中俄“海上联合2022”演习剑指台湾？

来源：联合报

作者：张竞

中国大陆解放军海军与俄罗斯海军从12月21日至27日在舟山至台州以东之东海海域，进行代名为“海上联合2022”联合军事演习，此项讯息分别由双方国防部媒体公关发言体系在演习开始前对外发布。依据解放军所发布讯息显示，此项联合演习旨在展示双方加强共同应对海上安全威胁、维护国际和地区和平稳定的决心能力，进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。

由于本次演习所划设之演习区海域南侧界线，距离台湾本岛、钓鱼台海域以及琉球群岛不足4百公里，因此就有媒体顺势炒作，将该项演习认定为在周边各国家门口练兵，并且指控该项演习将进一步加剧地区紧张情势。

此外亦有军事研究者将该系列演习以往演习期程与演练课目详细列出，结果发现该系列演习不但曾在东亚大陆多个周边海域进行过演练，甚至还曾经远赴地中海与波罗的海海域操兵；同时就演练课目来说，更是涵盖兼顾应对传统安全威胁以及非传统威胁，但却显然并未依据任何作战想定或是预定作战构想与计画，按表操课进行演练，以便验证军事计画作为预拟方案可行性。

不过在诸多社交网路媒体以及分析评论网站，还是有论者刻意声称本次演习不无可能是有意挥剑指向台湾；希望透过演练过程，为研析未来台海生变时，如何能够获得俄罗斯奥援，以便对抗华盛顿与东京联手驰援台湾，期能拒止境外军队干预，让共军能够放手在台海用兵。

在国际政治与战略思维上，距离不是个地理问题，但却是个心理问题。此时解放军辽宁舰航舰编队在琉球周边进行军事演练，硬是被日本媒体《读卖新闻》渲染成模拟攻击琉球群岛，同时更是扯上日本修订安保政策文件，解放军透过军事演习表态，记者与编辑为扣帽子强辞夺理，真是不惜乱编故事。

为何中俄“海上联合2022”军事演习绝对不可能是指向台海，基于下列三个因素，读者就可明白许多分析评论之荒诞程度；首先若是北京决心对台动武，绝对不可能去向莫斯科要求助拳。要是解放军还要靠俄罗斯军队支援才敢对台用兵，北京绝对是颜面扫地，不可能如此丢人。既然不可能有此打算，就更不可能依据对台作战构想进行演练。

其次对莫斯科来说，虽然与北京具有全面战略协作伙伴关系，但对因应台海情势来说，俄罗斯可是没有任何军事同盟义务，因此绝对不会捞过界管闲事。只要想想俄罗斯还在与乌克兰进行战争，北京从头到尾就未曾提供任何军事援助，反过来说，若是解放军要对台动武，站在俄罗斯立场来说，其亦是不愿没事找事，所以双方军事演习，更是不可能以对台动武应变方案当作演习想定。

再者就是中俄海上联合系列军事演习，曾经多次公开表示不针对第三国或是第三方。虽然许多军事观察家与战略评论者都认为此种表态，在本质上根本就是此地无银三百两，但若仔细查阅历次演习，中俄双方都依据协议通报相关国家，同时亦对外公布演习海域，相关媒体报导亦算完整。演习期间他国派遣情报机舰跟蹤与监控，进行情搜更是家常便饭，所以此系列演习在透明度如此高状况下，从未有第三方提出抗议，这就证明其并无特别指向性。

最后就是要提到，假若真是针对台湾，为何政府未对此表达立场或是要求军队提升战备。就算是要保持外弛内张有所警戒，看起来亦无积极派遣机舰监控、掌握动态与情报搜集作为。所以光靠军事评论者一张嘴，确实可以吹到天花乱坠，但若要真是有敌情顾虑，就应当显现在实际军事作为上，而不是光靠著媒体记者编辑在搬弄文字乱做文章。

鬼吓人未见得会吓死人，但人吓人倒是经常吓死人；要是吾人面对台海周边军事动态，总是疑神疑鬼惶惶不可终日，恐怕只会让心理防线更加脆弱，整个社会抗压能力亦将因此降低。胡乱怀疑他方只要是军事演习就是有意对我不利，只会让本身早日到精神病院报到！

作者是中华战略学会资深研究员