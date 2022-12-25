美国与欧盟一触即发的贸易战争

来源：工商时报社论

这是一个令人难以置信，却又像铁达尼号撞上冰山的那样难以避免的灾难事件。美国与欧盟两个引领全球的超级经济体，既是裂解中的全球地缘政治的同盟，又是高举自由贸易大旗的经济区块，却同时不由自主地筑高了贸易壁垒，今年12月，美国与欧盟潜藏的“贸易战争”危机，成为美国总统拜登与法国总统马克宏会面的焦点课题，双方都声称将会全力排除，却又无法扭转对撞的趋势。

就在台积电创办人张忠谋12月6日于亚利桑那州FAB21厂盛大的装机典礼中的演讲，面对美国总统拜登等政治领袖与苹果执行长库克等产业巨头，高声提醒全球化濒临死亡，自由贸易濒临死亡的同时，美国与欧盟的最高层级官员在首都华盛顿旁的马里兰州，举行了贸易与科技委员会，双方谈判的主轴，就是岌岌可危的美国与欧盟的自由贸易。

代表欧盟出席谈判的是两位副总理层级的欧洲联盟执委会官员，维斯塔格（Margrethe Vestager）兼任欧盟执委会竞争事务主席，负责产业公平竞争，东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）则是欧盟执委会贸易事务的主席（The Commissioner for Trade），美国则由国务卿布林肯领军，还有商务部长雷蒙多与首席贸易代表戴琪出席，从双方出席官员的层级可以看出会议重要性。

惊动美欧双方出动最高层级官员进行谈判的关键议题，就是拜登总统任内最重要的政绩“降低通货膨胀法”（The Inflation Reduction Act），拜登总统在竞选期间提出重建美好美国计划（Build Back Better Plan），耗时了两年，在联邦众议院与参议院反复讨论，经历了重重政治障碍的折磨，最终在今年才将原本高达2.3兆美元的超级产业振兴方案缩减为针对基础建设、干净能源、淨零排放的法案。其中高达3690亿美元的财政补贴，将会用来补贴新能源、电动车、全国宽频等高速发展的新兴产业。

拜登政府的巨额产业补贴，在美国当然是史无前例，关键是来回研拟两年多的法案明文记载，适用的对象除美国企业，还有加拿大、墨西哥等北美自由贸易协定所涵盖的企业，却把欧洲企业排除在外。由于补贴金额极为庞大，而且涉及电动车、太阳能板、电池、生物质炉（Biomass Stove）、甚至氢能等，对被排除在外的欧洲企业形成不公平竞争。最具体、且金额最庞大的当然是对于电动车的补贴，对于欧洲的BMW、福斯、宾士等车厂，立刻产生实质的冲击。

美国巨额产业补贴形成对欧盟企业的不公平竞争，在欧盟引爆剧烈的争论，法国总统马克宏日前访美时，对拜登总统提出改正的要求，同时在欧盟内部的会议中，摆明不排除对美国采取贸易报复的手段，甚至不排除提告世贸组织（WTO）。

拜登面对马克宏的质问，当然表达美欧同盟，愿意正面解决的态度，也指示布林肯等官员立刻与欧盟召开贸易与科技委员会来解决双方贸易战争的危机，但是，以期中选举后美国联邦参众议会的两党对决的结构，双方都知道要对刚通过的降低通膨法进行修正，实务上有高度的困难，这次贸易与科技委员会实际上并无具体决议，只有双方相互支持的表态，美欧贸易战争的引信并未拆解。

更令各界担忧的是，来自各国政府巨额财政补贴所造成的贸易壁垒，并非只有降低通膨法一个个案，德国在默克尔总理任内坚持的自由贸易大旗，实际上早已残破不堪，德国在乌克兰战争期间为了解决自身的能源危机，也启动了金额高达2000亿欧元的巨额能源产业补贴方案，对欧洲其他国家的能源企业形成同样不公平竞争的壁垒，这是德国明确违反欧盟单一市场的案例，其他国家即使反对也还无法妥善处理。

针对特定关键产业的巨额财政补贴，如今蔚为各国政府施政的显学，美国晶片法案的萝卜与棍子齐扬，迫使台积电必须以更高的成本前往美国设厂，台湾政府也通过台版的晶片法案，欧盟、日本、以及中国当然也群起效法，这些能够立刻获得掌声的补贴，其实是巨大争议的两面刃，补贴的另一面就是贸易壁垒，以及最终难以解决的贸易争端，张忠谋“自由贸易濒临死亡”的警语，令人不寒而慄。