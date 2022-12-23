台湾正奔向第二次地缘政治伤害的道路上

来源：中时新闻网

作者：张明睿

台积电在美移机典礼，拜登喜出望外，高呼“美国制造”回来了。本应欢天喜地，表彰供应链民主化成就，但台积电创办人张忠谋在致词时，却说出“27年过去了，半导体产业见证了世界大幅的地缘政治局势转变，全球化几乎已死，自由贸易几乎已死…”的谶语。

1990年冷战结束，1995年基于资讯网络技术，带动了金融全球化，且在自由贸易与利润最大化的吸引下，跨国公司耸立，让国际政治经济学再度兴起，也如美国学者鲁瓦克（Edward N. Luttwak）所说的地缘经济特质，其所创造出的经济盛况，西方国家也享受了“稳定成长、低通膨、高就业率”的荣景。

好景不常，这些盛况却因美国新一轮的地缘政治推动给阻断了。地缘政治所主导的国际政治发展，正如同德国总理朔尔茨所说：“欧美国家能够享受世界最好经济，已经一去不返了”。张忠谋只是更为直接表述，台积电到美设厂受制地缘政治压力，是一种政治决定的无奈。

地缘政治与战争的联系

地缘政治为什么让人心生恐惧！它又是什么？甚至于地缘政治学者也难给予确切定义，原因是它在不同的时代背景下，具有不同面貌，甚至可以用不同的语言乔装打扮。通俗的说，地缘政治是“国际政治权力分配的地理因素”，但是这种文诌诌的话语，无法显示背后的刀剑锐气，尤其是古典地缘政治所主张的“可移动边疆”为最。有扩张必有利益冲突，有冲突必有对手抵制，有抵制或可上升至战争的强度。

地缘政治玩家，掌握一种“全球政治地图”的视野，如《北约2022战略概念》，明确指出北约在“‘欧洲─大西洋’联盟中心之下，向巴尔干半岛、黑海、中东，向南到非洲中部，向东达印太地区”拓展势力圈。这便明白了，北约在此之前，已在欧洲大陆进行了五次移动边疆的扩张。

基辛格与米尔斯海默都证实了，俄乌战争便是地缘政治的产物，梅克尔更直接说出2014年进行的明斯克协议，只是一种“缓兵之计”，因为问题没有解决，没有解决北约扩张与俄罗斯抵制的现实。

70年代台湾受地缘政治伤害的悲壮史诗

地缘政治就是一种“积极行动”，必要时可以对一个国家进行主权的伤害。虽然大国是催动地缘政治的主力，但面对竞争的大国，仍需要联盟力量的集结，对联盟塑造的态度，美国地缘政治学者史派克曼给出了这一句话：“联盟创造友谊，而非友谊创造联盟”。如此“呼之即来，挥之即去”的权力刻画表露无遗。

相对被大国拉入联盟的小国而言，在纯粹功利主义下，往往只能扮演工具资源，包括了“战争代理、权力代理、政策代理或是战略代理”的角色，必要时还必须向“中心大国”输血，作为对抗的资费。

台湾便是一个很好的例子。台湾内部一提台湾，便辩称台湾的地缘战略非常重要，事实上，这个观念来自于冷战时期，肯楠借力于史派克曼的边缘地带理论，构建西太平洋第一岛链，执行围堵政策。台湾居于第一岛链中心，是美国西太门户，地理位置被凸显出来。

别忘了，地缘政治是有时代背景，是可变动的。1969年基辛格，便以《美国外交政策与中心议题》论述告诫美国政府，美国应该脱离理想主义，转而面向现实主义与国家利益观点，且以权力平衡作为外交决策的思考。历史证明，尼克松政府接受了这个“权力平衡地理”的观念，让联中制苏政策出台。

1970年中国大陆获知美国的意向，同年4月透过乒乓球友谊赛，作为彼此外交试探，隔年10月便发生了联合国2758号决议案，美国虽投下反对票，但目的是想建立“双重代表制”。事实上，尼克松政府在投票前一个月，公开支持中国入联与接替常任理事国席位，政治效应早已传播开来。

紧接着，1972年尼克松访问了中国，1979年中美两国建交，并且还接受了对台断交、毁约（共同防御条约）、撤军（美国驻台军事）三条件。至此，台湾丧失了国际法人地位与有限主权的尴尬情境。

有台湾学者争辩，1971年台湾退出联合国是在汉贼不两立思想下的冲动之举。然而真相却是美国推动权力平衡的地缘政策所致，基辛格在其《大外交》第28章地缘政治的外交政策，有关尼克松的三角外交文中，说明了之所以要调整美国对外政策的主要原因，“美国近乎完全主宰世界舞台的时代，也接近尾声了。…政策必须重新评估与调整”。是的，美国面临了国力衰退，无力支撑抗苏的全球战略。

经典地缘政治思想与延伸的政策，都是从国家中心出发的，联中制苏对美国而言，不但让美国脱离了越战泥沼，减轻战略负担，也间接促成苏联解体，造就了美国超强，而基辛格本人也获得“诺贝尔和平奖”，政策效果收获满满。但这样的效果却以牺牲台湾政治地位为代价。这也证实了大国之间的斗争中，只有目标而非演员的地理意义。

台湾正面临第二次地缘政治的风暴

美国在地缘政治对台湾的抛弃，台湾则努力进行经济结构调整，1987年台湾政府主导的台积电晶圆专业代工厂正式成立，台积电在张忠谋的带领下，也不负重望走上顶尖的晶圆代工龙头，如今台积电优质的技术能力，却引发了怀璧其罪效应。美国国防部副部长罗伯特•沃克（Robert O. Work）曾表示，“我们晶片能力从领先两代人到可能落后两代人，中间只相隔110英里，那是中国大陆到台北距离。”这也是张忠谋所说，地缘政治政治局势转变的深意，与中国太近，与美国太远。

台积电对台湾而言，只是受地缘政治影响的冰山一角，美国所推动的地缘政治转变，清晰的认定中国是唯一有全方位能力与美国竞争的国家，台湾议题是美国当下积极操作的焦点。简单归纳美对台的政治安排，包括了议会外交扶助；国防与军事战略指导；如今更传出美国已经与行政院、立法院商议，明年9月将派遣人员至相关行政单位工作，美国操作台湾议题，越来越不考虑台湾的主体性。

不知道美国欲介入台湾内政的目的是什么？但我们理解美中在西太平洋权力竞逐，连美国都没有致胜把握。地缘政治学者威廉•福克斯（William Fox）指出，“地区力量在其所在的地域内享有大国地位，因为它们在所在地域内力量冲突方面的利益影响力是巨大的”。这也是美国积极编织印太四方机制、AUKUS联盟、要求北约东进对应中国的原因，美国单一力量已经不可行了。

美国所用的杠杆，便是将乌克兰危机比拟台湾。地缘政治的本质是冲突与战争，这样的比拟容易促使安全困境升高，台湾很难避免落入战争陷阱。美国第一次地缘政治的调整，让台湾丢失了国际法人地位，如今面对以中国为对象的地缘政治调整，台湾还需要为美国付出什么更悲壮的代价啊？