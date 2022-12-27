日央行突袭汇市 救日元难挽经济

来源：《星岛日报》

《星岛日报》社论

日本央行上周突然改变宽松货币政策，变相提高国债利率四分一厘，导致日元淡友平仓，日元汇价急升近百分之四，央行突袭成功，为今年错误的宽松政策补救。日本央行一直迷信弱日元可助经济，在今年全球收紧货币政策之时，还加力松货币，导致日元汇价暴挫，打击经济。在日本央行修正超宽松货币政策、美元强势不再下，未来日元仍有望再升百分之五至10，回到较正常的120日元兑一美元水平。

虽然香港疫情仍未放缓，但在放宽入境规限后，港人趁圣诞假期外游之风极盛。然而若前往港人热衷的日本旅游，就会发现港元兑日元再没有两个月前的笋价，日元兑港元汇价已回升逾一成，由两个月前100日元兑5.2港元，回升至5.9港元，尤其上周日元兑港元急升近百分之四。

日元暴挫 未见其利先见其弊

日元汇价上周急升，皆因日本央行突袭汇市，在政策会议后宣布放松十年期国债利率波幅，上限由0.25厘增至0.5厘，变相加息四分一厘。央行行长黑田东彦表示，此举只是令宽松政策效果更平稳，并非加息，但央行突然修正超宽松货币政策，令不少日元淡友平仓离场，推高日元汇价。

日元今年出现暴跌，兑美元一度贬值近两成半，10月时跌穿一美元兑150日元水平，创32年新低。日本央行9月及10月两度入市沽美元，也难阻日元跌势，此因美元在美国联储局一再大幅加息下，美汇指数今年一度劲升一成八，导致多国货币重挫，然而日元是主要货币中跌幅最大的，皆因在全球被逼跟从美国加息、收紧货币政策之时，日本央行却反其道而行，在9月及10月政策会议后加推宽松货币政策，额外买债2500亿日元，并宣布以利率0.25厘水平，无限量购买十年期国债，以压低国债利率，加剧日元跌势。

日本央行一向相信弱日元有助推动出口、复苏经济，然而今年日元暴挫，却令日本未见其利先见其弊。其一，由于俄乌战事令全球能源及原材料价格暴涨，日元大幅贬值，令能源和原材料入口价格暴涨，令厂商根本难利用弱日元增加出口。日元由年初115日元兑一美元，至10月跌穿150元，现在回升至132水平，汇价大上大落反令正常厂商和贸易商人饱受折腾，更易出现损失而非获利。

其二，弱日元令日本11月核心通胀率升至3.7%，创41年新高。这表面上符合日本央行要将通胀推上百分之二的目标，以结束长期通缩对日本经济的伤害，然而日元弱、入口原材料价飞涨，令不少企业成本急升，有近四分之一企业预定要加价，却只有百分之六企业预算为员工加薪。高通胀、低加薪，正加重民众生活压力，日本最大工会贸易工会联盟已提出加薪百分之五的要求，考验日本和谐的劳资关系。

弃超鸽派立场 料再收紧货币政策

其三，日本政府财赤不绝、不断增加发债，去年国债已达国内生产总值的263%，现在全靠央行印银纸买国债，央行现已持有逾1000万亿日元国债，几乎是国债的唯一买家。然而，外界已质疑央行再买债能力，以及巨额国债炸弹会否爆破。日本若要吸引其他投资者购买国债，就须要提高国债利率，这也是外界猜测央行今次提高国债利率上限的原因。

日本央行突袭汇市，扭转日元疲弱预期，市场普遍估计，日元兑美元短期可回升至一美元兑125日元水平，有日元先生之称的榊原英资更相信，日本央行已放弃超鸽派立场，下次政策会议可能再提高十年期国债利率上限，令日元兑美元可回升至120日元水平。在美元强势告终、日本央行修正超宽松货币政策以撑住日元后，日元明年可回到较正常的120日元兑一美元水平。日本央行无法再以弱日元振兴经济，如何挽救经济颓势，就须日本政府另行设法了。