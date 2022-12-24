探索美国国防授权法对台影响

来源：中时新闻网

作者：邵宗海

美国国会两院终于推出协商定案的《2023国防授权法》（NDAA），众议院是在12月8日率先以350票赞成、80票反对的高票通过；而参议院则于15日以83票赞成、11票反对，再通过这项总额近8580亿美元的法案。这项法案的金额比美国总统拜登提出的预算多了450亿美元，也较前一财年的授权额度多了800亿美元，算是创下历史新高。

不过这项法案涵盖层面很广，譬如：美军可加薪4.6%、可提供研发采购武器和机舰所需资金，同时自明年起将为乌克兰再提供至少8亿美元安全援助，也纳入了参议院外交委员会早先于9月14日通过的《台湾政策法案》（Taiwan Policy Act）部分条文。这些条文内容包括了授权美国国务院可于2023至2027年，透过“外国军事融资”（Foreign Military Financing，FMF）计画，每年提供台湾至多20亿美元无偿军援，并要求国务院和国防部优先并加速处理对台军售，不得以包裹出售为由拖延，并应制定训练计画助台湾提升防卫能力。

不过，美国国会于20日公布《2023会计年度综合拨款法案》（Omnibus Appropriations Act）的两院协商版本，有关每年提供台湾最多20亿美元无偿军援则未列入年度拨款。外交部表示，《国防授权法》和《拨款法》在不同委员会同时进行，我方仍会持续和国会友人及行政部门沟通，未来如何逐步落实《授权法》的各项倡议。

有关《授权法》部分，法案中尚授权美国总统为台湾打造一套“区域应变军备库”（regional contingency stockpile），包含弹药和其他防卫设备，在2023年至2027财年里，可被允许从美国军事储备中每年获得10亿美元的设备。另外，法案尚赋予台湾与主要非北约盟国（major non-NATO allies）同等待遇，可优先取得美国“超额防卫物资”。此外，法案在“国会意见”（sense of Congress）部分尚提到，与台湾举行联合军演是提升战备水准的重要因素，呼吁邀请台湾海军参加2024环太平洋军演。

表面上看来，《2023国防授权法》显然提高了对台湾国防的维护，似乎尚有特别保障，但《拨款法》中却未列入20亿美元的无偿军援，

所以在此要提醒台湾读者，《授权法》只是编列预算，美国政府是否会真的核拨资金，还有赖真正的拨款法案。所以最后美国相关法案对台湾的影响性需要冷静省思。

同时也要进一步了解美国的法律规范，譬如，总统被宪法所赋予的权力是可以否决国会的决议案。因此，两岸一旦紧急情势升高时，美国总统拜登在企图维护两岸和平的目标时，到底是优先满足中国大陆的“要求”，以求战争的消弭？还是暂时牺牲台湾的“权利”，以避免美国牵涉太深？这中间的“变数”实在太大，太难猜测。

如再看美国战略的韧度，就在1个半月之前，当习近平在峇里岛和拜登举行高峰会晤时，双方就中美关系的战略性问题及重大全球和地区问题坦诚深入地交换了看法；特别是在台湾议题上，习近平直接亮出底线，认为大陆始终致力于保持台海的和平稳定，但“台独”和台海和平稳定水火不容，希望美方言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报。拜登则回应说，美国不支持“台湾独立”，也不支持“两个中国”、“一中一台”，而且也无意和中国发生冲突。所以，美国政府会奉行一个中国政策，不寻求利用台湾问题作为工具遏制中国，希望看到台海和平稳定。因此，当台海一旦有战事，一定是台湾以“台独”作挑衅，而届时拜登真会支持台北？

看看拜登在上任后，就美国对台湾的政策已有多次说错话。像是2021年8月20日，拜登在接受ABC新闻台专访时，曾提到台湾和日本及韩国一样，美国会以《北大西洋公约》第5条做出防卫的承诺，也就是说当台湾遭遇武力入侵时，美国会采取必要回应。但这个发言的争议点，是台湾的地位在被拜登提升到跟军事条约盟友一样，还放在北约NATO的承诺底下。然而，如今他的承诺还能相信吗？（作者为澳门理工大学名誉教授）