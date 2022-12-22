台海两岸和平，台积电才可能根留台湾

来源：《工商时报》

《工商时报》社评

目前全球高达90％的先进制程晶片都在台湾生产，又因大陆受美限制不能购买，故几乎都只卖给美国企业，但因美中争霸，激化台湾“抗中保台”，两岸关系倒退至几乎兵戎相见的地步。由美国激化的台海不安，给其分散台湾半导体先进制程生产移至美国的借口，期以重建美国半导体生态系。长期以来台湾就有生产资源五缺问题，半导体到海外生产已是迟早的事，且只要客户有需要，生产是可以配合市场需要前往设厂，当核心技术保护及外流问题能克服时，就会考虑到客户所在地生产，故台积电到美国生产是迟早的事，就如同台积电到大陆设厂一样，除可与大陆客户紧密合作，使客户更加依赖业者的产品，更能稳固业者的市场地位。但此次台积电赴美设厂，却不是从经贸因素评估的结果，完全是地缘政治的决策。

2021年台积电开始兴建亚利桑那州先进制程五纳米厂(AZ厂)，预计2024年量产，月产能约2万片；2022年12月6日AZ厂举行移机典礼，不但美国总统拜登，还有商务部长，及多位科技界大老如苹果、超微、辉达等企业执行长出席；台积电此次投资400亿美元（约539亿新元）在此进行两期设厂计划，第一期预计2024年量产五、四纳米晶片，第二期则是三纳米晶片，预计2026年量产，两期工程完工后将有六座先进制程新厂，合计年产超过60万片晶圆，终端产品市场价值预估超过400亿美元。难怪拜登总统喜悦地高喊：“美国制造业回来了！”。然而台积电创办人张忠谋一句“全球化几乎死了，自由贸易几乎死了”，像是为拜登及该厂的未来背书，也是为全球化划上句点。

张忠谋曾说，以台积电在美国奥勒冈设厂25年的经验，在美国制造晶片成本，比台湾贵50％，欠缺市场竞争力，即使美国每年补贴，也无法建立完整的供应链，多年前美国设厂经验是一个噩梦。台积电总裁魏哲家坦承，台积电离开了台湾的生态系、人才，又将如过去一样困难重重。所以此次亚利桑那州厂建厂规划是三者要一次马上到位，要大规模群聚一次建厂，要建立美国在地半导体生态系，要大量移民台积电人才赴美加入生产。如此可知，为何会有年产超过60万片晶圆投资，会有台积电相关卫星厂大规模赴美建厂，会出现超过10架包机飞往美国；地缘政治压倒一切，美国反全球化的种种系列措施，加上台湾政府无能阻抗，台积电显然没有选择的馀地，甚至为求成功只能放手一搏。

中美争霸一日未歇，台海战争阴霾不散，全球化产业供应链即将告终，世界已走向中美两极化产业供应链阶段，半导体已是如是。全球近70％的晶片需求在中国大陆，大陆过去因自制率低，只能依赖进口，其进口总金额已远高于石油，是最大宗进口商品。今年大陆因受景气及封城影响，使得晶片进口大减，前三季进口晶片数量较上年同期减少了12％约610亿片，晶片进口大减，除了因景气因素外，也因大陆14纳米以上中低阶晶片的成熟已能国产替代，及美国对先进制程晶片出口限制使然。美国结合台湾、日本、欧盟、韩国封锁大陆，大陆只好自立自强，短期是美方占有优势，但将来如何则尚待观察；目前中低阶成熟制程晶片大陆已能量产供应，台湾成熟制程也只供应美方各国，未来是否会供过于求，值得关注。

综上所述，台积电用先进制程规划美国新厂，台湾政府对台湾人宣称，这是国力的展现，这不只符合美国政府的期待，还能运用美国资源缓解台湾内部五缺的困境，而美国新厂的经营团队，甚至能更进一步掌握最先进的半导体技术与新产品资讯，但实情真是这样吗？台积电深知此次赴美建厂，生产离开台湾的半导体生态系和人才，是很难复制在台湾的成功模式，所以此次亚利桑那州厂建厂是三者一次马上到位，其根本原因不难预测，是为避免台海战争先进制程厂被毁，而将先进制程生产基地建在美国。台湾人质疑半导体“去台化”不是完全没有根据。回到根本，如果两岸得以维持长久和平，台积电没有被摧毁的疑虑，自然能持续提升制程技术，根留台湾，毫无悬念。