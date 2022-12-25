大陆香港终通关 周密部署防混乱

来源：明报社评

香港行政长官李家超12月24日结束上任后首次赴京述职刚回港，就向市民送上“圣诞礼物”：与内地通关终可实现！中央同意香港与内地“逐步、有序、全面通关”。他宣布政府会即时成立“通关事务协调组”，由政务司长带领，政府15个政策局全部参与，尽快与内地有关部门商讨通关方案，报请中央审批，目标是在1月中旬前落实。经过疫情近3年的阻隔，两地恢复通关无疑是一大喜讯，对于盼望团聚的家庭、业务受影响的港商，乃至香港旅游、零售业界来说，都是久旱逢甘霖。惟通关初期，面对汹涌的需求，犹如疏通堰塞湖，必须小心处理，以防漫堤溃坝。香港内部亦须面对多项挑战，做好前瞻性部署及各种预案十分重要。

疫情近3年，香港与内地的多个口岸关闭，人员及货物往来都受到极大影响。双方因防疫需要，都曾对进出旅客实施严格的检测和隔离，至今，两地间只有深圳湾一个口岸开放，从香港进入内地的旅客仍须要接受“5+3”的隔离，并须提前预约健康驿站的名额、接受核酸检测。过去一年来，香港各界要求两地恢复正常通关的呼声日渐高涨。

今次李家超的的宣布虽然令人惊喜，却并不突然，两地恢复通关近期有迹可寻。随着内地放宽内部防疫限制，深圳也将健康驿站的名额由2500个增至2800个；李家超上京前，已高调宣布将向中央领导人反映香港市民对恢复通关的渴望要求；国家主席习近平和总理李克强在听取他述职时，都曾肯定其“积极回应”民众和社会关切，李克强更具体要求，“有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常”。两地恢复通关，既是特区政府成功争取，亦是时机成熟、水到渠成之事。

在香港，多个关闭3年的口岸近期动作频频，西九龙高铁站内，开始有保安、维修及清洁人员工作；据透露，港铁因口岸关闭而调往其他车站工作的罗湖、落马洲及西九站员工，近日陆续被召回原岗位；入境处、海关等部门，据报将抽调上千名人员，最快本周返回西九高铁站、罗湖、文锦渡等出入境口岸，种种迹象显示，通关复常“好事近”。

不过，复常犹如大病初愈后人体康复，“病去如抽丝”。各口岸设施毕竟停用3年，重启及人员的重新熟习需要一个过程。而3年的封关，又累积了庞大的通关需求，一下全面放开，难免会生混乱，所以，“全面通关”是最终目标，初期恐怕还会有部分“人潮管控”措施。正如李家超所言，要做到“逐步、有序及全面通关”，要考虑多项元素，由于初期需求相当大，市民想尽早过关团聚、招商、公务及旅游，因此要不出乱，安全有序，就要考虑每日通关人数及通关口岸，亦要兼顾两地疫情变化，尽量取得平衡。

通关初期，应该优先满足家庭团聚、探望病人、商业公务等旅客的需求，至于旅游观光、娱乐消遣的需求，应在稍后考虑。而现时内地疫情处于爆发高峰期，亦非北上旅游的最佳时刻。问题是如何做好需求管理，初期如只设置人数限制，如何保证优先满足最有需要者，若需要提供人文关怀类别的证明，如何确保资料准确不被滥用，同时免却核查的繁复手续，以防关口拥塞等，都须作全面考量。

所以，李家超指，明白社会关心通关细节，要做到逐步有序、达到最终全面开放的大原则，重要考虑元素包括要处理人数问题，过关排队等过程要顺畅，任何混乱都会出现不想见到的后果，所以要充分评估风险及做好准备。这番话，也是在对市民作预期管理。

同时，在香港内部也须做好各种应对准备。通关并非单向，香港民众可免隔离到内地的同时，香港旅游界亦希望吸引内地游客来香港旅游，以重振本地经济。汲取过往的经验教训，除了交通、零售的配合，旅游景点、道路空间的拓展，都需作出配合。鉴于内地疫情的发展，内地旅客的大量涌港，会否令到香港药物、疫苗出现短缺，会否令公营医疗体系不胜负荷，再次激发两地民众间的矛盾冲突，恐怕都要早作因应准备。

按照李家超公布的时程，从现在起到下月中，连假期在内总共只有20天时间。这20天内，要与内地相关部门和政府商讨一个万全方案，呈交中央审批，涉及的部门包括国家卫健委、港澳办以及广东省、深圳市等地方政府，商讨时间极为紧迫。对香港内部来说，口岸的重启既需要交通、检疫的配套，铁路及多个纪律部队的人手调配，乃至私人商户的配合，都要全面协调，好整以暇。市区迎接内地游客的准备，更是涉及千头万绪。所以，李家超昨日落机伊始，就要赶回政府总部召开协调组会议，政府15个政策局全数参与，并非虚张声势。通关兹事体大，万众期待已久，但真正通关在即，又需格外谨慎，认真准备，加强宣传。总之，两地恢复正常通关是一件大好事，有关方面应该精心部署，细心安排，勿将好事办成坏事。