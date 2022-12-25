蔡赖关系四年河东、四年河西

来源：中评社

赖清德参选民进党主席展开巡回政见会，并安排与基层党员面对面听取建言，每场都是炮声隆隆；光是这场面就与主要以新闻稿、脸书和社会沟通的蔡英文有如天壤之别。赖清德2020与蔡英文竞逐党内提名败下阵来，这次是铁了心；蔡英文要巩固权力，赖清德则是拼自己和民进党的未来。

民进党近来最热门的词汇是“败选检讨”，桃园市长郑文灿主持的检讨小组召开过多次会议，蔡英文也在脸书大谈败选检讨。但迄今只有赖清德是实打实，走到基层让贩夫走卒的党员畅所欲言。赖清德政见会这样的安排明显是冲着蔡英文而来，凸显他接地气，愿意倾听，蔡是被大内围绕，赖正在切割蔡英文自救。

民进党九合一选举惨败，对赖清德有好有坏，坏的当然是民进党支持度重挫，蔡英文、苏贞昌满意度崩跌，讨厌民进党氛围再起，国民党声势上扬。台湾民意基金会12月19日公布的2024民调，赖清德、侯友宜、柯文哲三人竞逐分别是29%、38.7%、17.8%。赖侯PK就输快10趴，非绿结合赖更难有胜算。如果台湾现在的社会气氛不变，蔡英文年底再端出役期延长政策，2024民进党要赢很难。

民进党这次九合一选举惨败，等于是蔡英文任内2018、2022两次地方大型选举都输到趴在地上，领导党政军的蔡难辞其咎。但民进党这次再惨输，让赖清德可以挺直腰杆来检讨，他要亲自坐上民进党主席位子，不假他人之手来改造民进党。反之如果民进党这次胜选，赖不可能有这样的机会，蔡一路防赖，最后也是她自己给了赖清德机会。

接下来，蔡英文毫无疑问会继续抓权，政策、人事都一把抓。但现在很明显，蔡要如何处理“内阁”改组，即涉及民进党选后检讨是不是落实的问题。传出蔡口袋名单里的“内阁”人事，苏贞昌也可能不动，或是由顾立雄、陈建仁接任。这些人共同点都是蔡英文人马。尤其如果是苏贞昌继续留任，不论用任何理由，搭配任何人，都是挑战在九合一选举对民进党投下不信任票的选民。蔡英文与赖清德的冲突可能扩大，赖不可能不出手。

不过，值得注意的是，蔡英文这几天谈败选检讨是与国际政经变迁、“国安”议题捆绑在一起，府方日前预告蔡将亲自召开“国安”高层会议，决定义务役改革案，拍板后将亲自宣布。蔡与府方说法暗示，民进党败选后的人事盘整有更宽广面向，层次会更高，闻得到卖“芒果乾”的味道。蔡继续打出“抗中保台牌”来为人事案创造正当性是极可能的发展。

然而，赖清德这次是同额参选民进党主席，党内无人竞争，2024几乎就是他。曾是赖对手的桃园市长郑文灿日前已公开表示力挺，英系许多大将也都表态输诚，党内已有定于一尊的意味。蔡英文接下来的人事安排，若只为实现个人政治意志，不管外界观感，以及回应赖清德的喊话，党内未必会埋单。尤其，如果赖清德与蔡英文对撞时，派系未必会站在蔡英文那边。

蔡英文很棘手的是，她与苏贞昌绑得太紧，论文案的陈明通、郑文灿、林智坚等都是她的人马，12月25日县市长交接后，桃园、新竹新市府若都开始追前朝“大秘宝”可能会有许多未爆弹跑出来。赖清德为了自己的大位之路，必然会切割蔡，蔡为了稳住自己的权力，绿营内部将会很动荡。

赖清德与蔡英文拼2020初选时，赖实力远不如蔡，几乎是被压着打，最后缴械投降，但这次不一样。蔡不肯放，赖为了2024必须拼，且在社会观感上，赖若能出来挑战蔡，更能突显他的魄力，以及有照顾到绿营支持者，乃至选民的情感温度。四年河东，四年河西，应是蔡赖关系的写照，赖清德这次是来真的了。