美国疫苗是好疫苗 但不能拯救中国疫情

来源：香港01

作者：郑真

在中国疫情形势日益严峻的当下，美国近来多次表态愿意向中国提供疫苗，这背后的政治斗争叙事过于宏大，普通中国民众最为关心的是美国疫苗到底能不能拯救中国疫情。

从大批内地游客近来专程到澳门接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗看，不少人相信美国疫苗可以提供更好的保护。但这仅仅是个人选择。中国有14亿人，中国政府迟迟不批准美国疫苗，除了政治方面的考虑，还有着无法短时间内克服的现实难题。

从成本来讲，美国辉瑞疫苗和莫德纳疫苗所要求的储存条件非常苛刻。辉瑞疫苗在2摄氏度到8摄氏度只可以存储5天，零下80度到零下60度可以存储6个月。莫德纳疫苗在2摄氏度到8摄氏度可以存储30天，在零下80度到零下60度可以存储6个月。

中国的国土纵深、人口数量都决定了如果大规模使用美国疫苗，需要临时构建庞大的施打疫苗的冷冻设施，这并不现实。中国目前产的康希诺疫苗、国药疫苗、科兴疫苗，存储条件均为常态下的2摄氏度到8摄氏度，和已有的狂犬疫苗、甲肝疫苗的储存条件一样，使用这些疫苗本质上并不会大幅度增加成本。

中国自身也进行了mRNA疫苗的研发，今年9月已经在印尼紧急投入使用的中国产mRNA疫苗，可以在2-8摄氏度下储存，可以在常规冷链条件下储运，临用前无需解冻。从性价比来看，中国与其花费更大成本使用美国疫苗，当然希望条件成熟时使用无需增加更多成本的中国产的mRNA疫苗。对于医疗卫生资源并不十分充裕的发展中大国，这是一个非常重要的现实问题。

美国疫苗已经被广泛使用，被不少医学界人士认为更加先进，保护率更高，似乎中国政府很不应该舍弃如此优越的好东西。事实上用与不用，并不简单取决于好不好，更重要的是适合不适合。

如果有空间选择更好的疫苗，没有哪个国家会退而求其次选择防护效果低的疫苗。过去三年，各国抢购疫苗的现象层出不求，不管何种疫苗能够抢到手都相当不容易。中国疫苗之所以在广大的非洲、东南亚和中东国家获得使用，最根本的原因还是性价比。这是一种市场选择行为。在能力所及的情况下优先选择可以选择的疫苗，这是基本的逻辑。质问中国为什么不用美国疫苗，更像是何不食肉糜一样的傻瓜问题。

在疫情蔓延形势以日计算的当下，中国已经建立起了基本的疫苗保护屏障，能够做的是沿着既有铺垫好的渠道快速推进疫苗普及率，而不是另起炉灶为了打美国疫苗大费周章。

中国是一个正在走向现代化的大国，在其长期历史时期一条非常重要的治理经验是不患寡而患不均。如果被认为更为有效的美国疫苗走进中国市场，是否会引发争相抢打的社会乱象，也是未知数。从这一点看，很难说不引进美国疫苗就是不负责任。治大国若烹小鲜，中国是否引入美国疫苗，要看时机是否成熟，后果是否可控。

中国产的mRNA疫苗2022年9月已经在印尼获得紧急使用授权，技术上已经成熟，但是何时在中国国内投入使用，同样需要经过更加严格的审批程序。因此，不是中国不批美国的mRNA疫苗，而是整个中国社会并没有开始投入使用任何mRNA疫苗。

中国不会单纯出于政治目的不批准美国疫苗。待中国mRNA疫苗可以大规模量产，市场平衡和社会稳定等各方面的情况都可以兼顾时，是否批准美国疫苗就不会是问题了。

美国愿意提供疫苗，相信中国愿意将此视为支援的善意，但也要考虑这种善意中国能不能消化，有没有条件接住。中国人口是14.1亿，美国人口是3.3亿。假如中国要用美国疫苗，美国能供应14亿人使用美国疫苗？如果不能提供足够多的疫苗，那么少量疫苗不过是引发社会不安的炸药包而已。

不能仅从美国的善意没有落地，就推断中国有对抗美国的恶意，美国也有可能只是为了打舆论战说说而已。