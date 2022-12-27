中国疫后复苏更要激发民间活力

来源：《旺报》

《旺报》社评

中共中央经济工作会议落幕，除定调平等对待民企，鼓励网络平台发展外，并提出提振市场信心、恢复和扩大消费、带动社会投资、促进房地产业健康发展、启动传统服务业发展、加快建设现代化产业体系、大力度吸引和利用外资、防范化解重大风险等八重点工作，疫后中国经济可望加速复兴。

民营企业撑起经济

中共定调平等对待民企，恢复网络平台活力，虽显得突然，但也不意外。11月中国工业生产年增率下滑至2.2%，创六个月来新低；固定资产投资增长5.3%，写下今年最糟纪录；零售销售大幅衰退5.9%，远低于市场预期；原本寄予厚望的出口，随着全球需求萎缩年减8.7%，创下疫情以来最大跌幅，在在显示当前中国经济的窘境。

面对严峻的社经情势，冠病致命性既已大幅降低，中国大陆周边的台湾、韩国、日本感染率虽高，但死亡率甚至低于流感，大陆松绑管控是可预期之事。中国果然出乎外界预料大幅松绑管制措施，随着中国疫情解封，野村、大摩及高盛等外资机构纷纷上调中国明年经济成长率到接近5%、甚至在5%以上，就是着眼于疫情松绑对人流与经济活动的加分作用。

特别是大摩，直接在报告中表明，不排除明年中国经济将出现V型复苏，时点可能会比原本预期提前两个月。当然，松绑初期大量染疫及死亡人数，将压抑消费与投资需求。但根据各国陆续开放的经验，这段期间可能不会太长。等到阵痛期过后，就有望迎来一波内需大爆发潮，带动中国经济复苏与增长。

尽管如此，对中国当局来说，政策仍不能太过被动。加快经济复苏需要端出牛肉，抓紧方向点火助推。这是今年中央经济工作会议，习近平强调坚持“两个毫不动摇”，力挺民营经济和民营企业发展壮大，表明支持平台经济发展的原因所在。如何激发民间活力、驱动市场力量，正是能否成功关键所在。

国营事业是中国不可动摇的存在，也是官方重点扶持对象，但民营企业才是撑起中国经济的真正英雄。根据中国国家统计局统计，2021年民营企业占全部企业家数比重98.2%，占城镇劳动人口比87.4%，粗估贡献经济比重超过六成，从这些数据可看出民营企业的重要性无可替代。

数字经济监管放宽

值得注意的是，民营企业与近年来快速兴起后又被高度监管的数字平台经济，有着密不可分的关係。互联网巨头，如腾讯、阿里巴巴与京东等，都是民营企业，结合数字、网络、平台的新经济模式，不仅促进大陆内需消费升级与投资增长，也让大陆在全球数字经济发展取得领先地位。

大陆国务院《携手构建网络空间命运共同体》白皮书指出，截至2021年，大陆数字经济规模45.5兆人民币，占GDP比高达39.8%，连续多年位居世界第二。数字经济已成为推动大陆经济成长的重要引擎，成功关键就是政府放手，让市场自由发展，激发民营企业的创新活力。

据此观之，要在疫后加速经济复苏，由民营企业主导的数字平台经济不可或缺。这也代表习近平力挺民营经济、壮大民营企业、支持平台经济发展的宣示，绝不能只是口号、口惠而实不至。彻底落实“两个毫不动摇”，让民企与国企可以在公开透明的法治环境下公平竞争，才能充分发挥民企的竞争力与效率，进而拉动大陆经济成长。

从40多年来大陆经济改革发展轨迹来看，民企并不害怕市场竞争，怕的是国家力量背后掣肘及政策资源分配不公。中共中央经济工作会议除定调支持民营企业外，并决定积极加入CPTPP与《数字经济伙伴关係协定》等高标准协定，以吸引更多外资投入，并将扩大市场准入、加大现代服务业领域开放力度，在这些政策指引下，相信中国明年经济不需要悲观。