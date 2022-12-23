2023年台湾经济展望 困难重重

来源：台湾《经济日报》

《经济日报》社论

2022年是多事的一年，先是全球疫情持续燃烧，2月底爆发俄乌战争，然后全球性通膨接踵而来；最后，为了抑制通膨，美国等许多国家纷纷调高利率，导致全球景气走向萧条。台湾是小型开放经济体，容易受到全球经济的牵连。年初时，台湾主计总处预估今年的经济成长率可以达到4.2%，但是受到国际景气下滑影响，加上疫情全面爆发，台湾人消费萎缩，央行最新估计经济成长率为2.91%，已经无法“保3”；同时，消费者物价指数（CPI）则达到2.93%，这是台湾近10年来的新高。

如果再细看CPI里的几个项目，包括外食费指数成长率达到6%，每月都会购买的商品平均涨幅超过5%，民众对于通膨的感觉应该是远远超过3%的水准。所以，今年联合报选出来的代表字是“涨”，充分显示民众对于今年通货膨胀的担忧。今年很快就要封关了，明年台湾的经济景气会如何呢？应该是大家所关心的重要议题。

在国际经济方面，近日以来虽然美国通膨略呈下降，但是仍然维持在7.1%的高档，因此明年美国联准会可能还会维持高利率水平，也就是说，美国明年的消费、投资和房地产应该都不会很乐观。许多国际机构都预估美国明年的经济成长率可能维持在1%，甚至是负成长；因此美国明年出现“停滞性通膨”的机率是很高的。欧洲大部分国家的情况与美国很相似，甚至更为严重，因此IMF预估明年全球的经济成长率可能只有2.7%，低于今年的3.2%。

其次，俄乌战争可能会持续下去；虽然美中关系略有改善迹象，但是未来国际政经版块的二分化已经越来越明显，一个是以美欧为首；另外一个则是以中俄为主。在国际政经区块化的情况下，厂商的生产成本一定会持续上升，从而进一步冲击已经很严重的国际通膨问题。另外还有不确定因素是，中国大陆的疫情是否能顺利的由清零政策转向与病毒共存，这将会影响中国大陆的生产与消费。

至于台湾经济、国际经济持续萎缩，对台湾出口将有明显的冲击。其实今年下半年以来，因美国与各国利率上升，全球经济与贸易快速下滑，台湾近期出口频频受挫，9月以来出口就开始衰退，11月的出口为负的13.1%，外销接单甚至下滑30.8%，这是多年来少见的情况。由于国际景气还没有看到恢复的迹象，台湾出口衰退的情况很可能要到明年第一季，甚至到第二季才有可能看到曙光。

另一方面，台湾央行也跟进美国联准会，今年以来已调升利率共三码（0.75%），虽然低于美国的17码，但是已经足以对台湾经济产生严重影响。除了降低企业的投资意愿以外，对台湾不动产市场的冲击更大，因为不动产抵押贷款利率已经由年初约1.3%大幅上升到2.0%。如果以1000万元（新台币，下同，约44万新元）的贷款计算，每个月的利息支出大约会增加6000元，许多家庭负担加重，因此今年下半年以来，不动产交易量已经明显下滑。明年美国利率可能维持在高档，台湾的利率也不会下调，所以明年台湾的不动产市场将会持续萎缩。

唯一可能的好消息是，在疫情逐渐趋缓的情况下，民间消费已经略有起色，明年过年可能会有一波报复性消费，这对于沉寂已久的服务业可以说是久旱逢甘霖。由于民间消费占GDP比重达到55%，将会是明年带动台湾经济成长的主要动能。

总而言之，明年台内外经济仍然存在许多不确定因素，我们面对的挑战不会比今年少，主计总处预估明年经济成长率为2.75%，央行更预估只有2.53%，低于今年的水准。因此企业与个人进行投资时，应该要审慎为之；台湾政府部门则应该采取较为积极的政策来刺激经济，以避免台湾经济走向衰退。