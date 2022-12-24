泽连斯基“闪电”访美有何玄机

来源：新京报

作者：陶短房

当地时间12月21日，在事先毫无预告的情况下，乌克兰总统泽连斯基对美国进行了闪电式访问。这是自2月24日俄乌军事冲突爆发后，泽连斯基首次访美。

而对于此次访问，不论美国或乌克兰方面事先都丝毫未披露任何信息，12月21日当天出访消息公布时，泽连斯基已在赴美路上。

在俄乌军事冲突超过300天、战场局势仍胶着的关键时刻，泽连斯基却看似匆忙地“闪电访美”，且事先毫无“蛛丝马迹”，恐非仅仅出于安全考虑，也有隐蔽意图、避免其他因素干扰的想法在内。

“战时访问”有战时用意

泽连斯基此次访美，被定位为“战时访问”，行程局限在短短一天，也没有迎送仪式、助兴活动和外交繁文缛节，泽连斯基身着军便服出现在外交场合。

12月21日中午，泽连斯基在白宫与总统拜登为首的美国联邦政府及行政团队会晤，晚上则亮相国会大厦，出席美联邦参众两院特意为他举办的联席会议。仍旧一身军便服的泽连斯基，用英语向满堂美国国会议员发表了演讲。

泽连斯基与拜登团队的会谈闭门进行，已知的主要成果系争取到美国政府增加18.5亿美元军事援助，其中约10亿美元系美国库存军火，其余被纳入业已存在的“乌克兰安全援助计划”框架。这是一个包括弹药、军需物资、军事人员培训、技术支持在内的综合性援助框架。

泽连斯基在国会大厦的亮相，则带有兼具实务、公关和礼仪的作用。在国会大厦，泽连斯基将一面乌克兰国旗赠给美国国会。这是一面他行前刚刚从激战方酣的顿巴斯巴赫穆特战场取来、有前线士兵签名的乌克兰国旗。美众议院议长佩洛西则回赠了当天刚刚从国会大厦屋顶取下的美国国旗。

12月22日，泽连斯基已宣告结束访问，返抵乌克兰，并在返程中折道波兰，会晤了波兰总统杜达。出于对俄罗斯的“新仇旧恨”，以及唇亡齿寒的担忧，波兰始终是支持、援助乌克兰最积极的国家。

因此，泽连斯基此番“顺道访问”，当然远非其公开宣传的“偶然安排”那样简单。

自开战以来泽连斯基一直不出国访问，并非仅仅因为战事繁忙分身乏术和安全考量，也是虑及开战之初俄罗斯宣传攻势屡屡炮制“泽连斯基逃亡境外”消息，唯恐出访被影射为“假出访实外逃”，从而动摇军心民心。

如今，军事冲突已持续300多天，乌克兰初步稳住了阵脚，且时至隆冬，战线趋于季节性沉寂，俄罗斯特别军事行动的重点转向对乌克兰民用基础设施的破坏，此时访问是经过了深思熟虑。

由于军事冲突的影响、破坏，乌克兰自开战以来每月国内财政收入仅10亿美元左右，而每月开支至少需要60亿美元，每月多达50亿美元的缺口基本仰赖外援，而美国则是援助的最大来源。

拜登政府日前承认，自军事冲突爆发至今，美国政府累计向乌克兰提供了逾650亿美元各项援助，其中包括“海马斯”火箭炮、防空及反坦克导弹、炮位侦查雷达、高精度商业卫星图文等令弱势乌克兰得以在战场上获取主动的“战力倍增器”。

但此前，美国及其盟国唯恐过分刺激俄罗斯，从而令自己卷入一场与核大国间危险的直接军事冲突，因此一直拒绝向乌克兰方面提供足以抵御这类袭击的区域防空导弹系统，更拒绝提供战斗机、远程打击火力等足以反制的进攻性重型武器。

因此，泽连斯基此行，带有浓厚“化缘”目的，而且不仅是资金方面——无论是为未来发动新一轮收复大规模失地做准备，还是为撑起抵御俄罗斯对基础设施狂轰滥炸的区域防空保护伞，美国的军事援助都至关重要。

美乌双方都“小心轻放”

对援助乌克兰，美国两党意见并不一致。相较于民主党，美国共和党一些国会议员、尤其众议员对援助乌克兰态度明显保守、犹豫。

今年5月，多达57名众议院共和党人就曾投票反对向乌克兰提供400亿美元一揽子援助，甚至众议院地位最高的共和党人麦卡锡，都不同程度对是否需要向乌克兰提供如此多、如此长时间援助表示过质疑。

尤其是，越来越多迹象表明，俄乌军事冲突可能陷入长期持久战——就在泽连斯基访美的同一天，俄罗斯总统普京在国防部发表讲话称，“我们不为俄军经费设限”，坚称俄罗斯最终会在乌克兰获胜，表达了其继续战斗的决心。

共和党虽未在美国中期选举中获得如期的一场大胜，却也夺取了众议院多数地位。2023年1月初，众议院就将易手，麦卡锡将取代佩洛西成为众议院议长。届时，对乌克兰持续保持战争“抵抗力”举足轻重的美国援助能否靠得住，是一个生死攸关的问题。

正因如此，泽连斯基才将自己开战后首次出国访问选在美国，并将重头戏放在美国国会大厦，其目的，就是当面向美国国会议员、尤其共和党议员阐述“给我们钱不是做慈善而是为你们自己投资”，同时提醒这些美国政要，战争来日方长，援助切勿虎头蛇尾。

某种程度上，泽连斯基也达到了此行相当多的主要目的。如美国国务院在他开始访美日程前几小时宣布了新增援乌武器清单，此前一直吝于提供的“爱国者”区域防空导弹系统和JDAM空对地联合打击弹药等赫然在列。

与此同时，长达4155页、总额达1.77万亿美元的巨额预算方案在参议院通过，并计划抢在年末假期前闯关众议院，其中跨年分批提供给乌克兰的援助总额据称为449亿美元。其目的，自然是避免共和党执掌众议院后，出于党争目的，对援助乌克兰横加掣肘。

从目前情况看，由于最反对大举援助乌克兰的特朗普在中期选举中遭遇重创，加上当前俄罗斯特别军事行动重点转移，让乌克兰“化缘”理由显得更充实，共和党在此问题上借题发挥的力度在减弱。

事实上，俄乌军事冲突爆发以来，美乌间高层互动并不少。早在3月，泽连斯基就以视频方式在美国会大厦发表演讲，泽连斯基夫人奥琳娜7月也曾亲赴国会大厦讲话，而不久前，美国国务卿布林肯还亲自到访了乌克兰。

当然，这一切显然都远不及泽连斯基“首次出国访问”影响大。也因此，对泽连斯基访美，俄罗斯官方迅速作出了“乌克兰此举表明他们想要战争”的指责。

值得一提的是，理应更为重要、更受瞩目，也更具有事务性和专业性的白宫闭门会晤，并没有足够细节传出。

这似乎表明，一方面，美国不想透露更多细节；另一方面则是，此前“拜登在电话里对泽连斯基发火”“拜登电话中怒斥泽连斯基贪得无厌不知感恩”之类传闻不胫而走，给美乌两国政府高层，尤其拜登造成了巨大压力和伤害，促使他们此次不得不“小心轻放”、三缄其口。