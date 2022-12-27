通关涉粤港两地安排 联合记者会不可或缺

来源：香港《明报》

《明报》社评

香港特首李家超到京述职回港后立即召开“通关事务协调组”会议，坐言起行的做法十分积极。通关并非按“重启”键即可恢复疫情前的旧观，经过近三年的封关，事过境迁，很多措施都要重新审视，过关巴士司机可能缺人看似小事，但牵一发而动全身，有可能影响大局。一切以全新政策来考虑才能稳操胜券，同时，旅客过关后的各种安排也会因疫情改变，在宣布新的过关安排时，粤港两地政府应召开联合记者会，以体现大湾区合作精神，也可避免两地解释新规出现差异。

逐步有序须两地政府共识 时间表路线图要事前商议

按照官方公布，通关将会是“逐步、有序、全面”，在最终全面通关前，将会就不同层面逐步有序不断扩大，不同层面牵涉海陆空口岸，渡轮、铁路、过境巴士及飞机等交通工具，如果每天过关人数有限额，究竟是以抽签方式，还是按不同类别人士定优先次序，现在都未见端倪。但可以肯定，无论牵涉到哪个层面、哪种方式，都不可能按照疫情前“行之有效”的老办法。

事过境迁的变化层出不穷，跨境学童进出关口，手续经过不断改良，已经做到十分方便，但意想不到的是，接送学童的保母车进入禁区的证件已经过期；过关巴士过去在各个区都有始发站，提供前往珠三角不同目的地的班次，疫情三年过后，巴士犹在，很多司机已经超过60岁而未能符合中国大陆对司机年龄限制的要求。这些变化，都需要粤港两地政府按照本地的情况，参考对方的要求，逐一协调解决。

最大的变化当然是由于疫情引起，无论旅客从大陆到香港，还是从香港到大陆，过关后都要履行不同的防疫要求，而这些要求也会因为疫情感染个案多寡而随时改变，如果仍然要实施到埗后呈报快测结果，港人在大陆用什么手机程式呈报，都是十分复杂的事情，如何做到达到通关要求，又能方便旅客遵照，这些安排也要两地政府事前统一，执行起来才能做到有序。

相信粤港两地政府，将会就这些细节逐一商议，在正式通关前，就新规定新要求的变化向旅客解释清楚。然而，封关三年，还发生了一些十分“不理想”的做法，粤港两地政府在过关要求转变的做法，几乎是“大路朝天各走半边”，不但没有向对方政府通报，也不向跨境记者宣布，香港记者在报道深圳口岸的要求变化时，也要主动到各有关官方渠道查阅才能得悉。

特首李家超在北京获得的“指示”，是制定通关措施，并与广东省和深圳市政府商议，呈报中央批准后实施。既然是经过粤港政府商议后呈报中央的方案，相信一定是得到共识后的方案，这个无须担心。值得担心的是，即使实施方案是粤港两地政府的共识，如果仍然按照疫情期间的不理想做法，各自宣布各自的做法，则是回复疫情期间的旧观。

通关的目标既然是逐步有序，哪些先通，如何逐步，怎样体现有序，最终达到全面通关的时间表，这个时间表与路线图，一旦情况有变，如何及时改变适切的做法，也必须是两地政府的共识，在宣布的时候，也必须要统一口径，否则会给人一个各自为政的印象，损害两地政府的权威。

强烈建议粤港两地政府，在宣布通关安排的时候，召开联合记者会，即使是一方线上一方线下也无所谓，目的是要做到两地政府所宣布的措施，以及对新措施的解释，是一致而毫无偏差的。粤港政府接受两方记者的提问，也能照顾到对方媒体的不同关切点。

通关当然是中央的决定和要求，执行的是粤港两地政府，通关的影响所及是所有持份者、海陆空交通工具的操作单位，以及过关旅客。任何一方对于通关措施有不同的理解，出现混乱的概率就会增加。粤港两地政府召开联合记者会，除了保证宣布和解释政策的一致性外，还体现两地政府合作无间的精神，这是疫情三年“久违”的缺失。

粤港政府合作两地似已生疏 建设大湾区任务须有所体现

粤港两地政府还有一个被“遗忘”的任务，就是建设粤港澳大湾区，这个被中央定性为国家战略的任务，由于疫情耽搁，日后如何快马加鞭另议。而在通关问题上，如何体现大湾区合作精神，则是当务之急。召开联合记者会，可以体现两地政府同在大湾区的屋簷下，携手共进退，齐心协力配合佳的面貌。

粤港政府联合记者会，是前所未有的做法，实施起来可能有一定的难度，但如果两地政府认定这个艰难的目标可取，有这个决心与魄力去办成，朝着这个目标去做，其他可能出现争议的问题，也可以迎刃而解。现在要决定是初期每天过关配额多少，如果是按界别去分配配额，哪个界别优先，各个界别获得名额多少，大陆来港名额与界别是否跟香港一致，这些都有待两地政府去商议，而且相信不难达成共识。需要争取的是1月中前落实通关目标，召开联合记者会，也值得争取。