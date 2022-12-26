美国国会骚乱：针对特朗普的六项主要调查结果是什么？

来源：英国广播公司（BBC）中文网

作者：凯拉·爱泼斯坦（Kayla Epstein）、迈克·温德林（Mike Wendling）

调查去年美国国会大厦遇袭案的国会小组指控前总统特朗普（Donald Trump）有“各种阴谋”，企图推翻他在选举中的失败。

调查小组公布了长达845页的报告。将2021年1月6日冲击国会的责任完全归咎于前总统。该报告还建议禁止特朗普未来担任公职。

特朗普没有与调查小组合作，在报告发布后宣称这是一场“政治迫害”。

委员会在18个月的时间里举行了10次公开听证会，会见了1000多名证人，包括特朗普政府的官员和工作人员、特朗普的家人、国会山庄警察、骚乱者、民兵成员等。

上周一（12月19日），由七名民主党人和两名共和党人组成的小组建议司法部调查正在谋划新一场白宫竞选的特朗普，罪名是协助叛乱，以及其他三项联邦罪行。

该委员会的民主党籍主席、密西西比州众议员本尼·汤普森（Bennie Thompson）在这份具有八章报告的前言中写道，美国总统会煽动暴徒在国会大厦游行，这在过去是“难以想象的”。

以下是上周四（22日）晚发布的六项主要调查结果：

1）特朗普做了虚假声明，助手们告诉他不对

委员会表示，特朗普在2020年大选之夜不实宣布胜利的决定是“早有预谋”，只有他的律师鲁迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）支持这一行动。这位前总统很快就开始毫无根据地声称发生了大规模的选举舞弊行为，在拜登当选后，他继续更频繁地这样做。

该委员会指出，他们曾与几位与特朗普关系密切的顾问和律师面谈，他们表示不相信这些欺诈指控，也没有找到有关证据。

最引人注目的是前司法部长威廉·巴尔（William Barr），他在作证时告诉委员会：“我明确表示，我不赞成发表选举被窃取这类想法，我告诉总统那是（脏话）。”

总统在接下来几周继续散播选举阴谋论。特朗普政府的高级官员作证说，他们已经告诉特朗普这些说法不属实。

2）特朗普的言论将暴徒带到华盛顿

该委员会认为，对国会大厦的袭击是由特朗普本人引发的。

除了特朗普一再声称有欺诈行为外，该委员会还指出2020年12月19日的一条推文，其中特朗普写道：“1月6日华盛顿举行大规模抗议。快来，疯狂起来！”

当天在国会大厦的暴徒和民兵成员在证词和法庭文件中将特朗普的推文作为他们来华盛顿的理由。该委员会援引了罗伯特·莫尔斯（Robert Morss）等人的例子，他被判在侵入国会大厦期间袭击警察罪名成立。报告称，莫尔斯“认为1月6日是‘1776年重新开始’的时刻，因为特朗普总统要求他们‘快来，很疯狂起来’”。

该委员会还援引特勤局的警告称，有人计划在1月6日来到华盛顿，并威胁说要“疯狂起来”。

3）特朗普在骚乱中没有采取行动

该委员会称，特朗普在1月6日袭击开始时没有采取行动，他无视国会关于严重袭击正在展开的警告。

委员会的一些结论基于前白宫工作人员卡西迪·哈钦森（Cassidy Hutchinson）的证词，她在今年早些时候出席了一次相对戏剧性的听证会，就她所说的在白宫目睹的混乱情况作证。

根据上周四公布的证词记录，在哈钦森向该委员会作证之前，一名前白宫道德律师曾试图对她进行指导：“你记得越少越好。”

该委员会还引用了被困国会大厦的议员和白宫办公厅主任马克·梅多斯（Mark Meadows）之间的通信，梅多斯收到了被迫躲藏的国会议员的请求，当时他们越来越感到绝望。

特朗普最忠诚的一位助手霍普·希克斯（Hope Hicks）的短信总结了白宫工作人员的沮丧情绪。

爆发骚乱后，希克斯给伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）的幕僚长朱莉·雷德福（Julie Radford）发短信称：“我们现在看起来都像本土恐怖分子。”

她还给一名白宫律师发短信说：“我很难过。我们为之奋斗的一切都化为乌有。”

4）极右翼组织策划，随后行动

有关武装组织针对华盛顿甚至国会大厦的情报从2020年12月开始出现。报告指出，联邦调查局（FBI）收到极右翼“誓言守护者”（Oath Keepers）和“骄傲男孩”（Proud Boys）组织的信息。

“只有一个办法。这不是信号。不是集会。这是（脏话）子弹。”

负责保护总统的国会警察和特勤局特工也从内部人士等人那里收到了类似的信息。一些人特别指出，国会大厦是潜在暴力活动的焦点。

其中一些对话来自私人加密聊天应用程序，但也有信息在支持特朗普的网站和Twitter上公开可见。

1月6日，极右翼团体成员出现在国会大厦内的人群中。

除了这份报告，该委员会还公布了数十份证人在闭门会议上提供的原始证词抄本。特朗普在极右翼边缘圈子的几位最大支持者——如亚历克斯·琼斯（Alex Jones）和白人民族主义者尼克·富恩特斯（Nick Fuentes）——拒绝回答问题，理由是宪法赋予他们避免自证其罪的权利。

但是其他人的证词，包括“誓言守护者”的创始人斯图尔特·罗兹（Stewart Rhodes）和“骄傲男孩”的领导人恩里克·塔里奥（Enrique Tarrio）——表示参与骚乱的极右翼派系之间存在相互怀疑、内斗和阴谋思想。

罗兹上个月被判煽动阴谋罪和其他罪名成立，可能面临数十年监禁；塔里奥目前正在接受审判。

5）特朗普试图向他的副总统施压，要求推翻选举结果

特朗普继续留任的部分计划围绕对美国宪法的一项具争议解读而展开。他认为，这允许将主持选举认证的副总统迈克·彭斯（Mike Pence）宣布他获胜。

报道称，1月6日，特朗普试图给彭斯打电话，并向助手大喊大叫，让他接电话。这位前总统随后错误地告诉彭斯，他有权干预认证。

目击者告诉委员会，特朗普一度称副总统是“懦夫”，还说他“不够强硬”。

1月6日，特朗普在向人群发表讲话时表示，他希望彭斯“做正确的事情”。后来在袭击过程中，暴徒冲进国会大厦时高呼“绞死迈克·彭斯”。

6）特朗普应该被禁止担任公职

该小组根据调查结果提出了11项建议。

其中一项援引美国宪法规定，那些宣誓支持美国宪法、但“参与叛乱”或“向宪法的敌人提供帮助或安慰”的人可以被取消公职资格。

特朗普因协助或协助叛乱而被移交给司法部。

