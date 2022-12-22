香港关爱队多元 莫成清一色

来源：香港《明报》

《明报》社评

香港特区政府提出成立“地区服务及关爱队伍”（关爱队），荃湾和南区率先试行，星期一（12月21日）起接受报名，申请团体须符合一系列规定，当中有关国家安全、队员没有刑事定罪纪录等条款，属于合理要求，无可厚非，然而申请及审核资格设限太严太紧，也有可能过度局限了不同民间团体参与机会，当局列明申请团体必须主办过特定类型支持政府或配合政策的活动，本身就很可能筛走一批有心人。关爱队最重要做到深入社区、照顾弱势、关心市民等工作，只要符合爱国爱港及守法等要求，越多人有机会参与越好。香港社会多元多样，18区关爱队需要反映这一多样性，申请团体流于清一色，并非好事。

港府出钱资助关爱队 力求物有所值兼公道

冠病疫情暴露特区政府缺乏地区动员力，无法及时兼高效组织抗疫，今年《施政报告》提出成立18区关爱队，一大目的正是要补地区动员能力之不足。根据港府文件，关爱队主要职能包括支援港府地区工作、关爱社区、协助救灾等紧急事务，当局会参考区议会小选区划分情况，每个小区设一支关爱队，每队八至12人，均为义工性质。港府会为每支关爱队，提供两年合计80万（港元，下同，约13万8600新元）至120万元资助，当区民政事务专员会按区内情况，设计关爱队工作，诸如支援长者及少数族裔，又或在一些有较多“三无大厦”的社区，协助小业主处理楼宇管理维修事宜等。

关爱队由港府主导，以服务为主，行政长官李家超早前表示，热爱香港、拥护《基本法》及守法是甄选关爱队的考虑之列，至于具体申请要求，随着荃湾和南区关爱队星期一率先接受报名而曝光：申请团体必须签署声明，承诺其雇员及成员不曾从事违反《港区国安法》或不利国家安全行为，负责人也要申报曾否与外地政治组织有联系；所有关爱队成员必须拥护基本法及效忠特区，没有刑事定罪纪录。根据当局公布的申请及审核准则，申请团体须于过往五年在区内参与举办不少于15项地区服务，兼且必须有下列其中两类支持或配合港府政策的活动，包括参与民政处所办的抗疫活动、庆回归、贺国庆，又或参与举办具规模的国情活动，例如国家主席七一讲话座谈会、“国家宪法日”及“全民国家安全教育日”等活动。

港府为一支关爱队提供的资助，平均每月约为3万至5万元，有议员质疑金额太小，不足以应付地区工作，港府则重申，期望关爱队同时寻求其他资助。每支关爱队所获政府资助看似不多，然而单计南区和荃湾两区，关爱队共有30多支，两年资助合计便要3000万至4000万元，全港18区，涉款随时便要7、8亿元。但凡运用公帑，港府都有责任秉持两大原则，一是物有所值、符合成本效益，二是公平公道，不会厚此薄彼。

单论架构制度，区议会只属谘询架构，关爱队则是服务架构，两者确有不同，惟从功能角度，关爱队部分职能，诸如派发物资及关爱支援等，以往确是由区议员及其团队肩负。对区议员而言，选举是检验他们有否做好地区工作的指标。相比之下，关爱队有否克尽己责，基本上就是由港府把关。根据当局构思，各区民政专员会按社区需要，为关爱队制订关键绩效指标（KPI），例如家访次数等，各队伍须定期交报告，由民政专员检视，若不达标可提早解约。关爱队能够起到多少作用，当局衡工量值是否严谨认真，KPI是否恰当合适，将有决定性的影响。

关爱队的设立，相当于政府出钱资助一些团体做地区工作，当中不仅涉及公帑，更涉及政治资源分配。由于关爱队员有很多机会接触居民，不排除有些人欲藉参与关爱队，在社区经营人脉网络，为选举铺路。港府成立关爱队，要避免令人有政治酬庸的印象，由申请、遴选、运作到监督，都应该力求开放与透明，越多民间团体和个人有机会参与，效果越好。这几年香港政治环境出现重大转折，关爱队申请团体及参与者必须爱国爱港、效忠特区、拥护基本法，乃是合理要求，然而只要符合国安及守法要求，具体申请资格及审批准则，其实可以宽松一些，以免将不少有心服务社区的民间团体和个人，不必要地拒诸门外。

兼顾香港社会多元 审批准则不应太紧

香港是多元社会，很多居民组织、自发团队以至教会等，都有多年从事社区服务的经验，它们未必很政治化，以往没有办过庆回归、贺国庆又或国情研习班，也不等于他们不爱国不爱港。现在港府提出的申请审批准则，有关过去五年必须办过至少两类支持或配合港府政策的活动，游戏规则偏紧偏严，无可避免令很多团体失去参与机会。倘若能够通过审批的申请团体，过度集中于某一层面，同质性太高，未必有利关爱队在社区发挥作用，物以类聚效应，甚至可能影响到服务的全面性。中央再三强调，落实爱国者治港，不等于搞清一色。关爱队的构成，也应本着这一原则，尽量兼顾社会多元性。