美国对尼泊尔渗透控制遭挫败

来源：环球时报

作者：王静

尼泊尔新总理普拉昌达26日宣誓就职。在此前的尼泊尔议会选举中，没有政党取得绝对多数。在组建政府的关键环节，普拉昌达领导的尼共（毛主义中心）放弃与大会党结盟，再度选择与尼共（联合马列）联手共同获得执政权。根据二者之间的协议，普拉昌达将与尼共（联）主席奥利采取每人执政两年半的方式，共同完成新的五年任期。两支主要的尼泊尔共产主义政治力量再次合作，客观上有利于尼泊尔人民独立自主政治意愿的实现——两大政党在民众中有着深厚的政治基础，在意识形态上侧重于反对帝国主义、霸权主义和地区扩张主义。

近年来，为实现自身地缘政治目的，一些域外势力尤其是美国对尼泊尔展开全面、多维的影响渗透，企图搅动和控制尼泊尔政局。2022年2月，美国 “千年挑战计划”在尼泊尔勉强落地，这是美国试图进一步控制尼泊尔的讯号。3月9日，美国国际开发署向尼泊尔赠款6.59亿美元。此后，以筹备庆祝美尼建交75周年为由，美国高官“成群结队”飞赴尼泊尔。2022年6月，美国陆军太平洋总司令查尔斯·A·弗林到访尼泊尔后，一份旨在强化美尼军事合作的“美国州伙伴关系计划”（SPP）草案泄露。尼泊尔的高海拔地势可供用作科技军事情报监控点和导弹基地，覆盖范围包括东南亚、南亚、中亚、印度洋乃至波斯湾。根据草案内容，美国将向尼泊尔军队提供5亿美元赠款，并明确将尼泊尔转变为继阿富汗之后美国在南亚的新军事基地。

美国的渗透控制企图严重损害了尼泊尔的独立自主。对于这一点，尼泊尔独立自主政治力量有着清醒的认识。

例如，尼泊尔国会议员拉姆·纳拉扬·比达里曾于2020年向国会提交过一份名为《尼泊尔特别服务法案》的提案，要求检查美国中央情报局和印度调查与分析局对尼泊尔的“分裂、间谍、破坏和颠覆”活动。此外，尼泊尔从官方到民间都对美国的“印太战略”极为敏感，担心尼泊尔沦为大国军事竞技场。自2018年起，尼泊尔官方多次拒绝美国单方面声明，强调尼泊尔政府与“印太战略”无关。时任政府总理奥利、尼泊尔共产党主席普拉昌达多次公开与“印太战略”撇清关系。在美国助理国务卿、美国驻尼泊尔大使将“千年挑战计划”与“印太战略”密切关联之后，“美帝国主义阴谋论”在加德满都迅速传开，左翼政党旗下的群众组织发起大规模示威游行。为了防止事态进一步恶化，美国驻尼泊尔大使馆反复“澄清错误信息和误解”。当美国国防部的SPP草案被披露后，尼泊尔公众舆论对美国的批评同样是铺天盖地。

为了形成更有利于操控的政治局面，美国对此次尼泊尔大选同样进行了不遗余力地干涉：一是在传统政党内部拉拢和培植年轻代理人。二是扶持新的替代性政治力量，特别是有西方教育背景、支持西方民主制、反对共产主义的人。在美国游说集团的影响之下，尼泊尔一些媒体发起“不，不要再来了”运动，呼吁选民抵制尼泊尔的老政治家，并反复宣传“青年领袖”替代性议题，推动“千年挑战计划”的实施以及SPP及其变种的落地。美国游说集团还操弄议题企图推动尼泊尔总统更迭。尼泊尔现任总统是已故尼泊尔共产党领袖马丹·班达里的夫人比迪亚·班达里，在尼泊尔有着极高的人望。美国迫切需要一位更弱势的、非共产党总统上台，以满足其战略需要。

本来美国已经几乎准备对尼共（毛主义中心）与大会党结盟表示“祝贺”，然而尼泊尔共产党联盟的重组使这个盘算落空。尼泊尔共产党联盟此次上台为许多尼泊尔人带来信心，但其肩上的担子同样很重，首当其冲的任务是确保共产党执政联盟的稳定性，顺利完成五年任期，并在任期内有效推进尼泊尔各项社会发展议程，严防外部势力对其联盟的破坏。结合十年议会斗争期间反复联合和分裂的历史来看，二者此次联合应能汲取教训，弥合裂痕，尤其是尽可能维持现有政治组织和基本盘。一方面继续加强和巩固尼泊尔共产主义运动的群众基础，另一方面夯实两党的政治组织和意识形态基础。在条件成熟时，承担起吸纳整合尼泊尔境内十几支共产党力量的任务，以此为基础建设一个更加稳定、真正实现独立自主的尼泊尔。（作者是中国社会科学院马克思主义研究院副研究员）