解中英僵局 北京可以更有为

来源：《旺报》

《旺报》社评

北京召回六名涉及曼彻斯特中国领事馆外示威事件的外交官，似乎有止血的用意，被视为希望缓和争端，避免中英之间关系进一步恶化。此举能否化解伦敦和北京之间的外交僵局，尚待观察。伦敦是否停止穷追猛打，除了会影响未来英国与中国大陆的双边关系之外，也可藉此观察中共二十大以来一连串大外交行动的边界所在。

召回外交官 息事宁人

这场外交僵局，种因于曼彻斯特中国领事馆前一场示威。今年10月16日中共二十大期间，一个港人组织在中国领事馆前进行抗议活动，示威者与领事馆成员爆发冲突，一名男子被拉入领事馆殴打。事件引起英国政界高度关注，并引发中英外交风波。英方传召中国驻英国大使馆临时代办杨晓光抗议，英国警方也介入调查。北京为了避免外交官被宣布为不受欢迎人士而遭驱逐出境，最后选择召回外交官来息事宁人。

英国外交大臣克莱弗利对无人面临司法程序表示失望，但也表示北京召回外交官的做法是正确的。但英国议会外交事务委员会主席卡恩斯态度强硬，不但形容中国外交官像胆小鬼一样逃走，还要求英国外交部宣布他们为不受欢迎人士。大约两周前，英国首相苏纳克表示，伦敦与北京合作的“黄金时代”已经结束，中国对“我们的价值观和利益构成了系统性的挑战”。

苏纳克口中所谓的“黄金时代”是指从2010年到2015年的两国关系。但是到了2019年，英中关系因为新疆维吾尔人权问题与香港大规模反修例运动出现紧张。2021年英国与澳大利亚、美国签署AUKUS安全协议，剑指北京，两国关系降到冰点。2022年是英国和中国建交50周年，习近平与时任英国首相约翰逊曾在3月间通了一次电话，此外没有其他友善性互动。前任首相特拉斯在担任外交大臣期间和竞选过程中，都曾经对中国强硬表态，向来务实的现任首相苏纳克在飞往峇里岛的专机上说，英国视中国为系统性的竞争对手，为了维持台海稳定与和平，英国不排除送武器到台湾。

北京大外交 独漏英加

从9月以来，习近平开始恢复长达两年多停止的出访，并频频接见外国领袖，至少已与29国的国家领导人正式会面。英国与加拿大是唯二没有与习近平会谈的西方大国，这两国正巧又是美国最亲密的盟友，与美国有历史与血缘上的特殊关系。

上月底，加拿大提出《印太战略报告》，其中指出中国“是一个日益具有破坏性的全球大国”。这份报告显示特鲁多政府对北京的态度有了180度转变，外交部长赵美兰也表示加拿大计划派更多军舰配合美国一起通过台湾海峡，以凸显台海水域是国际水域。以往加拿大军舰也曾穿越台湾海峡，但是相对低调。加拿大外交部长的宣示，显示未来加拿大与美国在西太平洋军事合作的可能性。

摊开地图，北京最近一串的大外交从中亚、东南亚、中东、非洲到欧洲，独独漏了英国与加拿大，颇堪玩味。五眼联盟中，习近平在G20峰会期间会见了美国、澳洲和新西兰，都有不错的会谈气氛。新、澳都是《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）成员国，与中国经贸关系密切。澳洲新任总理阿尔巴尼斯上台后试图重建与中国的关系，特别是G20峰会期间的会面，双方关系以有明显改善。

中共大外交以经贸为主，期盼进入《跨太平洋伙伴全面进步协定》（TPCPP），加拿大是成员国，英国也可能比中国先一步加入，中国没有与这两国关系恶化的必要。更何况恶化这两国的关系，只会加深新冷战集团化的对立，这也是北京想避免的。而英国与加拿大国内都面临严重的通膨问题，特别是英国通膨率高达10%以上，陆续发生多起大罢工事件。现在中美关系趋向缓和，只要有适当的敲门砖或催化剂，英、加两国应会回到经贸议题，寻求与中国的合作机会，北京大外交可以更有为。