营认同者，其中深绿一成，浅绿约二成一；同时，有三成二是蓝营认同者，其中4.4%深蓝，二成七浅蓝；此外，有三成四中性选民。

十、关于台湾人的政党支持倾向，最新民意显示，二十岁以上台湾人中，二成五支持民进党，二成五支持国民党，一成八支持民众党，4.5%支持时代力量，2.5%支持台湾基进，二成三中性选民。