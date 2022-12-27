台海爆发战争时，美国敢出兵协防？

来源：中时新闻网

作者：王义雄

1971年7月，美国尼克松政府的国务卿基辛格（Henry Kissinger）秘密访问中国，与中国国务院总理周恩来的会谈促成新的战略性反苏中美联盟，中美关系的历史因而被改写。半个世纪以来，中国逐渐融入国际体系、经济高速增长，发展成为可与美国匹敌的大国。

美国当初选择接触中国，主要是基于“联中抗苏”的地缘政治考虑；而鼓励中国走向开放和现代化，则是预期中国在经济自由化之后会出现政治自由化，最终走上美国期盼的自由民主之路。但中国的发展并未如美国所料，经济腾飞也没有带来美国式的政治民主。如今，中美关系的本质已经发生变化，两国从前相对和缓的关系已经一去不复返。

美国政界和学界，原本希望通过接触而改变中国政治制度的想法已经势不可为，取而代之的是对中国的遏制与竞争，几乎所有中国议题都集中在如何应对中国崛起带来的挑战。当下的中美两国，在世界上代表着两种不同的价值理念、两种不同的发展模式，甚至是两条不同道路的选择和竞争。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）2022年12月初在雷根国防论坛(Reagan National Defense Forum)发表演说指出，中国是唯一有意愿，且越来越有能力重塑这个地区和国际秩序，以迎合其专制喜好的国家。奥斯汀也警告称，美国正处于抗衡中国的关键时刻，但美国不会准许中国企图重塑印太地区。

美国世界强权心态想要强销美国式的民主到中国，但中国却以“中国特色社会主义”自豪，展现中共的领导与治理能力，对美式民主嗤之以鼻。因而美国视中国为“胆大妄为的独裁者”，更因为俄乌战争，大幅修改国安战略，点名中国大陆，是美国最大的地缘政治威胁。拜登政府的国安策略报告，点名中国就是美国最主要的地缘政治挑战，而北京是唯一，有意图，也有能力重塑国际秩序的竞争者。

在美中对抗的全球趋势中，台湾问题是美国最佳操作的议题，因为两岸分治多年，台湾当前也没有统一的意愿，这给了美国一个空前绝佳的机会，可以利用台湾来打一场代理人战争，美国不愿意看到台湾遭到中国大陆并吞，这将不只是西太平洋一座岛屿的归属问题，更意味着美国失去整个印太区域的优势地位。所以要将台湾武装成一隻坚强顽固的“豪猪”，让中国大陆不敢靠近轻启战端。2022年1月，美国共和党联邦参议员接连提出“武装台湾法案”，要借“台湾安全援助倡议”，自2023年至2027年每年度提拨100亿美元（134亿新元）预算，加速台湾部署不对称战力，强化台湾抵御中国大陆入侵之能力。

民进党政府一再宣称台美关系史上最好，但实则是因为中美关系走到新低点，美国借着对台嘘寒问暖来挑衅测试中国的底线，但是美国这种作法是毫无道德与外交道义的，以台湾的安全做为与中国大陆博弈折冲谈判的筹码，会导致如乌克兰饱受战火摧残的下场。拜登多次声明会保护台湾，但是过去的经验告诉我们，美国不会为了击退中国大陆的武力犯台而在初期出兵干预，较有可能是在中国大陆主动攻击美军部队和基地，美国才可能强硬还击，且美国对于应该提供台湾多大程度的军事支持，并没有共识。

美国不会为一个“不为自己而战的国家”而战，但大陆居于民族宿命，定会实施统一台湾的作为，此时美国肯定不会出兵协助台湾，其武装台湾成为豪猪，绝非真正协助台湾，而是欲造成大陆重大的损害，削弱大陆的国力，以延缓大陆的崛起，有如苏俄乌战争弱化苏俄的翻版，又鼓励台湾打巷战，更会让台湾血流成河，造成台湾人更多伤亡．

话说回头，台湾人民为何会有想与大陆切割的分离意识，这必须加以分析探讨，如果不希望两岸开战，就必须在这些原因中找出解决方案，以免台湾步上乌克兰家破人亡的悲惨后尘。

台独思潮及台独运动是一种非常复杂的社会政治意识及行动，它的产生有着深刻的社会、历史、政治及文化的背景。台湾成为中国的一部分应该从郑氏政权经营台湾开始，他们为中国的开疆拓土做出了贡献。不过郑氏政权始终是一个地方政权，还没有纳入中央。1683年，康熙帝派遣施琅进攻台湾，最终郑氏投降。1684年，清朝在台湾设置了台湾府，其下设台湾县，凤山县与诸罗县。这标志着台湾正式纳入了清朝的版图，而且清朝对台湾的管辖长达210年，因此得到了广泛的国际认可，使得中国拥有台湾具有法理依据。

可是1895年在中国遭受日本侵略而签订《马关条约》后，清政府又将台湾割让给了日本，1945年，日本战败了，将台湾归还给了中华民国。在漫长的历史岁月中，台湾同胞在反抗异族的侵略和反对清廷统治斗争中，冲破原住民和不同祖籍移民间的血统、文化、语言等层层障碍，形成一种休戚与共、相互依存的台湾地方意识—“台湾意识”。该意识有三大特点和两面性。三大特点是： 爱国性、反抗性和自主性， 这是它的正面。而抱怨性、排他性、分离性、狭隘性是它的负面。正面是本质、主流，负面则是其非本质、次要的特性。在70年代前， 负面的特性没有产生明显的社会影响， 后因台湾内外政局、经济等诸因素的变化，“台湾意识”被膨胀利用，在一定范围内变成了“台独意识”思潮产生的温床。

国民党在台湾长期实行封闭式的高压统治，是台独产生与发展的内在根据。国民党政权本质上是官僚资本联合民间大资本所形成的大资产阶级专政体制，具有十分浓厚的封建性和独裁性。同时国民党蒋家政权在“反台独“的名义下制造了大批冤案，将一批意在追求民主运动的新生代政治人物推向了台独之路。前民进党宣传部主任蔡仁坚就曾说，“台独是基于国民党刻意的压迫与不民主激压的反弹性”。

海峡两岸长期隔绝，政治体制和意识形态严重对立，加上国民党执政多年反共宣传及大陆方面某些政策上的失误反馈给台湾民众的恐共心理， 使台湾内部逐渐滋生了一种封闭型， 区域型的思想体系“台湾命运共同体意识”，企图在中国大陆之外独立寻求所谓台湾的前途。而民进党掌握政权之后，更加大肆解读台湾意识，想要抛弃原有的中华民国政府，另组成台湾国。

长期以来，美国基于传统战略利益、经济利益及道德利益的考虑，一直视台湾为其控制亚洲的战略要塞。战后，通过全面推行“一中一台”政策，全力支持国民党对台湾的统治，阻挠中国的统一，直接导致了海峡两岸的长期隔绝。中美建交后，美国又制定“与台湾关系法”，事实上承认台湾是一个独立的政治实体。美国少数政要及学术机构还公开支持台湾住民自决和独立。同时，作为维护美国在台利益的备用手段和制约措施的台独势力，一直保持在美国国会和历届政府的视野之内，受到支持和纵容。台独分离意识才会在台湾社会中普遍存在，而掌控台湾中央政府如继续推动台湾与大陆的分离，势必引来两岸战争。让我们失去家园失去亲人，而倖存者也只能在断垣残壁下的暗夜独自哭泣。

民族分裂都渴望追求统一，这是民族的宿命，任何民族都一样。二战后有三个分裂的民族，东西德、南北越、南北韩，最幸运的是东西德，未经战争国家就统一，而南北越经十几年的争战，始见统一，而南北韩经几年的战争，依然南北对峙。

至今依然分隔台海两岸的台湾与大陆，究竟要以东西德模式或越韩模式，来完成民族的统一？两岸领导人为苍生，为两岸人民，应严谨思考这个问题。

“国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现！”中共二十大的开幕式上，国家主席习近平的发言陡然提高些许声调。当宣读完“解决台湾问题总体方略”的最末一句，台下2340位中共党代表立刻奉上最热烈的掌声，回荡在人民大会堂里长达30秒。从这一段视频可以看出中国大陆对分离分治七十多年的台湾有多么渴望能回归统一的一天。

就大陆而言，台湾问题就不是单纯的两岸关系，而是被习近平列入的两个大局之中的关键，一是国家发展战略的大局，成为完成第二个百年、中华民族伟大复兴的一环；另一则是国际的大局，成为美中战略竞争中最关键的议题，直接牵涉中国主权、安全与发展等核心利益。这两个都与习近平有关，习近平提出“民族伟大复兴”，并将台湾问题列入其中，美中战略竞争虽为国际结构因素所致，但也因习近平的执政而有所加速。

就台湾而言，两岸分离近百年，政治体制、生活方式、思考模式，加上有些政客的搧风点火，使民意倾向“维持现状”，而政客们贪婪权位又担心被骂出卖台湾，不敢挺身投入两岸和平谈判。

如果台湾一直拒绝和平谈判，又愿当美国棋子，大陆当然会毫不犹豫地做出抗议或反映，最明显的就是2022年8月前美国众议院议长佩洛西访台，引发中共的不满而对台实施环台军演，共军围台军演毁掉了台湾“三条线”，促使中国大陆建立了“三个区”。所谓台湾“三条线”为海峡中线、领海线、能源生命线；中国大陆则建了“三个区”为封控区、禁飞禁航区和常态化战巡区。

目前两岸关系已处在1996年飞弹危机以来最严峻的紧张状态。在中共看来，无论是佩洛西访台、拜登总统军事协防台湾的承认，或是美国国会研拟台湾政策法，都是在挑战习近平的战略定力。习近平不但没有示弱的空间，且将迎难而上，在他的第三个任期完成统一大计，至少要将统一的大势与格局基本确定，这是全球知中人士的共同研判。

台湾问题久延不决，大陆显已失去耐心，再也无法接受无法改变现状的无力与无奈现实。而且美国以台制华策略步步升高之际，中共忍受台湾“倚美谋独”逼近极限，所以台湾问题已成中美斗争的聚焦点与引爆点。既然底线已被美台踩踏，战略定力必须有所调整，大陆不会隐忍不发，而是奋力反击，取得台湾问题的主动与主导地位。因此台美关系升温，对台湾并没有好处，台湾的执政者若不能洞悉美中台三角关系，一昧的迎合美国、配合美国玩弄抗中游戏，必然遭到中国大陆的反击，为政者不得不小心应对台海情势的变化，为人民寻出一条和平繁荣的道路，否则就是明日的乌克兰。