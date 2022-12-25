台积电赴美扎根对台伤害多大？台工程师曝八大影响

来源：联合新闻网

台积电前往美国亚利桑那州首府凤凰城设厂，并于美国时间6日举行移机典礼，该议题成为全球焦点，外界忧心是否有可能技术外流变成“美积电”。有工程师分析，台积电3、4奈米制程技术被带去美国，会对台湾带来八项严重影响。

脸书专页“工程师看政治”以《台积电3/4奈米厂被带去美国的伤害有多大？》为题，列出以下八大影响：

一、直接流出的投资金额高达1.2兆台币；

二、人才被夺走，首批工程师赴美约有1000人，到2023年末人数预计翻倍；

三、这上看2000人的家庭与其后代，总计3000至6000人，他们的消费，以及未来的研发劳动力，也很可能大多会留在美国；

四、相关供应链厂商外移会造成大约5000个工作机会流失，不外移的，也会增加额外的营业成本；

五、台积电未必能如预期守住营业机密，因为身在敌营，又领对方补助，美只要一纸禁令，或停止付钱，台积电立刻就会大失血；

六、台积将会面临Intel当地的挖角竞争；

七、美国制造成本会高出50%以上，台积电营利必会受到影响，台湾政府流失对应税收，将会贡献给美国；

八、高阶晶片厂见夺，硅盾减损，也连带降低台湾的国防地位和能力。

该专页表示，综合上述八种面向，可以预见台湾未来损失的金额，远不只那1.2兆；失去的人才，也不只是飞机载去的那些工程师。该专页认为美方无论怎么润饰说词，“物理上都是一个世代的、天文数字的资产掏空”。再说，国与国之间只讲实力，不讲法律；只谈利益，不谈道义，大多数的时候都是如此。因此倘若未来美国直接掠夺台积电资源，“我们难以抵制，也无处申诉”。

贴文一出，有网友深表同感，“认同所言，我重视的就是工程师所说的，去的人他&她的下一代也是人才”、“还更惨的是（台湾）少子化雪上加霜，因为已经有去美国的工程师们透露了说要生美国孩子”、“说真的，台积电应该也知道，不趁这时候出去，后面可能也没这么好的机会去了，所以打着大旗，爽爽的去美国领补助了，谁管你台湾未来，毕竟台湾后续一定会缺电还会缺水”、“重点移走的是高阶制程，弱化了台积电在台湾高阶制程的布局”、“那些去美国拿绿卡的工程师是签约3年，代表了接下来会发生两件事：一、3年约满往更高薪的Intel转职；二、空缺搞不好还会从台湾派过去递补，台湾的台积电极可能会变职训补习班”。

不过，有网友认为，“其实第4、5、6点都是推测，需要持续观测。简言之，二、三十年前台商进军中国大陆设厂，对于台湾工作机会影响，现在可见可评估当初策略影响”、“台积去美国最多占现在总产能的3~4%，更别说台积在台湾也还有新的晶圆厂在盖”、“生产成本上升50%，产品势必涨价，（美国）客户可以接受吗？”、“台积电无法复制到他国，但是，有人敢保证之后对台晶片这依赖程度会跟现在一样”。

根据报道，台积电亚利桑那厂2024年投产时将提供4奈米晶片，较原先公开的5奈米升级。同时，附近的二期工程将于2026年开始生产3奈米先进晶片。台积电董事长刘德音曾说过，当亚利桑那州的两座厂开始投产后，一年将生产超过60万片晶圆，估计年营收将达100亿美元，加上客户采用这些晶片，终端产品市场价值预估超过400亿美元。

另外，有外资指出，台积电在美国增建第二厂切入3奈米製程，仅会占台积电全部产能的5%。至于技术方面，待美国2026年开始量产3奈米后，台积电在台湾最先进制程已经领先一个世代，因此台积电在台湾仍保有技术优势。