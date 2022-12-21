台湾新竹市长当选人高虹安的绝招

来源：风传媒

台湾新竹市长当选人高虹安还没就职，新闻即已盈庭，她前脚被检查单位搜索侦讯交保，后脚就宣布小内阁人事，最让外界“惊艳”或“惊讶”的，莫过于她延揽检察官蔡丽清出任副市长。但从绿营人士包括立委王定宇大酸，“什么人就会用什么样的人！要查弊，待在检察官位子上才对”；九合一选举助攻或助败的名主持人周玉蔻大骂，“幼稚、低级、耍烂招！”大概说明这个人事安排的确用兵在奇。

检察官只有要不要当副市长的问题，没有能不能当副市长的问题，前者涉及薪给待遇工作条件与内容，毕竟检察官还是可以终身优遇的司法官，一旦离开司法界踏入政界，不要说薪给有损，仅仅失去终身优遇就属大亏，但人各有志，亏不亏的标准因人而异，蔡丽清会脱离自己熟悉的司法舒适圈，特别是延揽她的市长还是选后官司争议都不会少的高虹安，也算胆识。

高虹安与蔡丽清显非旧识，为什么会找上她当副市长，说法不一，有说是鸿海的渊源，有说是学弟的介绍，但不论如何，高虹安能出此奇兵，说明她能当选绝非侥倖，她用人的胆识不输蔡丽清敢于“转职”的勇气。

用“绝招”能不能挖出“新竹大秘宝”？只能静观后效，长期不论，但短期一定利大于弊。首先，高虹安身陷助理费争议，即使涉案金额与新竹已经被揭露的工程问题相较，微乎其微，顶多是零头的零头，但有官司就是麻烦，何况大帽子栽下来的是“贪污”，罪名吓得死人，做为检察官，有二十年资历办过重要案件还得“法眼明察”奖盃，蔡丽清不至于天真浪漫或官瘾上头，不有一个谱就应卯出任副市长，她不必为高虹安的助理费案辩护，也是一枚定心符─定支持者的心─检察官相信高虹安没事。

其次，副市长分管局处业务，独独没有调查职权，但对行政权的法律边界应该烂熟于胸，对藏在各局处业务与标案细节处的“魔鬼”，未必能全盘掌握，但应该有比常人更敏锐的感知，查觉何处有猫腻。新竹从棒球场、大车站到关埔国小工程追都有远超过正常的追加预算，棒球场工程品质从启用就伤人已确认有问题，用高虹安的说法，“要用无罪推定，先把缺失找出来检讨，如果真有弊案也是要交由检调、司法来认证。”简单讲，若真要移送，至少有蔡丽清把关，不至于重蹈柯文哲的整治“五大弊案”的覆辙，雷声大而没雨点。

讽刺高虹安用蔡丽清是为制造“司法的恐怖平衡”，不是想太多，就是真怕高虹安挖出什么“大秘宝”，毕竟高虹安个人的助理费案和新竹市公共工程有没有弊端，是两码子事，不是台南八十八颗枪击案或检警八八招待所案，有一张蛛网人脉图。

第三，但不论蔡丽清是否清查这些已经发生的工程标案，有她坐镇，竹市公务员再放肆，也得绷紧神经，轻易不敢给高虹安埋地雷，不像她的立委办公室，区区一员老油条助理就能整得她七荤八素；这些事，原本不必副市长督导，因为从府本部到各局处都有一条鞭的政风室，本来就该对大小标案负起监管之责，不过，不知道是“一条鞭”太彻底，还是政风室都学会与人为善的为官乡愿之道，看不出过去发挥任何作用，新官上任不必烧三把火，至少应该一新气象。

第四，高虹安只有一任立委的资历，民间营运资厉与政府治理大不相同，高虹安又是新创出身，政府官僚化的框框条条，与她的创意与活力，难免需要一段磨合期，但凡高虹安在市政建设上有任何奇思怪想，蔡丽清得为她画出维持活力又不误踩法律红线的最大空间，套用高虹安的话，“借重其法治长才和公务体系经验”。这可能也是蔡丽清最沉重的负担。因为她的资厉，新竹市有事，就是她的麻烦事，因为所有人都会问她的看法（代表司法的初步见解），而她比高虹安更不能一问三不知。

要找一个检察官出任地方官的前例，法务部次长蔡碧仲曾经代表花莲县长九十九天，勉强可以相提并论；蔡碧仲是以次长身份代理，但检察官性格不减，上任就风风火火说要查弊案，行政院发言人还特别强调，“县长职权本来就包括查缉弊案”，照这个逻辑，蔡丽清即使是副市长，但若承市长高虹安之命查弊案，当然也属权责之内；蔡碧仲卸任前洋洋洒洒爆料痛批花莲县政府“违法乱纪”，扬言要出版《我在花莲的九十九天》，不过，俱无下文，以蔡碧仲为鉴，不能报复式查案蛮干一通，最后花莲王还是花莲王，而蔡碧仲即使回任法务部，也不再像当年权力通天，既敢站台辅选还敢帮立委陈明文的高铁三百万“未审先结案”，蔡丽清设定“廉政兴利、为民服务”，协助市长完成市民愿望的目标，稳健慎重许多。

高虹安冲决选战砲火当选，还要面对不知折腾多久的司法火网，初任首长就有律师检察官傍身者，她算是第一人，虽然是不得已为之，却有机会打出一条血路，查不查得出弊案不是重点，但工程“清查”是绝对必要的，就像桃园市长当选人张善政要组成“公共工程安全总体检”的委员会，除了公安体检，最好能清查并公布所有工程标案的发包、进度、厂商…，不是为了翻前朝的旧帐，而是为了权责分明，若真有弊或缺失，也得提前公告周知，以儆效尤，新旧任交接，政策是延续的，弊端却不能延续，更不能蠢到顶缸。