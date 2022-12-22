泽连斯基，愿望达成？

来源：中国新闻网

作者：刘欢

身着标志性的绿色工装裤和印有乌克兰国徽小徽章的绿色圆领衫——乌克兰总统泽连斯基于当地时间21日抵达白宫，与美国总统拜登会面。

这是俄乌局势自今年2月恶化以来，泽连斯基首次离开乌克兰境内。

美联社形容，两人关系显得很融洽，泽连斯基和拜登互拍对方后背。然而，泽连斯基此行可不止寒暄，他的重要任务之一就是继续向西方国家领导人施压，以期获得更多对乌克兰的支持。

相谈甚欢 拜登和泽连斯基说了这些……

“我很高兴你能来这里。能和你在一起是我的荣幸。”拜登在与到访白宫的泽连斯基举行双边会谈时说道。他再次保证，美国和欧洲盟友与乌克兰站在一起。

泽连斯基感谢拜登和美国国会的支持，并对美国人民表示感谢。他表示，明年“对乌克兰来说可能非常重要”。

拜登说，泽连斯基“愿意为他的国家和今天与他一起来的所有人献出生命。因此，我认为重要的是让他知道，我们将竭尽所能确保他成功。”

拜登指出，美国两党都与乌克兰站在一起，并与“欧洲、日本和其他地方的盟友一道，确保你们获得所需的安全援助”。

在双边会谈中，拜登还表示，美国将支持乌克兰追求“公正的和平”。

拜登和泽连斯基还讨论了乌克兰危机可能结束的方式。拜登说，泽连斯基将“决定如何赢得”这场危机。他重申了美国的立场，即尽管华盛顿提供了大量援助，但美国不会强加和平条件。

对此，泽连斯基说，他不知道什么是“公正的和平”，但对他来说，这意味着对乌克兰领土完整方面不做任何妥协。

之后，泽连斯基在美国国会发表演讲，受到热烈欢迎。

泽连斯基说:“尽管有种种困难和厄运，乌克兰没有沦陷。乌克兰生机勃勃。”他还感谢美国人和“所有珍视自由和正义的人”为帮助乌克兰所做的努力。

泽连斯基强调，美国和盟友的支持对乌克兰取得胜利“至关重要”。他表示，俄罗斯发起对乌克兰的特别军事行动已经进行了300多天，乌克兰士兵正在保卫他们的国家，但他们需要更多的武器来赢得胜利。

此外，泽连斯基敦促美国国会议员加强对俄罗斯的制裁。

“爱国者”到手 专家：不是“万灵药”

泽连斯基曾表示，他访美的目的是继续加强美乌合作。而他确实不虚此行——得到了美国18.5亿美元（约24.95亿新元）的军事援助，其中包括乌克兰梦寐以求的“爱国者”防空导弹系统。

美国国务卿布林肯当地时间21日发表声明说，美国欢迎乌克兰总统泽连斯基来华盛顿访问，美国将向乌克兰提供“新的、额外的”军事援助，以表达美国对乌克兰的支持。

美国此次向乌克兰提供的军事援助中，有10亿美元将从国防部库存中支取，其中包括首次向乌克兰提供的“爱国者”防空导弹系统。此外，美国国防部还将通过“乌克兰安全援助项目”向乌克兰提供8.5亿美元援助。

自拜登就职总统以来，美国已向乌克兰提供总计约219亿美元的军事援助。

俄乌局势恶化以来，乌克兰一直向美国要求各类武器装备援助，“爱国者”防空导弹系统更是乌克兰最想获得的军援之一。

泽连斯基在白宫与拜登举行的联合新闻发布会上说:“这是为乌克兰建立安全领空的非常重要的一步，也是我们能够阻止恐怖主义国家袭击我们的能源部门、我们的人民和我们的基础设施的唯一途径。”

拜登则表示，他和泽连斯基“完全”没有讨论向乌克兰派遣新的“爱国者”防空导弹系统可能带来的升级影响。他说:“这不是升级，这是防御性的……我们不希望他们使用它——只要停止攻击就行了。”

专家指出，虽然“爱国者”防空导弹系统将是乌克兰防空的宝贵补充，但它不是“万灵药”。

根据美国战略与国际问题研究中心(CSIS)的描述，“爱国者”雷达系统将“监视、跟踪和交战功能结合在一个单元中”，这使其在其它防空系统中脱颖而出。该系统与来袭的空中威胁的交战“几乎是自主的”，除了需要操作它的人做出“最终发射决定”。

前美国陆军军官马克·赫特林告诉美国有限电视新闻网(CNN)，人们可能对“爱国者”防空导弹系统能为乌克兰做些什么抱有一些不切实际的期望。赫特林说，例如，在美国同意提供它之后，它不会立即可用——需要几个月的时间来训练军队如何使用这个复杂的系统。他补充说，训练美国军队担任维护者或修理工需要大约一年的时间。而且它也无法为整个国家提供全面覆盖。

普京发表重要讲话 乌克兰危机是“第三国政策结果”

就在泽连斯基访美的同时，俄罗斯卫星通讯社21日报道称，普京当天在俄罗斯国防部委员会扩大会议上发表长篇重要讲话，强调俄罗斯会实现在乌克兰的所有军事行动目标，并承诺向军队提供“他们想要的一切”。

普京称，与乌克兰的冲突不可避免。乌克兰现在正在发生的事情是一个普遍的悲剧，但这不是俄罗斯政策的结果，而是“第三国政策的结果”。

据俄新社21日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，克里姆林宫预计泽连斯基访美后不太可能改变与俄罗斯谈判的立场，不会出现积极变化。

他说：“武器供应继续，供应范围扩大，所有这些都将导致冲突加剧，对乌克兰没有任何好处。”