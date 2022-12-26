中国政府退无可退 带领全国抗疫临考验

来源：明报社评

中国国家卫健委昨天宣布，不再公布感染数据，人们对此不感到意外，因为自从疫情大暴发，政府不再要求检测，民众自测阳性没有呈报机制之后，所公布的感染数字一天仅几千宗，只是实际数字的冰山一角，再公布是自损权威。问题是政府最后一关公布感染数字也退了，已经退无可退，而疫情仍然在大幅蔓延，民众对于抗疫最后胜利的信心，来自感觉到政府在带领全国抗疫不断有新的举措。

中国民众对于疫情的判断，只能基于发生在身边的感染个案，有的已经全家感染，有的整个办公室人员的三分之二染疫，即使在偏远地区，左邻右里的也不少，在官方权威数据欠奉之后，民间完全“靠估”。东莞市政府估计每天新感染人数多达25万至30万，民众反应一片叫好，起码政府给出一个靠谱的数据，总比什么都不说好。

在没有核酸检测数据情况之下，政府是否也是靠估呢？关联度较大的是到发热门诊的求医人数，打电话召唤救护车的宗数，这是可以作为依据的，有一定相关度的，公共交通每天乘客量可以反映能够外出的人数，订购餐饮外卖的数量可以反映不能或不愿外出的人数，又或者上网查询某些关键字，比如“中招后”、“退烧药”等也可以在一定程度反映某些事实。相信各地政府也会按此做不同的估计，问题是要不要公布？为何公布？

关乎千家万户的大规模社会事件，各种不确定的信息必然四出流传，民众最需要的是权威的信息。政府在短时间内放宽各种限制措施，一时间民众对于感染后可以做什么？应该做什么？由于权威信息滞后，民众莫衷一是，这方面政府很快纠正过来，利用各种通讯渠道发放权威信息，现在民众基本上已经不慌不忙了。

在没有任何限制措施的情况下，个体是健康第一责任人，但缺乏药物来履行责任，政府事前没有准备充足难辞其咎，但问题应该不大，中国是全球退烧药的生产基地，只要药厂加快生产，不会不够，现在已经有药房免费派发退烧药。

发热门诊刚开始时严重不足，各地大量增设发热门诊，包括将原来做核酸检测的转为门诊，基本上也能满足需要。现在最缺乏的是医护人员，大部分医护都染疫了，那些带病坚持工作的，他们的专业精神值得赞扬，但表彰不能解决欠缺的问题。救护车没人开，政府已经在招募志愿者披挂上阵，能否解决问题还要观察，但起码说明政府在做事情。

最令人担心的是老人接种率低的问题，因为死亡率高的群体是老年人，特别是没有接种疫苗或者只接种了一针的人。而担忧被加剧的原因是，政府修改了冠病死亡的认定标准，患有基础病死亡而并非直接因为冠病病毒感染导致肺炎或呼吸衰竭的，不会列作冠病死亡。修改标准后死亡数字自然不会飚升，但政府的权威自然会受到质疑。所幸政府已经在大力推动60岁以上的人开展接种第四针，希望大部分老人能在此次大暴发中安然渡过。

在医疗系统出现空前压力的情况下，一些地方出现拒收患者、要求患者提前出院、拒绝给慢性病患者开长期处方等等问题，中国国家医保局从网络讨论话题以及民众反映意见中得悉后，要求各地方政府对该等问题进行排查，一经发现，立即纠正。

现在看到政府所采取的措施，都是对已经发生的严重问题作被动式的回应，即所谓见步行步，难免让人有头痛医头的感觉。政府掌握国际疫情走势，综合各国抗疫的经验，从大数据中得出各地的疫情蔓延情况，应该能够提出具有前瞻性的部署和决策。据报北京的感染峰顶已过，正在逐步缓和，广东可能还在感染高峰期，不同情况的地方，应该及时推出解决当前问题的措施，并提早推出适时的措施，引导下一步前行的方向。

疫情大暴发后，正在发生的是，大城市大量外来务工人员买棹还乡，春节之后是否返程要观望疫情发展情况。眼前的影响是，快递和外卖派送将会严重缺人，春节过后，即使疫情结束，大量工人还在观望，影响复工复产。

上海市政府有见及此，宣布给快递员每天补贴60元人民币，节假日提高到150元，给工人发放口罩、快测设备和消毒液，部署未来的是，企业接送外来务工人员往返乡下与上海之间，包车费用补贴50%。此等措施，部分是回应式，部分是前瞻性，但都说明政府在针对当前和未来出现的问题，在做一些令民众感觉到政府起到带头作用的事情。

北京年底召开各种定期会议，诸如中央经济工作会议、农村工作会议，这些按部就班的会议为部署明年发展工作，当然有必要，但老百姓正在经历前所未有的疫情大暴发，在在需要政府给出解决当前问题和未来出现问题的方案，中央政府是否应该考虑更加贴近民心的做法，破例召开中央疫情工作会议，为与国民并肩战胜疫情，提供一颗定心丸。