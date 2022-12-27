在野党本就不能缺席国防兵役制度讨论

来源：台湾《上报》

作者：吴崑玉

台湾义务役役期延长至一年的争议，虽然府方已下决心要做，但后续的政治风暴却让人头疼。于是，台湾立法院民进党团总召柯建铭日前放出消息，要将役期延长一事，由原本“查照案”改为“审查案”，令在野的国民党团大批“甩锅”，觉得民进党此举是把烫手山芋丢来立法院，还要把国民党拖进这一滩泥沼。

朝野都在政治考量

照法令规定，役期延长一事的确不需立法院同意，仅需行政机关一纸命令便可决定，事后送立法院查照即可。民进党将其改为审查案，也的确是在玩“责任分散”的把戏。意在透过三个月的审议过程，逼国民党表态同意或不同意，将其拖进争议漩涡，使其处于两难困境。若反对，则批国民党亲中卖台，弱化国防；若同意，则国民党再也没有立场狠批民进党让“青年上战场”，将一年役期当作政治提款机，捞取选票。

反之，国民党原本的盘算，就是把烫手山芋框限在总统府与国防部，不论延长或不延长，老K都有话可说。延长，则诉求绿营将年轻人当牺牲品；不延长，则反批“抗中保台”是玩假的，真是门稳赚不赔的好生意。但给老柯（柯建铭）这么一搞，国民党无法置身事外，刀切豆腐两面光，一夕成了猪八戒照镜子。反对，则保台意愿将备受质疑；同意或弃权，那之前选举时骂那么凶，难道是在玩假的？

这事情看起来很大，关键争点其实很简单。两大党对于影响如此之广的大事，主要纠结之处，既不是国家安全需要，也不是现行役期制度是否有效合理？更不是什么法令体制的程序合宜问题。而是不论同意或不同意，政治后座力要谁承受？争点早已从国安考量，变成政治责任归属，扎扎实实的选举考量。

回溯近年来的兵役改变，陈水扁政府时代，役期由一年10个月，一路缩减到一年，已经让军界觉得太短。但马英九政府时期变本加厉，不但废除征募合一，采取全募兵制，更将义务役期改为四个月的“军事训练役”。连替马政府写募兵政策和说帖的老将们，私下都在叹气：“这样的国军能打吗？”但站在服从命令的立场，也只能睁眼说瞎话，一味回护政策。重点是，役期缩短，但训练内容完全没改，仍是前工业时代的步兵战术，加二战后的装甲、砲兵概念。到2015年洪仲丘案后，军队几乎等于废了，不敢严操严训，深怕搞出人命。

关键在军方将领的脑袋

直到蔡英文上台后，对岸武吓力道加强，才开始调整个装，缓速进行军事改革。但在若干军方将领的抵制与阳奉阴违下，许多方案根本推不动，尤其是陆军。国土防卫部队（TDF）被深恶痛绝拒于门外，后备改革逼一步走一步。被骂后才把一年打六发的射击训练调整到20发，渐增到200多发，但比起美军规格的2000发，仍相差近10倍。刺枪术被社会舆论骂到爆，在乌克兰参战的台湾战士嘲笑到废，但尊敬的陆军总司令仍在大力推广，还到处送人刻名木枪。

问题的核心，从来不是役期长短或法令制度，而是军方将领的脑袋。许多人这辈子只知道黄埔训练出来的那套作战观念，完全没有基于现代科技战争想像，设计定制出一套现代战法的概念。军中体制设计思路，向来遵从“打、装、编、训”的顺序推进，如果没有想像岸防陆军，可以在离岸30公里处，以无人机发现敌军舟波，调动砲兵歼灭；离岸五至10公里处以游荡弹药攻击；离岸一至五公里处则用反装甲飞弹歼灭；登岸则以城镇战困住敌军，使其无法展开，无法佔领机场与港口…。若不能以这一系列战术规划想定“打”的方式，进而购买装备，调整部队编组，又怎么可能拟出合于实战需要的“训练”方式？最后再依此决定役期长短，调整训练内容？

换句话说，陆军总司令等人的战术概念，还是停留在一战二战时代的壕沟战，甚至是前工业时代。刺刀本是长矛的替代品。17世纪以前，火绳枪、燧发枪的射速太慢，精度太低，在跑步通过200米距离中，顶多开一至两枪，因此需要有长矛兵保护，以防敌军骑兵与步兵冲锋。到18世纪，法国农民暴动，将矛头插在枪口作为长矛替代物，此后路易十四的将军发现这招好用，才发明了现代刺刀。一战、二战时期，德军、日军、台军都是用后膛装填的栓式步枪，精度很好，但射速依然不够，所以直到国共内战，毛泽东仍以部队敢不敢拼刺刀，作为部队战力的评判标准。但自越战之后，M-16、AK-47等自动化突击步枪出现，刺刀冲锋便被逐渐淘汰，因为100米冲刺的10秒钟内，敌军已足以在你身上打光30发子弹。近日在乌克兰，俄乌两军多是用手榴弹清扫战壕与房屋，早已没有人在用刺刀，刺刀多是用来开罐头的。但我们的长官们依然一意保存这个罕有的“非物质文化遗产”，其对文化资产保存之用心，实应嘉奖。

而这些伟大的长官，多半属于深蓝系统，同温层极厚，因此赵少康才会说出“四个月役期足够”这样的笑话。所以，为了息争止谤，口说无凭，真心赞成将役期审议的查照案改为审议案，让在野党也参与整个台湾的防卫改革。军事的事，讲起来很复杂，但实验做起来很简单，有效没效，一试便知，何苦多费口舌？

国防兵役制度不该成为猪肉桶和提款机

换句话说，“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”国防要务，关乎全国人民生死存亡，所以在朝在野，皆应细察参与。即使法令没有规定需要审查，于理也应参与。台湾役期之所以会出现四个月这种奇葩制度，就是因为当年的在野党，在政治敏感及选票考量下没有据理力争，不敢反对，逃避审查所致。如今，恰好可以借役期一事，建立宪政惯例，有关两岸、国防、外交的重大决定，得以由查照改为审查，让所有政党都能参与其中，各纾己见，拍桌激辩，不见得真理越辩越明，最后形成共识，但起码能让正反意见并陈，让人们看见各种立场的论据与坚持，不见得是件坏事。

一战时代的法国“老虎总理”克里蒙梭曾有句名言:“战争之事太过重要，故不能完全委之于将军。”他心中想的可能是俾斯麦，当初普奥战争大胜，德国将军们便想冲进维也纳，却让俾斯麦给拦住了，最后用漂亮的外交手段谈和。但这句话反过来说似乎更有道理:“战争之事太过重要，故不能完全委之于政客。”因为政客永远只计算现实责任归属、选票多寡，而从未思考战略战术需要，以及军事制度与装备的建置时程。

那战争之事该交给谁呢？个人浅见，既然要从查照案改为审查案，立院不妨召集各方学者专家，多开几场公听会，让专业的声音纳进来。或安排委员们实地参访训练场所，与役男座谈，了解实际情况。如此，可能比几个人关在密室里搞“室内设计（别人）”，更易取得公众信任，从而达成社会共识，朝野共识，使本就早该拍板定案的事，不再犹豫不决，首尾两端，父子骑驴，让台湾的国防与兵役制度，自此稳定下来，不再成为任何政党的猪肉桶和提款机。