2022股价“印涨中跌”预示世界经济的未来？

来源：日经中文网

作者：秋山文人

2022年即将结束。俄罗斯进攻乌克兰、通货膨胀、全球货币紧缩等因素令世界动摇。如果回顾2022年的亚洲股价指数，预计印度会取得压倒性胜利。印度股价坚挺的原因是对高利率的承受力等，押注长期经济增长的买盘有可能正在涌入。

银行股拉动印度和新加坡股市上涨

截至12月20日，亚洲各国和地区的主要股价指数与2021年底相比，涨幅最大的是印度的SENSEX指数，上涨了5.9％。观察纳入指数的成分股，艾克塞斯银行（Axis Bank）和IndusInd Bank上涨4成，金融机构股联袂大幅上涨。

股价走高的背景是印度储备银行（央行）的积极加息。按SENSEX指数各版块的构成比率（调整后的总市值比率）来看，银行股占3成以上，作为成份股是最大的行业。加息的影响容易波及整体股价指数。

同样积极推进货币紧缩的新加坡的ST指数上涨4.2％，涨幅居第2位。星展集团控股公司（DBS Group Holdings Ltd. ）、新加坡华侨银行（OCBC）、新加坡大华银行（UOB）这3大金融股占指数的比重超过4成。尽管指数中包含房地产投资信托（REIT）等利率上升容易成为逆风的品种和处于严峻环境的香港、中国大陆企业，但在金融股上涨拉动下，整体比上年上涨。

货币贬值导致印度尼西亚和越南股价分化

另一方面，美元升值给亚洲货币带来考验。货币贬值导致股价明显分化。走强的印度尼西亚股价指数雅加达综合指数上涨2.8％。印尼属于能源的净出口国，在全球通货膨胀局面下，经济保持坚挺。央行的加息也很缓慢，印尼盾相比其他货币也更为稳定。印尼股市的表现大幅超过同一期间下跌20％的美国标普500指数。

另一方面，走弱的越南股市则下跌31.7％，在亚洲表现最糟糕。特点是货币贬值以及为了对抗自身货币贬值的快速加息。随着外汇储备的锐减，越南央行对买入越南盾的干预变得慎重，连续2个月进行1％的大幅加息。尤其是房地产行业遭受严重打击，股价被拉低。

亚洲的增长源泉正从中国变为印度

印度的表现在亚洲领先，是否仅源于短期因素呢？

“印度是能从人口动态、数字化、脱碳化、脱全球化等全球正在发生的破坏性趋势中获益的为数不多的国家之一”。摩根士丹利的股票策略分析师Ridham Desai在12月4日的报告中如此评价印度。由于人均国内生产总值（GDP）的增长等推动，印度到2031年“上等阶层家庭将增加5倍，达到2500万个，中产阶级家庭增加一倍以上，达到1.65亿个”，预测称印度将诞生基础雄厚的经济圈。

对印度长期增长的期待感正在给股票买入带来安心感。

体现印度经济的坚挺、正受到关注的是商品与服务税（GST）的动向。印度的财政年度与日本同样开始于4月，2022年度在截至11月的8个月里，印度的GST收入达到约11.9万亿卢比（约合人民币10017.42亿）。比上年同期增加27％。坚挺的税收体现出印度消费和投资的良性循环。

此外，“中国+1”也成为东风。代表是美国苹果的iPhone。苹果正加强在印度生产。印度财阀塔塔集团也在扩大投资，加快确保劳动力。

股价走势明显低迷的是大中华地区。中国大陆的上证综合指数下跌15.6％，香港恒生指数下跌18.4％。主要体现出防疫措施拉低经济的效果。由于政策的不确定性和中美关系恶化等原因，此前以中国为核心的供应链的理想状态日益受到质疑。从人口动态来看，中国将在近期把第一人口大国的位置让给印度。

2022年股市的“印度上涨、大中华地区下跌”或许预示着未来的世界经济和资金的流向。