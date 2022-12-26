中国防疫政策大转弯后 大批工厂工人染病请假

来源：华尔街日报

作者：Selina Cheng，Dan Strumpf

在中国冠病清零政策发生大逆转后，中国的工厂正面临这样一个新现实：工人们会经常因病请假，或者与已经感染病毒的同事一起工作。

本月早前，中国政府开始取消多项最严苛的冠病防控措施，包括严格的隔离要求和强制性核酸检测要求，此前这些措施已经激怒了许多中国民众，并扰乱了经济。

近日，包括西部制造业中心重庆、贵州省省会贵阳和安徽省芜湖市在内的一些城市和地区甚至表示，轻症感染者仍可以去上班。

严格防疫政策在实施三年后突然逆转，使企业员工现在可以在工厂和办公室随意进出，无需进行核酸检测，感染后也不需要隔离。“闭环生产模式”也已经停止。之前在该模式下，工人们被隔离在工厂内数天、甚至数周。

政策大转弯的结果是，许多工厂正在应对严重的人员短缺，同时还要努力确保员工健康。

咨询公司Tidal Wave Solutions驻上海的合伙人Cameron Johnson表示，从运营层面上来说，工厂的状况简直一团糟。Johnson称，他从南方制造业城市东莞的一家塑料和其他原材料供应商那里听说，有多达85%的工人因感染冠病而未到岗。

这种政策上的急转弯与今年早些时候政府下令采取严格的、毫不妥协的措施，如封控、定期核酸检测、激进的隔离和追踪接触者，形成鲜明对比。

上海美国商会会长郑艺表示，从某种程度上看，目前是在走另一个极端，政府的指导非常少。他称，企业不得不想办法解决一些基本的问题，为员工提供健康防疫装备，包括抗原、口罩和药品等。

他说，这些物资正在耗尽。

动态清零政策的结束引发了一波感染潮。官方公布的每日新增病例和死亡人数很低，国家卫健委公布上周一新增本土病例2656例，死亡5人。不过，专家认为很多感染者没有被统计，本报与中国工厂工人的采访显示，放松防疫规定已导致许多人感染。

特斯拉上海超级工厂以及大众汽车公司位于东北城市长春的工厂的工作人员们表示，这两家工厂已取消对数千名工人的核酸检测要求。

现在，特斯拉员工进入工厂车间不再需要24小时或48小时核酸检测阴性证明，如果出现类似流感的症状，员工现在可自行选择是否检测。工人们说，如果检测结果呈阳性，他们应该向自己的主管报告并请病假。

一名工人说，在特斯拉的一个工厂部门，大约有20名员工在本周初请了病假，几乎是整个团队的五分之一。

特斯拉没有回复记者的置评请求。

在长春市的大众汽车厂，该厂一名工作人员说，自12月17日以来，这家德国汽车制造商一直在实行单班制，而不是两班制。根据《华尔街日报》看到的一份公司通知，该汽车制造商计划于上周三恢复两班制，生产大众汽车高端品牌奥迪的车型。

大众汽车上周一称其在中国的生产仍然稳定。该公司对中国放宽防疫限制表示欢迎，并称这将有助于稳定生产。大众汽车表示，感染冠病的员工应该待在家中，此外，所有员工应佩戴口罩，尽量减少在办公室的时间，并保持距离。

上述工人称，大众汽车的员工已被要求在装配线上的工作岗位上食用公司分发的午餐盒，而不是在工厂食堂用餐，同时互相保持较大社交距离。

为了帮助工人应对与冠病有关的压力，与大众汽车和通用汽车公司合资的国有上海汽车集团股份有限公司的工会为员工提供在线心理咨询服务。

在戴尔科技集团位于中国东南部城市厦门的工厂，防疫规定依然严格。据戴尔工厂部门的社交媒体账户周二发布的消息，该公司一些办公室工作人员被要求居家办公，如果员工想进入工厂的某些区域，需要提交过去24小时的冠病检测阴性证明。

该部门表示，承包商的大多数维护服务暂停，而且在此期间，未经特别许可，戴尔不允许外部访客进入公司。

戴尔暂未回应置评请求。

中国在减少大规模核酸检测后，停止了对无症状感染者的统计，此举实际上终止了政府评估当前这波感染的规模和程度的能力。公布的低死亡率与流行病学模型的可怕预测形成鲜明对比；流行病学模型显示，随着到目前为止传染性最强的奥密克戎毒株在人群中蔓延，病例将激增。

自从冠病限制措施取消以来，中国的官方媒体一直在报道，大型国有企业正在放弃闭环运营，恢复全面生产。媒体《新京报》报道，12月17日的数据显示，自11月中旬以来，北京制造业的用电量上升了15%。

在社交媒体上，一些用户发布了关于全国各地小型工厂广泛暴发冠病疫情的帖子，这些工厂大量工人请病假，导致生产和客户订单履行的延误。

中国欧盟商会主席伍德克表示，中国政府防疫政策的大转弯打击了对中国防疫应对举措的信心，政府部门必须努力工作以重新获得商界的信任。

不过，伍德克也表示，突然重新开放虽然具有破坏性，但相较于之前持续的封控，这是一条更好的前进之路。之前的长期封控已干扰供应链，企业几乎无法进行商业规划。

伍德克说，唯一的好消息是，人们大都在七到十天后痊愈，并重返工作岗位，而相比之前，今年3月底开始的封控政策让人无法预计接下来的60或80天的情况。