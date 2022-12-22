美中科技冷战 压不扁中国晶片发展

来源：中时新闻网

作者：罗乐

美国拜登政府今年10月初宣布对中国大陆实施历年来最全面的晶片出口管制措施，并积极拉拢台湾、日本、荷兰、韩国一同加入抗中阵营。世界贸易组织WTO日前证实，中国已经就美国的晶片出口限制提出申诉，指控美方威胁到全球供应链稳定。对此，美方坚称，其出口限制符合国家安全的利益。

但是，若日本加入点名中国的管制措施的话，势将引发中国强烈反弹，因此要达成具体的合作协商可能有难度。随着美中竞争渐趋白热化，日本在盟国美国和大陆这个最大贸易伙伴之间左右为难。

根据日本媒体消息，美国商务部长雷蒙多12月初和日本经济产业大臣西村康稔进行电话会谈时，已要求日本响应美国对中国的晶片管制措施，这是日美部长级官员间首度直接提出合作的要求。

据了解，美国已经成功说服日本和荷兰，共同对中国半导体进行出口管制。日荷两国将在未来几周内宣布，实行美国10月份所祭出的部分晶片禁令，美日荷三国联盟可能全面封锁中国购买制造尖端晶片所需设备的能力。

日本企业龙头看衰美国对中禁令成效

美国正为其如意算盘洋洋得意，但是日本高级技术人员随即打脸，明言美国对中国的晶片禁令并不会太有效果。多位专家认为只能短期影响中国对晶片的采购，并不能长远限制中国对于晶片的研发能力。

我们先要反过来问，全面封锁中国购买制造尖端晶片所需设备的能力，从实务上来説，到底有没有可行性？这可能也是日本企业提出的疑问所在。

作为美国的盟友，日本企业目前配合对中国晶片禁令，包括索尼在内的企业都减少对中国的晶片供应。但是索尼技术负责人北野宏明表示，美国的对中晶片制裁只会短暂地影响中国对于晶片的采购，但不能抑制中国在人工智慧领域的成长势头。他认为，美国的半导体产品和装置的出口限制，对中国并不能产生长期的影响。

无独有偶，日本电气的总裁森田隆之也认为，中国的竞争力早已不容忽视，美国这一波的晶片禁令对于中国半导体的长远发展趋势并不会有太大的影响。他认为对中半导体的封锁或者会在短期内削弱中国的晶片研发能力，并阻止解放军轻易取得军用先进半导体，但也只能做到短期的限制，长期很难持续限制中国的半导体发展。

中国大力发展半导体业不容小觑

中国政府大力发展半导体，让中国的半导体企业越来越具有竞争力，到目前为止已经投入高达8500亿人民币（约1644.63亿新元）的资金，中国全力的基金投入让中国的半导体从零开始短短几年内一直成长到现在的三分之一，确实成长率很可观。从2021年至2023年之间，全球将兴建84座晶圆新厂，投资额高达5000亿美元（约6754.38亿新元），其中美国占有18座，中国占有20座。

日本半导体业界人士普遍认为，中国会增加半导体的投入，或在2025年掌握到先进的人工智慧技术和量子计算领域的技术。

事实上根据路透社报导，中国为了支持半导体产业发展，正在制定一项超过1万亿元人民币（约1934.86亿新元）的支持计划。这是中国政府计划在五年内推出的最大财政激励计划之一，主要是通过补贴和税收抵免来支持国内的半导体生产和研发。

中国新的补助计划受益者将是该行业的国有企业和私营企业，特别是像AURA、中国先进微加工设备公司和Kingsemi等大型半导体设备公司。另有消息指出，香港的一些中国晶片股在方案出台后大幅上涨，中芯国际（SMIC）涨幅超过8%，使其日涨幅达到近10%，华虹半导体有限公司收盘上涨17%。

中国国家主席习近平在10月的中共二十大上的工作报告中强调实现技术“自力更生”，其中“技术”一词被提到了高达40次，比2017年大会报告中的17次增加了一倍以上，预告北京在推进其科技产业方面将迎向全面改革，以国家主导的更多支出和干预来对抗美国的施压。

在美国强力的围堵之下，中国发展半导体全系列供应链的决心不容置疑，在现有的基础下，五年、10年后，除了先进制程外，中国半导体生产体系的“在地化”程度可以预期将提升到相当高的程度。

美国想拉拢其他盟友组成技术铁幕，以压制中国的发展，同时恢复美国自身在半导体领域的主导地位。但必须提醒日本和荷兰的是，在一场可能给全球秩序带来根本性变革的科技冷战中，没有人是赢家，自身利益将随着本国企业竞争力的削弱而受到重创。