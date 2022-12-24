乌克兰国防部到底是有心还是无意？

来源：香港01

作者：季霆刚

乌克兰国防部在12月18日在社交媒体推特贴出1分钟短片，感谢从世界各地前来驰援的志愿军人，影片中显示了被窜改的香港特区区旗。此外，影片亦出现了青天白日满地红旗。由于早前在国际体育场合中多次发生错播国歌事件，令大家都在怀疑背后是否有人为出错、还是刻意要丢中国的脸子。



乌克兰早在三月时设有一个专门的网站招募所谓的外国志愿者前来支持乌克兰。自两国冲突开始以来，乌克兰方面声称大约有20,000人加入了乌克兰武装部队。他们的基本工资约为每月 630 美元，而乌方场声称每月奖金可达数千美元。一些外国人估计是因财迷心窍，抱淘金心态到乌克兰一暏恶战中的俄乌疆场。



对于特别是东亚人而言，俄乌战场并不吸引，但对于少数恐共的台湾人而言是例外。对参与乌克兰志愿军的台湾人而言，他们可能会误以为俄乌冲突是两岸冲突的前奏，他们不得不挺身冒险进入阽危之地。对于港人而言，早在本年3月份，英媒BBC早已经报导几名在英港人称会到乌参战，他们声称俄乌冲突“如同当年香港那样”、“要用血去换取这一代的自由”，说了大堆自我感动、自我敬佩的言辞，但实际上只是以俄乌冲突来投射自己过往在香港的失败。

2022年4月，俄罗斯国防部报告说，来自63个国家的“雇佣军”在乌克兰作战。据俄罗斯国防部所言，雇佣军中，有波兰人、也有中东移民和美国、加拿大、罗马尼亚、英国等地的人。既然有超过63国家的人已投入所谓的志愿军，为何乌方的影片中只展示了52个国家以及地区的旗帜，为何要凸显这面被窜改的香港特区区旗和青天白日旗，笔者臆测必定是有乌方的人在背后从中作梗。所谓志愿军是民间自愿的力量，从不代表自己的国家。若是乌克兰国防部刻意如此，就是有意贬低香港特区和有意制造“一中一台”。

近期，国家主席习近平重新频频外访，先后访问了中亚、东南亚和中东等地，展示中国的大国实力。中俄海军亦在12月21日开始在中国东海参加演习。俄乌冲突近期再度进入僵局，虽然乌方称多处被袭，但两方战线拉锯。乌克兰国防部在影片中刻意贬损香港特区并将台湾与其他国家并列，是有意向中国示威表态。

乌克兰外长库列巴曾向中国外长王毅表示，乌克兰重视中国的国际地位和重要影响，期待中方为缓解当前危机发挥重要作用。乌克兰方面的做法一是希望中国在紧密重修与西方国家关系的同时，谴责俄罗斯。二是对于中国军方近期与俄罗斯军方的互动表达不满。这场事件会否引起外交风波，但肯定的是若是查证是乌方的人与“港独”同流合污，必然会损害中乌两国的关系。

作者是深圳大学港澳及国际问题研究中心兼任研究员、全国港澳研究会会员。

