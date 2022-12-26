还原两蒋定位 蒋万安责无旁贷

来源：中国时报社论

新任县市长25日就职，首善之区台北市无疑是最受瞩目的焦点。台北市长蒋万安宣示将推动机会之窗，让台北市成为幸福的伟大城市。然而，在台北市政的背后，蒋万安还有一个更重要的使命必须进行，那就是近30年来蒋家在台湾政坛的风风雨雨，需要有一个公正的历史评断，尤其是已经被扭曲的两蒋历史定位。

之前蒋万安部署市府小内阁，外界评价褒贬兼有，其中引发最多争议的是任用作家蔡诗萍担任文化局长，更招致深蓝族群的强烈不满；此外，蒋万安突破禁忌，邀请陈水扁以前台北市长身份“回娘家”参加其就职典礼，也引来外界不同意见。在台湾这样一个民主多元的社会中，蒋万安此举可谓用心良苦。

说到底，国民党失去台北执政权8年之久，这回好不容易重新拿回，面临全新的形势与挑战，如此重担交到蒋万安手里，一切都还只是开始而已，应该给予蒋万安表现的空间与时间。但作为国民党内的政治新星，蒋万安真正最被外界瞩目且议论，也是他无可回避的身份，正是他身为“蒋家”第四代的角色。

从2000年台湾首度政党轮替以来，国民党已两度在野，但即使在朝执政，这么多年来也始终没有为蒋中正、蒋经国两位故总统的历史定位，做出一个公正客观、令全民信服感动的论述。

在民进党持续污名化、选择性批判下，多年来两蒋的历史贡献不断被扭曲，形象更被不断丑化。但当初如无蒋中正抵御大陆犯台，就没有后来的金马台澎，现在民进党一味亲美抗中却失了海峡中线；当初没有蒋经国，就不会有后来台湾的民主和经济发展，如今民进党却没收民主、箝制言论，陷台积电于地缘政治风险。蒋万安因缘际会，未来政治发展充满希望，但他最重要的认知与使命，尤应在于公正客观地还原两蒋的历史定位，这不仅是为蒋家，也是为历史还其公道，更是为台湾的未来发展灌注活水。

现在蒋万安从立委一跃而为台北市长，他的一言一行都会被放大检视，这既是他的优势也是考验。对于蒋家究竟是蒋万安的包袱抑或资产，一直是各界辩论的议题；2015年蒋万安曾回答BBC中文网的采访说，蒋家对他而言不是负担，也不是光环，而是血缘，除此之外，没有任何特殊意义。

这显然是一个回避风险的“安全”答案，却也是一个冷冰冰、欠缺视野与担当的说法。当蒋万安置身选战、面临流弹四射时，这也许是一个还不错的防护罩，但当他选上台北市长，集权力与视听于一身时，就应该以更勇敢负责的表态，展现更高的格局与积极的影响力。事实上，蒋家的光环或包袱是一体两面的，对蒋万安究竟是负债或资产，全看他自己如何真诚面对、智慧处理，一味闪躲当然会变成原罪或负债，反之当然就能成为坦然无愧的资产。

在刚结束的选战中，蒋万安能突破三脚督的迷阵，其实也有某种幸运的成分，因为在此之前，他才抛出将“中正纪念堂”转型为“台湾建设纪念馆”的主张，结果绿营得寸进尺，深蓝则气到发抖。不少人认为，他身为蒋家后人却想两面讨好，反而搞成两面不是人，而且他对蒋家的功过论述显得闪烁无力，民进党磨刀霍霍，准备对他大肆逼问。不料冒出了周玉蔻以绯闻案伤及无辜的闹剧，引发公愤，致使原本严肃的议题变调；再加上陈时中的防疫弊端连环爆，使蒋家功过议题完全被淹没，蒋万安虽因此逃过这次考验，不过未来这绝非蒋万安应坐等别人上门叫阵的议题，他要主动完成两蒋历史功过定论的课题。

连蔡英文在提出“中华民国台湾”的新论述后，都会再打出“蒋经国牌”，积极开拓中间选民的选票，进一步向台湾主流民意挺进，蒋万安没有理由闪躲。

从蒋中正迁台后的复兴中华文化，到蒋经国的建设宝岛台湾，两蒋的历史功过绝非民进党的扭曲所能片面诠释，在国民党也不敢面对的时刻，如何还两蒋公道，这是蒋万安责无旁贷的历史使命。