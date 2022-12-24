港媒：趁美科企大裁员 港府积极出招抢人才

来源：星岛日报 社论

《施政报告》提出抢人才、抢企业策略后仅两个月，港府昨公布相关政策措施的实施细节，并火速在下周三起落实系列措施，务求在美国科企大裁员潮下，透过为人才和企业提供一站式服务平台，加快审批程序，吸引海内外人才和企业落户香港，为疫后经济复甦和转型提供新引擎和新动力。

港府下周三将展开一系列新措施，接受世界各地人才申请，同日会推出“人才服务窗口”网站，初期由劳福局营运，网站连接入境处系统，申请人士可以电子方式提交申请及签证等；同时会设立“引进重点企业办公室”（引进办）专责招揽内地和海外企业进驻香港。当局有信心在未来三年每年吸引至少三万五千名人才，并招揽一千一百三十家科企落户香港。

灵活推“高才通”抢饮头啖汤

当局在落实抢人才、抢企业行动可谓雷厉风行。新加坡八月底宣布将推出高端人才签证计画，也要筹备四个月才会在明年元旦开始接受申请，反观特首李家超在十月下旬《施政报告》提出“高才通”计画，仅两个月便制定相关措施，针对两方面人才：一是年薪二百五十万元的高薪人士，不论学历；二是那些在世界百强大学毕业的人才，展现出港府以更灵活手段，不管是工作经验丰富高薪人士抑或职场初哥均招揽过来，并赶在下周三接受申请，似乎要抢在新加坡之前争饮头啖汤。

此外，港府为了吸引人才，将各项人才入境计画全面电子化，而新设的人才服务窗口网站所提供的一站式服务非常便捷，申请人只需填上个人资料，网站会自动建议哪项人才计画最合适，然后上载相关文件和付款，四星期内便完成审批。申请人除可上网提交申请、办理和领取签证，更可查询香港衣食住行资讯，让其对香港有更准确认识，有助作出是否来港发展的决定。

港府快速制订、理顺和简化各项人才计画审批程序，因时不我待，只争朝夕，尤其美国科网企业如Meta、Twitter、亚马逊、英特尔等近月频频大规模裁员，估计至少有十二万人被裁，当中不少是持工作签证的海外人士，若他们未能在九十天内找到新工作，便要被逼离开美国。港府窥准这个大好良机，及时推出人才服务窗口网站，冀能向这批失业人才招手。

至于内地对科网企业监管已近尾声，但疫下科网企业招聘意欲低，不少高校毕业生人浮于事，故当港府提出抢人才后，连月来申请优才计画的人数大增，截至十一月已收到一万三千份申请。随着内地开关消息频传，相信令内地和海外人才有更大诱因来港发展，因一旦通关落实，香港便可再次发挥背靠祖国，联通海外的优势，加上香港积极融入粤港澳大湾区、一带一路和十四五规划的国家发展大局，不但有利香港创科发展，更为这些人才在事业上提供更多机遇。工欲善其事，必先利其器，港府自然不能等到通关才开始招揽人才，毕竟审批需时，愈早行动，愈早让人才到位，待通关后而内地疫情从高位回落时，人才便随时可往返中港开展业务和工作。

宜不时优化措施增计画吸引力

在抢人才的同时，当局在抢企业并非漫无目的，引进办已锁定生命科技、人工智能、新能源、新器材、金融科技、先进制造业等多个战略性行业为招商目标，透过经贸处和海外经贸办，主动接触内地和海外目标龙头科网企业、一些技术前沿但规模较小而有潜力的科企，为其提供专业支援服务，解决其需要和忧虑，争取他们落户香港。

港府在抢人才、抢企业展现出积极进取态度，开了一个好势头，之后须不时检视招商引才过程中是否仍有不足之处，加以优化，并解决海内外企业和人才所面对的忧虑。只要栽好梧桐树，引得凤凰来，本港创科发展便有望迈上新台阶，加速经济转型。