走路不许带表情 业内人士披露美国政府如何确保CPI机密性

来源：彭博社

作者：Edward Bolingbroke、Craig Torres、Benjamin Bain

作为备受关注的通胀指标，CPI在美国是非常重要的一线数据，工作人员甚至被要求在拿着报告进入白宫西翼时面部不得带有任何表情。

然而，上周在CPI公布前几分钟市场交易暴增，引发外界对数据提前泄露的担忧。

在美国，编制、处理、发布月度CPI等高敏感数据的人有一套严格规则需遵守。政府官员称这次CPI的流程和以往没有区别，也未曾发现数据泄露或遭黑客入侵的证据。

不过，仍有一些挥之不去的问题，比如在美东时间上午08:30数据正式发布前，是否有人可以从劳工部统计局网站上拿到11月数据。统计局以安全为由拒绝讨论其数据发布流程。

在今年通胀率升至40年高点之际， CPI已成为最受关注的经济指标之一，也是决定美联储是否大幅升息的一个关键数据点。

在12月13日CPI数据公布前，美国国债期货市场出现异常大规模的买盘。在报告显示通胀率低于预期后，债市保持上涨，上午8:30前买入的投资者因此获利。

美国证券交易委员会(SEC)在一份声明中拒绝就“可能的调查是否存在”发表评论。商品期货交易委员会(CFTC)的一位代表也拒绝置评。这两个部门都有权调查任何可能操纵美国国债市场的行为。

根据统计局、美联储、财政部、白宫经济顾问委员会(CEA)现任和前任雇员的评论，以下是记者总结的CPI发布前几天幕后的操作流程。

CPI公布前一周

统计局的一小部分工作人员会在CPI报告发布日大约一周前开始编制数据报告。待起草完毕后，将交由Robert Cage和Jeffrey Hill审核，他们都属于助理局长级别，分别负责消费价格和价格指数，及价格和生活条件。

在距离发布日还有两天的时候，数据会送到统计局局长William Beach案头。

数据发布前夕

据统计局负责数据发布的Karen Ransom称，在数据公布前一天的下午2:30或3点前后，统计局会通过安全的电子传输将报告发送给CEA。下午4点，劳工部统计局官员会通过微软视频会议软件Teams就数据情况对CEA做简报。

然后，CEA将把这些信息共享给白宫、财政部、美联储的一些关键人员，包括财政部长珍妮特·耶伦和美联储主席杰罗姆·鲍威尔。CEA还将以备忘录形式向国家经济委员会主任Brian Deese以及总统拜登做汇报。

白宫发言人表示，能够提前获得数据的只有有限的CEA工作人员，及更少数最高级别政府官员。白宫没有听闻上次CPI发布存在任何泄露情况，美国有很严格的安保措施确保数据不会提前外泄。

曾在特朗普政府担任CEA幕僚长的DJ Nordquist表示，CEA工作人员带着材料从艾森豪威尔行政办公楼走到白宫西翼大约需要两分钟，他们会把文件放在棕色档案信封里，再在外面套上一两个文件夹，确保从外部看不到任何文字内容。

“我们非常担心，记者知道这是数据日，当天总有记者在那个区域附近走来走去，所以我们得确保在文件外面包两三层，走路时也要看起来非常严肃。不能带面部表情”。

报告通过加密的安全传输和安全网络发送给财政部和美联储 。

财政部一位发言人表示，数据信息被传送到一个安全设施，并发给几位具有权限的人。美联储拒绝透露任何细节，但发言人Eric Kollig表示，美联储“在处理非公开和市场敏感信息方面有严格的保安措施。”

劳工部统计局也是如此。2013年至2017年期间担任局长的Groshen表示，在发布重要数据前，与报告准备工作有关的办公区域会对人员出入予以严格限制。

她说，“在那段时间里，就连垃圾桶也不能清理”。

数据发布日

Ransom说，数据发布当天，劳工部部长办公室的一小部分工作人员将从上午8点就数据召开线上会议。在报告正式发布前，每个可提前获知数据的人都不得离开会议，而且受到保密协议约束。

在冠病疫情爆发前，一些记者可以在当天早上提前拿到数据，但被要求待在劳工部“上锁”的房间内。这个做法2020年取消了且至今未恢复，部分原因是为了确保所有人在获知数据方面有平等权限。像其他新闻媒体一样， 彭博新闻社在CPI等报告正式对外公布时才能拿到数据。

劳工部统计局拒绝进一步详细说明该报告如何在网络发布，称“出于安全原因，我们不讨论发布程序的细节”。上周，该机构表示没有发现可疑活动，无证据证明“信息技术系统“受到任何形式的损害”。

官员们还必须遵循由白宫管理和预算办公室实施的严格政策，以“防止有人提前获得可影响金融和大宗商品市场的信息”。